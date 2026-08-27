Žestok sukob oko apartmana: "Stanari zajedno" udarili na iznajmljivače i traže odbijanje svih njihovih zahtjeva

Rasprava o turističkom najmu u stambenim zgradama dobiva novu dimenziju. Građanska inicijativa Stanari zajedno uputila je 27. kolovoza prigovor na obraćanje udruge SMO-i – Spasimo male obiteljske iznajmljivače, u kojem iznose niz ozbiljnih kritika na račun modela kratkoročnog najma stanova turistima. Iz inicijative tvrde kako SMO-i, unatoč nazivu, prema njihovu mišljenju ne okuplja prvenstveno male obiteljske iznajmljivače, nego većinom vlasnike stanova koji svoje nekretnine iznajmljuju turistima u stambenim zgradama.

"To nisu mali obiteljski iznajmljivači"

"Mali obiteljski iznajmljivač je onaj koji u svojoj kući ima apartmane za iznajmljivanje turistima i koji dočekuje svoje goste, kontrolira ih i uvijek im je na raspolaganju", navode iz inicijative. S druge strane, tvrde da članstvo udruge SMO-i u velikoj mjeri čine vlasnici stanova koji nekretnine iznajmljuju putem digitalnih platformi, često bez neposrednog kontakta s gostima. U prigovoru navode kako se u pojedine apartmane ulazi putem digitalnih šifri te iznose tvrdnje da dio turista tijekom boravka stvara buku, pušta glasnu glazbu i remeti svakodnevni život ostalih stanara. Inicijativa navodi i da vlasnici apartmana, kada im se susjedi požale, prema njihovim iskustvima često ne reagiraju ili ulaze u sukobe sa stanarima.

"Centri gradova ostaju bez obitelji"

Poseban dio njihova prigovora odnosi se na utjecaj turističkog najma na tržište nekretnina. Iz inicijative tvrde kako je pretvaranje stanova u apartmane za turiste pridonijelo smanjenju broja nekretnina dostupnih za dugoročni najam i rastu cijena stanova. "U našim gradovima se više ne može pronaći dugoročan najam. Ako se iznajmljuje obiteljima za život, onda je to od listopada do ožujka, kada nema turista, i tada ti ljudi moraju izaći iz tih stanova i ponovno tražiti gdje će s djecom", poručuju. Dodaju kako se mladi sve teže odlučuju na kupnju nekretnine upravo zbog visokih cijena, a kratkoročni turistički najam vide kao jedan od faktora koji dodatno smanjuju ponudu stanova za život.

Traže "zaštićene zone" isključivo za stanovanje

Građanska inicijativa Stanari zajedno u svom obraćanju ide i korak dalje te predlaže da stambene zgrade u gradovima uz obalu budu zaštićene prvenstveno kao prostori za stanovanje, dok bi se za turistički smještaj, prema njihovu prijedlogu, trebale odrediti posebne zone.

Svoj stav obrazlažu pravom stanara na miran dom, neometan život i odmor. Upozoravaju i na pitanje sigurnosti te uspoređuju privatni turistički smještaj u zgradama s hotelima. "U hotelu gost, kada dođe, prijavi se na recepciju, postoji protupožarni sustav i službenik zadužen za sigurnost. Sve to stambena zgrada nema", navode.

Zatražili odbijanje svih zahtjeva SMO-i

Na kraju prigovora inicijativa Stanari zajedno poziva nadležne da odbiju zahtjeve koje je iznijela udruga SMO-i.

Smatraju da bi daljnje nekontrolirano širenje turističkog smještaja u stambenim zgradama bilo u suprotnosti s pravom građana na dom i mirno stanovanje. Njihov prigovor tako ponovno otvara jedno od najosjetljivijih pitanja hrvatskih turističkih gradova – gdje završava pravo vlasnika da raspolaže svojom nekretninom, a gdje počinje pravo susjeda na miran život u vlastitom domu.