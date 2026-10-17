ŽESTOK OBRAČUN ZBOG SKANDALA U SPLITU Suci uzvratili Božinoviću i otkrili šokantne brojke: "Gdje su vam dokazi?"

Nakon nacističkih i antisemitskih povika koji su se čuli u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, otvorio se novi sukob između ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i predstavnika pravosuđa.

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) reagirala je na ministrove izjave u kojima je sporost sudova naveo kao jedan od razloga zbog kojih se navijački izgredi ponavljaju. Suci takve ocjene smatraju neutemeljenima te od Ministarstva unutarnjih poslova traže konkretne podatke koji bi potvrdili iznesene tvrdnje.

Božinović spomenuo 150 prekršajnih prijava

Ministar Božinović nakon incidenata u Splitu poručio je da bi brže sudsko odlučivanje o prekršajima moglo pridonijeti sprječavanju sličnih događaja.

Pritom je naveo da je tijekom ove godine podneseno približno 150 prekršajnih prijava, istaknuvši kako bi pravodobno kažnjavanje počinitelja imalo odvraćajući učinak.

No iz Udruge hrvatskih sudaca smatraju da takve tvrdnje nije moguće prihvatiti bez jasnih podataka o tome što se s navedenim prijavama dogodilo.

„Ovakve paušalne ocjene nisu prihvatljiv način javne rasprave o učinkovitosti pravosuđa. Bez konkretnih, provjerljivih i cjelovitih podataka ministar odgovornost za izgrede unaprijed pripisuje sudovima, zanemarujući ulogu i odgovornost drugih institucija, uključujući policiju”, poručili su iz UHS-a.

Suci traže odgovore: Koliko je prijava uopće završilo na sudu?

Udruga od ministra traži detaljno objašnjenje brojke od 150 prekršajnih prijava.

Zanima ih koliko je tih predmeta doista dostavljeno sudovima, koliko je postupaka još u tijeku te pred kojim se sudovima vode.

Također traže podatke o slučajevima u kojima je policija samostalno postupala izdavanjem prekršajnih naloga, uključujući informacije o izrečenim kaznama.

Smatraju da javnost treba znati koliko je optužnih prijedloga upućeno sudovima, o kakvim se postupcima radi i kakve su odluke donesene.

Bez tih informacija, upozoravaju, nije moguće utvrditi postoji li zastoj u pravosuđu niti gdje bi se eventualni problemi mogli nalaziti.

„Kako ministar zna da bi brže presude spriječile događaje u Splitu?”

UHS posebno problematizira ministrovu tvrdnju da bi učinkovitije rješavanje ranijih prekršaja moglo spriječiti nove navijačke izgrede.

„Na temelju kojih podataka ministar zaključuje da bi pravodobno odlučivanje (ako ga nije bilo) u tim predmetima spriječilo konkretne nove izgrede?”, pitaju iz Udruge.

Ističu kako za takvu povezanost nisu predstavljeni konkretni dokazi.

Upozoravaju i da iznošenje pojedinačnih brojki bez šireg konteksta može stvoriti pogrešnu sliku o radu sudova te narušiti povjerenje građana u pravosudni sustav.

Splitski sud ima više od 14.000 neriješenih predmeta

Kako bi ilustrirali opterećenost pravosuđa, iz Udruge su iznijeli podatke o radu Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

Prema njihovim navodima, na tom je sudu trenutačno više od 14.000 neriješenih predmeta, a na njima rade ukupno 22 suca.

Istodobno je od početka godine riješeno više od 14.000 predmeta.

Suci napominju kako broj postupaka dodatno raste tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci zbog velikog broja sportskih susreta, koncerata i drugih javnih okupljanja.

Zbog toga smatraju da ministrovo isticanje približno 150 prijava na razini cijele države ne odražava stvarno opterećenje prekršajnih sudova.

„Ne može svaki predmet imati isti stupanj hitnosti”

Iz UHS-a podsjećaju i da svi prekršajni postupci nisu jednaki.

Njihovo trajanje ovisi o vrsti prekršaja, okolnostima slučaja i zakonskim pravilima prema kojima se postupak vodi.

Dok pojedini predmeti zahtijevaju žurno postupanje, drugi se rješavaju u redovnoj proceduri. Stoga, ističu suci, nije opravdano očekivati da svaki slučaj bude zaključen u jednakom vremenskom roku.

Ocjenjivanje učinkovitosti pravosuđa isključivo prema broju prijava i brzini donošenja odluka, bez uvida u pojedinačne postupke, smatraju pogrešnim pristupom.

UHS poručuje: Odgovornost se mora utvrđivati na temelju činjenica

Udruga hrvatskih sudaca naglašava da podržava učinkovito i pravodobno sankcioniranje osoba koje krše zakon, uključujući počinitelje navijačkih izgreda.

Međutim, inzistiraju na tome da se eventualni propusti u sustavu utvrđuju na temelju provjerljivih činjenica i uz uvažavanje odgovornosti svih nadležnih institucija.

Od MUP-a očekuju objavu potpunih podataka o policijskom postupanju i sudskim postupcima, kako bi se mogla voditi argumentirana rasprava o učinkovitosti sustava.

„Sudovi neće prihvatiti da ih se bez cjelovitih činjenica unaprijed proglašava odgovornima za propuste sustava u čijem funkcioniranju sudjeluju i druge institucije”, zaključili su iz Udruge hrvatskih sudaca.