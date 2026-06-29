Žestok udar oporbe na HDZ u Županiji: "Žrtve nasilja ne mogu čekati, krizni centar treba odmah"

Klub vijećnika SDP-a, Direkt i Možemo u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije oštro je reagirao nakon zaključka Odbora donesenog poslije tematske sjednice posvećene nasilju u obitelji i potrebi osnivanja kriznog centra za žrtve nasilja.

U priopćenju koje potpisuje predsjednica Kluba vijećnika Ružica Jakšić navodi se kako usvojeni zaključak, prema njihovu mišljenju, ne odgovara zaključcima tematske sjednice niti predstavlja stvarni iskorak prema uspostavi kriznog centra, što je, kako ističu, bio njezin osnovni cilj.

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"Sigurna kuća i povećanje kapaciteta za smještaj žena žrtava nasilja ne mogu nadomjestiti krizni centar za žrtve nasilja u obitelji u našoj županiji", poručuju iz Kluba vijećnika SDP-a, Direkt i Možemo.

"HDZ nije prihvatio ni slovo našeg zaključka"

Iz oporbenog kluba navode kako su nakon tematske sjednice održane dvije sjednice odbora na kojima se raspravljalo o prijedlogu zaključka koji je trebao predstavljati odgovor Splitsko-dalmatinske županije na, kako ističu, jedan od najtežih društvenih problema.

Tvrde da su pripremili konkretan i provediv prijedlog zaključka s jasnim rokovima, mjerama, osnivanjem kriznog centra, uključivanjem relevantnih institucija, stručnjaka i organizacija koje se bave zaštitom žrtava nasilja.

"Županija je imala svoj zaključak i dogovor je bio da se oba zaključka objedine u jedan. Međutim, HDZ nije prihvatio ni slovo našeg zaključka, samo zato što je došao od oporbe", navode u priopćenju. Prema njihovu stavu, usvojeni zaključak ne odgovara cilju zbog kojeg je tematska sjednica održana. Umjesto pokretanja osnivanja kriznog centra, zaključak se, tvrde, svodi na financiranje postojećih oblika smještaja i raspodjelu sredstava pružateljima socijalnih usluga.

"Krizni centar nije isto što i sigurna kuća"

Oporba posebno naglašava razliku između kriznog centra i sigurne kuće, ističući da ta dva oblika pomoći ne mogu imati istu ulogu. "Krizni centar nije isto što i sigurna kuća. Krizni centar je hitna, dostupna, prva institucionalna točka pomoći žrtvi nasilja. Mjesto na koje žena može doći odmah. Mjesto na kojem dobiva sigurnost, psihološku pomoć, pravnu informaciju, podršku i put prema zaštiti", navode.

Dodaju kako je sigurna kuća važna, ali da ne može biti izgovor da Županija ne osnuje krizni centar. Smatraju da se na taj način odgovornost za žrtve nasilja prebacuje na postojeće pružatelje socijalnih usluga i udruge.

"Pokušaj da se na udruge prebaci odgovornost za žrtve nasilja neprihvatljiv je način rješavanja ovog gorućeg problema u našoj županiji", poručuju.

"Žrtve ne mogu čekati"

U priopćenju se pozivaju i na GREVIO preporuke te Nacionalni plan za zaštitu žrtava nasilja, za koje navode da jasno govore o potrebi dostupnih, stručnih, pluralnih i institucionalno podržanih usluga za žrtve nasilja.

Iz Kluba vijećnika SDP-a, Direkt i Možemo zaključuju da Splitsko-dalmatinska županija mora osnovati krizni centar bez odgode. "Splitsko-dalmatinska županija mora osnovati krizni centar za žrtve nasilja. Ne za pet godina. Ne kad se steknu uvjeti, jer uvjeti postoje. Ne kad HDZ procijeni da im politički odgovara. Nego sada", poručuju.

Na kraju priopćenja ističu kako žene i žrtve nasilja koje traže pomoć ne mogu čekati političke dogovore ni odgode. "Žene koje noćas razmišljaju kamo pobjeći ne mogu čekati", zaključuju iz Kluba vijećnika SDP-a, Direkt i Možemo u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.