Rasprava o koncertu Dina Merlina, koji ipak neće nastupiti na splitskom Adventu, nastavlja se i nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta objavio da Grad Split neće potpisati ugovor s popularnim pjevačem.

Ovoga puta oglasila se splitska gradska vijećnica Ivana Runjić, koja je na društvenim mrežama uputila oštre kritike Bojanu Ivoševiću, nekadašnjem zamjeniku gradonačelnika Ivice Puljka.

Runjić dovodi u pitanje Ivoševićeve tvrdnje o cijeni Merlinova nastupa te ga optužuje za dvostruka mjerila kada je riječ o trošenju gradskog novca.

„Bojane, toliko o tvojoj provjeri i vjerodostojnosti”

„Za sve je stvoren, samo mu dvije stvari nikako ne idu. Pronalazak posla i matematika”, započela je Runjić svoju objavu.

Potom se osvrnula na usporedbu cijena Merlinovih koncerata u Splitu i crnogorskom Baru.

„Tako je naš dežurni sveznalica Bojan, samouvjeren kao i uvijek, tvrdio da Dino Merlin u Splitu nastupa za 140.000 €, a u Baru za 90.000 €. I ne samo da je tvrdio nego nas je uvjeravao kako je informacija jedan kroz jedan. Čak se pohvalio da je sve osobno provjerio!”, napisala je.

Runjić tvrdi da je cijena nastupa u Baru bila znatno viša od one koju je, prema njezinim riječima, navodio Ivošević.

„E pa, Bojane, nastup Dine Merlina u Baru koštao je 160.000 €! Toliko o tvojoj provjeri, vjerodostojnosti i čuvenom jedan kroz jedan”, poručila je.

Podsjetila na otvorenje Žnjana: „Tada je to bio spektakl, danas je skandal”

Splitska vijećnica nije se zaustavila na Merlinovu honoraru. U nastavku objave prozvala je Ivoševića i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka zbog troškova svečanog otvorenja Žnjana.

„Ali nije Bojanu problem samo matematika. Problem mu je i pamćenje”, nastavila je.

„Dok danas glumi čuvara gradskog novca i zgraža se nad troškovima, nekako mu je iz glave ishlapilo 400.000 € koje su on i Puljak utukli u jednu jedinu večer otvorenja Žnjana. Uz Dom Pérignon, naravno!”, napisala je Runjić.

„Koliko li je to magnetskih rezonancija?”

Runjić je objavu zaključila usporedbom odnosa prema troškovima u vrijeme bivše i sadašnje gradske vlasti.

„Tada je to bio spektakl. Danas je skandal”, poručila je, a zatim postavila pitanje:

„Koliko li je to magnetskih rezonancija?”

Njezina objava još je jedan nastavak političkih prepucavanja u Splitu nakon rasprave o organizaciji Adventa i planiranom nastupu Dina Merlina.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta nakon današnje konferencije za medije poručio je da je rasprava o koncertu otišla u pogrešnom smjeru te da želi da Advent bude vrijeme zajedništva, a ne podjela.

Runjić je sada otvorila i pitanje troškova iz mandata prethodne gradske uprave, prozivajući Ivoševića zbog, kako smatra, nedosljednog odnosa prema trošenju javnog novca.