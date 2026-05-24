Žestoka reakcija umirovljenika: "Zašto bi nekome mirovina rasla 200 eura, a većini ni euro?"

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) oštro je kritizirao najave bezuvjetnog ukidanja poreza na mirovine, tvrdeći da bi takva mjera koristila ponajprije umirovljenicima s višim primanjima, dok većina onih s najnižim mirovinama od nje ne bi imala gotovo nikakvu korist. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine je protiv interesa većine umirovljenika!"

"Svi koji podržavaju bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine moraju biti svjesni da rade protiv interesa 700 tisuća umirovljenika koji ukidanjem poreza neće dobiti ni jedan jedini cent. Nadalje,100 tisuća će ukidanjem poreza dobiti u prosjeku 5 dodatnih eura na svoju mirovinu, a daljnjih sto tisuća umirovljenika u prosjeku 10-ak eura. Zbrojeno se radi o 900 tisuća umirovljenika što je gotovo zbroj svih „radničkih“ mirovina koji obzirom na stvarnu korist od ukidanja poreza nemaju opravdan razlog podržati bezuvjetno ukidanje poreza onima kojima će se mirovina povećati i više od 200 eura, a upravo su to oni koji i predlažu navedenu mjeru.

Kako se Vlada voli igrati statističkim podacima, posebno prosjecima, zanimljivo je primijetiti da su u ovom slučaju izostali, što je razumljivo jer ih upravo prosjeci potpuno razobličuju. Naime, ukidanjem poreza prosječna mirovina će se povećati za 10-ak eura, no vidimo da se naglašavaju podaci kojima se svjesno pokušava manipulirati pa se navodi kako će se mirovina od ravnih 1.000 ukidanjem poreza povećati za 40 eura, no namjerno se u vladinim obrazloženjima izbjegava navesti podatak kako će se mirovne od 600 – 1.000 eura u prosjeku povećati za 20-ak eura, ali zato one saborske u prosjeku za čak deset puta više, 200 eura.

Vladin PR radi sve kako bi navedenu mjeru prikazala kao korisna za umirovljenike, no to je još jedna podvala jer ukidanjem poreza će svi sa malim mirovinama zapravo biti samo još siromašnija, a bogati, oni sa saborskom mirovinom, postati još bogatiji za cca 200 eura veću mirovinu svaki mjesec. Umirovljenici, zar stvarno želite dati podršku da se nečija mirovina poveća za 200 eura, a vaša ni za jedan jedini euro, ili tek malobrojnima za 5 do 10 eura?

Porez na mirovine obračunava samo na dio mirovine koji prelazi 600 eura, i to po stopi od 50% od lokalno propisane za porez na dohodak. To znači da cca 700 tisuća od 1,2 milijuna umirovljenika, čije su mirovine do 600 eura, ukidanjem poreza neće imati nikakvu korist. Oni sa mirovinama 600 – 800 eura bi u prosjeku dobili „povećanje“ od 10 eura što je simbolično povećanje. Istodobno, umirovljeni saborski zastupnik sa mirovinom od 2.500 eura ostvario bi povećanje koje bi na mjesečnoj razini iznosilo oko 200 eura, i upravo tu leži ključni problem, mjera koja se javno prezentira kao opće korisna, zapravo u praksi koristi samo onima sa velikim mirovinama. Gabričević i HSU svjesno rade protiv interesa većine umirovljenika, no to ih očito ne brine, već su nagrađeni za poslušnost i servilnost.

Zato BUZ postavlja uvjet, ako će se porez formalno ukinuti za sve, a stvarna korist ostvariti isključivo na mirovinama iznad 600 eura, onda zahtijevamo paralelno uvođenje mjere koja bi se odnosila na one koji ukidanjem poreza ne profitiraju. Navedena kompenzacijska mjera je korekcija AVM na realnu vrijednost koja bi umjesto sadašnjih 14,84 trebala biti cca 20 eura, i odnosila bi se na sve mirovine po općim propisima.

Ako je cilj Vlade poboljšati materijalni položaj umirovljenika, a navodno je upravo to cilj koji žele postići ukidanjem poreza na mirovine, onda svaka mjera u tom smislu mora imati isti učinak na sve umirovljenike, posebno na one sa mirovinama po općim propisima. Bez toga je najava za ukidanje poreza odluka koja mnogima možda zvuči pravedno, ali će u praksi samo dodatno produbiti već postojeće razlike unutar umirovljeničke populacije", poručili su.