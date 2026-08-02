Žestoka rasprava zbog bikijade u Dicmu. Srpske pjevačice dodatno 'užarile' reakcije

Tradicionalna noćna korida održana u Dicmu ponovno je privukla velik broj posjetitelja, ali i izazvala podijeljene reakcije u javnosti.
Manifestacija u organizaciji Udruge UUBBD Dicmo započela je u subotu poslijepodne, a program je trajao do kasno u noć. Posjetiteljima je ponuđeno ukupno 15 borbi bikova, gastronomska ponuda i glazbeni program, dok se natjecanje održavalo u osvijetljenoj areni koju organizatori nazivaju "Santiago Berbanebu".
Organizatori su najavili nastup, kako navode, "najjačih bikova u Hrvatskoj", a dodatno zanimanje izazvala je i tombola u kojoj je glavna nagrada bio automobil Mini Morris.
Veliku pozornost privukao je i večernji glazbeni program u kojem su nastupile srpske pjevačice Goga Sekulić i Rada Manojlović. Upravo je njihov dolazak potaknuo brojne komentare na društvenim mrežama, gdje su korisnici raspravljali o programu manifestacije, ali i u šaljivom tonu birali između "Gogina tima" i "Radinih bikova".
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Kao i prethodnih godina, održavanje koride izazvalo je različite reakcije javnosti – od podrške ljubitelja ove dugogodišnje tradicije do kritika dijela građana i udruga koje se protive ovakvim događanjima.
Marija i Ana, vlasnice pobjedničkog bika, za Dnevnik Nove TV rekle su:
"Prognoze su bile dobre i, evo, uspjeli smo s publikom. Nadali smo se najboljem, premda je bilo malo gusto, ali smo pobijedili. Pobjeda je tu", rekla su Marija i Ana.
Borbu bikova prokomentirao je i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.
"Primitivno, jadno, sramotno, okrutno. Iskorištavati životinju na takav način za ljudsku zabavu. Uživati u nasilju između životinja. Tjerati životinje na agresivnost. Jednostavno užas. To nije nešto s čim se mi trebamo ponositi, to nije tradicija Hrvatske, to je jednostavno novotarija koja jednostavno treba biti zabranjena", rekao je Oman.