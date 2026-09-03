Žestoka reakcija na novo rješenje brze ceste kod Omiša: "Premijer više nije dobrodošao u Poljica"

Nakon što je objavljeno da Hrvatske ceste pripremaju izmijenjeno projektno rješenje završnog dijela brze ceste Dugi Rat – Omiš, stigla je žestoka reakcija s Facebook stranice Poljička republika.

Prema novom rješenju, brza cesta trebala bi se izravno povezati s državnom cestom DC70, dok bi već izgrađeni tunel Komorjak sjever ostao u prometnoj funkciji. Za izmjenu je već pripremljena dokumentacija, a Hrvatske ceste predale su elaborat u postupku zaštite okoliša.

Ipak, nije riječ o potpunom premještanju trase kakvo su tražile lokalne inicijative. One su zagovarale pomicanje trase sjevernije, čvor u Zakučcu i drukčije tunelsko rješenje kroz Komorjak, kojim bi se izbjegao dio planiranih zahvata iznad Omiša.

Upravo je to izazvalo burnu reakciju administratora stranice Poljička republika.

"Vlast nam gura novu laž"

Tvrde da novo rješenje Hrvatskih cesta djelomično preuzima elemente alternativnog rješenja koje je predlagao inženjer Vulić, ali da se pritom, prema njihovu mišljenju, ne odustaje od dijelova projekta kojima se protive.

Posebno ističu činjenicu da se sada planira spoj s DC70. Upravo je nedostatak kvalitetne izravne veze s tom prometnicom i autocestom godinama bio jedna od glavnih kritika postojećeg projekta.

"Sitili su se da je predviđena trasa totalno prometno nefunkcionalna? Kako to? Evo ga čuda, sad i u svojim izvještajima to spominju i novinari i u HC-u, a tada su se pravili ludi", navode u objavi.

Podsjetimo, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir još je u siječnju poručivao da "trasa ostaje kakva je". Hrvatske ceste tada su, međutim, ostavile mogućnost tehničke prilagodbe projekta ako se pokaže izvedivim rješenje kojim bi se obilaznica povezala prema autocesti.

Sada se upravo takva izmjena priprema.

Protive se zahvatima na području Babnjače i Naklica

Autori objave posebno su nezadovoljni time što novo rješenje, kako tvrde, i dalje predviđa zahvate na području Babnjače i Naklica.

"Nakon šta je kružnim tokom riješeno i pitanje prometne funkcionalnosti, oni opet bez vidnog razloga skreću iz tunela koji bi po ravnoj crti triba završit u Dućama, oni ga opet skreću na Babnjaču i rade svih šest portala", navode.

Tvrde i da se time nastavlja nepotrebna devastacija prostora te optužuju odgovorne da ne uvažavaju ono što smatraju javnim interesom stanovnika tog područja.

Posebno ih je razljutilo to što su Hrvatske ceste ranije upozoravale da bi veće izmjene trase zahtijevale novu dokumentaciju i mogle značajno odgoditi projekt, dok je sada ipak pripremljeno izmijenjeno rješenje.

"Smradovi su govorili da će izmjena rute dovest do odgode radova i da tome neće bit kraja, a onda su u tajnosti nacrtali jako brzo nove planove", stoji, među ostalim, u objavi.

"Premijer nije dobrodošao"

Objava završava izrazito oštrom porukom, uz optužbe da se predloženim rješenjem ne štite interesi lokalnog stanovništva.

"Zamolit ću aktualnog premijera koji očito ima obraz ko opanak da nam više ne dolazi u Poljica. Nije dobrodošao!", poručili su s Facebook stranice Poljička republika.

Njihova objava naslovljena je "Smrt lopovima, lažovima i izdajnicima", a u tekstu se koriste i druge krajnje oštre formulacije na račun odgovornih za projekt.

Hrvatske ceste, s druge strane, navode da je za projekt predana potrebna dokumentacija za ishođenje preostalih građevinskih dozvola te da će izvođač biti uveden u posao kada se za to ostvare preduvjeti.

Ugovor za izgradnju približno 4,5 kilometara dionice Dugi Rat – Omiš i spojne ceste vrijedan je gotovo 84,7 milijuna eura bez PDV-a, a ugovorni rok izvođenja iznosi 42 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.