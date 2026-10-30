Žestok odgovor iz Sinja: "HDZ ucjenjuje Grad i sportske klubove, a sve na štetu dječjih vrtića"

Političke napetosti u Sinju ne jenjavaju. Nakon posljednjih istupa HDZ-ova gradskog vijećnika Stipe Perića, oglasio se zamjenik sinjskog gradonačelnika Denis Bobeta, koji je oštro kritizirao HDZ zbog rušenja rebalansa gradskog proračuna. Tvrdi kako je takvim potezom ugroženo financiranje sportskih klubova, dječjih vrtića i nekoliko važnih gradskih projekata.

Bobeta smatra da HDZ pokušava odgovornost za nastalu situaciju prebaciti na gradonačelnika Mira Bulja i Most, iako je, prema njegovim riječima, upravo glasovanje HDZ-ovih vijećnika dovelo do problema. "Tvrdnje Perića kako su oni 'bili spremni prihvatiti sredstva za sport' klasično su zamjenjivanje teza. Istina je potpuno drugačija. HDZ je svojim glasovanjem srušio rebalans proračuna, izravno dovodeći u pitanje funkcioniranje sportskih klubova, redovne isplate u dječjim vrtićima te prijeko potrebne projekte u Glavicama, na Ferati i u Bajagiću", poručio je Bobeta.

"Prošle godine pokrenuli ste agoniju sportskih klubova"

Zamjenik gradonačelnika posebno se osvrnuo na odnos HDZ-a prema sinjskim sportskim kolektivima, podsjećajući da je i prošle godine došlo do rušenja rebalansa proračuna. "Kada vam netko uskrati financijske temelje za rad i razvoj, a onda vam ponudi mrvice uz uvjet političke ucjene, to se ne zove dobronamjernost, već svjesna blokada grada. Pa vi ste i prošle godine srušili rebalans i time pokrenuli agoniju sportskih klubova, da ne spominjem konstantno omalovažavanje KK Alkara i NK Junaka na Gradskom vijeću. To će vam najbolje potvrditi gospodin Ivan Pavić", istaknuo je Bobeta.

Prema njegovim riječima, politički protivnici aktualne gradske vlasti imaju većinu u Gradskom vijeću, ali istodobno pokušavaju odgovornost za probleme pripisati gradonačelniku i gradskoj upravi. "Vidljivo je da se koalicijski partneri pogubljenih političkih interesa sada sami sapliću u vlastitim procedurama, dok istodobno pokušavaju gradonačelnika i gradsku upravu proglasiti krivcima za kaos koji su sami kuhali u Gradskom vijeću, a imaju većinu i sve alate u svojim rukama", poručio je.

Bobeta nabrojio gradske projekte i poslao poruku HDZ-u

U nastavku obraćanja Bobeta je istaknuo projekte koje aktualna gradska uprava smatra svojim važnim rezultatima, posebno naglašavajući ulaganja u demografske mjere, predškolski odgoj i infrastrukturu.

Među njima je izdvojio izgradnju sveučilišne zgrade, Inovacijski centar, sportske dvorane, nove dječje vrtiće te projekt nove aglomeracije. "Rezultati i rad ove gradske uprave vide se na svakom koraku, od demografskih mjera i ulaganja u najmlađe do pokretanja velikih strateških projekata poput sveučilišne zgrade, Inovacijskog centra, dvorana, novih vrtića i nove aglomeracije", naglasio je.

Na kraju je HDZ-u uputio izravan poziv da promijeni način političkog djelovanja. "Pozivamo HDZ da prestane obmanjivati sinjsku javnost, prestane s ucjenama i napokon počne raditi u interesu građana, a ne u interesu stranačkih direktiva", zaključio je zamjenik gradonačelnika Sinja Denis Bobeta.