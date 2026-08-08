Žestoka reakcija BUZ-a: "Svaki dan rata, u kojem ste mogli poginuti, Plenkovićeva vlada vrednuje s 10 centi"

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) oštro je reagirao na najavljene izmjene kojima Vlada Andreja Plenkovića planira povećati mirovine dijelu hrvatskih branitelja. U BUZ-u smatraju da predložene promjene neće donijeti stvarno ispravljanje nepravdi, već tek skromno povećanje primanja, a posebno kritiziraju najavu prema kojoj bi se mjesec proveden u borbenom sektoru vrednovao s tri eura. Vladinu inicijativu pritom nazivaju političkim i PR potezom te tvrde da bi mogla stvoriti nove podjele među braniteljima i umirovljenicima.

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku:

"Veselje branitelja nije dugo trajalo... stigao cjenik za život po danu ratovanja!?"

"Za svaki dan tijekom Domovinskog rata u kojem ste mogli izgubiti život, Plenkovićeva Vlada ga po novom cjeniku vrednuje sa 10 centi... Eto, sada bar svi znamo koliko naš život vrijedi za ekipu koja se navodno jako brine da branitelji žive u dostojanstvu, a ne u siromaštvu. Moguće je da mnogi branitelji nakon ove, još jedne u nizu smišljene farse HDZ-a, napokon progledaju, jer dok su njihovi životi tretirani jeftinije od cijene jednog metka, dotle su veliki „domoljubi“ kroz pretvorbu i privatizaciju razgrabili milijarde odnosno sve što su generacije desetljećima stvarale.

Slušajući dvoje ministara na predstavljanju zakonskih izmjena kojima bi se uz ukidanje umanjenja iz 2002. godine trebale ispraviti nepravde prema braniteljima netko bi mogao pomisliti da će se nataložene brojne nelogičnosti i nepravde u mirovinskom sustavu konačno početi rješavati.

Kao i svaki puta do sada nema riječi no o kakvoj reformi mirovinskog sustava već je riječ o parcijalnoj izmjeni koja će se odnositi na branitelje koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi, ne djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe čije su prosječne mirovine uglavnom više no u pola manje od onih koji su se umirovili odmah ili ubrzo nakon Domovinskog rata, uglavnom radi invaliditeta. Već sada možemo zaključiti da radost branitelja koji su očekivali ispravljanje neke nepravde neće dugo trajati.

Mada su se svi prezenteri trudili ostaviti dojam velike brige za branitelje negirajući da njihov prijedlog ima ikakve veze sa nedavno odbijenim prijedlogom stranke Možemo, neki izneseni podaci na presici su razotkrili pravu narav ove PR iznenadne „inicijative“ Vlade, uz poseban naglasak kako će se mjesec borbenog sektora vrednovati sa 3 eura odnosno10 centi po danu.

Kako su više puta istakli da se primjenom Zakona od 01. siječnja 2027. godine radi o 88,5 milijuna eura koji su potrebni da bi se za nešto više od 200 tisuća branitelja ispravila nepravda, onda matematika jasno kaže da se u stvari radi o nekih 35 eura koje bi u prosjeku branitelji dobili na uvećanoj mirovini u ime „ispravljanja nepravde“ koja im je nanesena...

Za branitelje koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i nakon toga se uz više od desetljeća radnog staža umirovili uz prosječnu mirovinu od 670 eura, koja je dvostruko niža od mirovina (1.400) radi kojih se i pokrenula inicijativa za ispravljanjem nepravdi, navedenih prosječnih tridesetak eura vjerojatno neće značiti nikakvo ispravljanje nepravdi već izazvati samo još veći bijes i nove podjele među samim braniteljima.

Nema dvojbe da se u redove HDZ-a uvlači sve veći strah od gubitka vlasti na slijedećim izborima što bi vjerojatno dovelo do razmontiranja koruptivne hobotnice koja već godinama guši Hrvatsku na doslovno svim poljima. Očito je ni da puštanje zloduha „NDH“ iz boce vladajućima nije donijelo prevagu kod birača, stoga se ovim „ispravljanjem“ nepravde zapravo otvoreno pokušava kupiti naklonost jednog dijela braniteljske populacije.

U toj brzini su očito previdjeli da predstavljenim „pomaganjem“ jednom dijelu branitelja rade nove nepravde prema većini drugih branitelja, ali i stotinama tisuća drugih umirovljenika koji zahvaljujući stalnom „pomaganju“ Vlade uz podaničku podršku umirovljeničkih „satelita“, mnogi i sa čak punim radnim stažom od 40 ili više godina doslovno preživljavaju u sve većem siromaštvu. Pokušati kupiti branitelje sa nekoliko desetaka eura uvećanjem mirovina je potpuno isto kao i da im se poručuje da su svi oni bedaste ovce koje je lako kupiti za sitniš.

Predsjedniče Vlade RH, rekao si nam jednom prilikom da možeš sve što hoćeš, mi se nadamo da nećeš dokle hoćeš!?"