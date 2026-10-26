ŽESTOK OBRAČUN U SPLITU! HDZ s Trstenika uzvratio Barbiru: "Damire, iako ti je diploma iz Novog Sada, ti ipak nisi dio Studentskog pokreta"

Politička prepucavanja u Splitu nastavljaju se i nakon vijesti o izbornom porazu Aleksandra Vučića u Srbiji. Nakon što je splitski političar Damir Barbir komentirao političke promjene u susjednoj državi i uputio oštru poruku HDZ-u, stigao je odgovor iz HDZ-ova ogranka na Trsteniku.

Na svojoj Facebook stranici HDZ Trstenik Split objavio je poruku u kojoj su se izravno obrušili na Barbira, pritom iznoseći i optužbu na račun njegove diplome.

- Barbir je dočekao poraz Vučića s veseljem jer misli da ako je kupio diplomu u Novom Sadu da je član studentskog pokreta - napisali su.

Potom su mu uputili još jednu poruku:

- Damire, iako ti je diploma iz Novog Sada, ti ipak nisi dio Studentskog pokreta - zaključili su.

Objava je uslijedila kao reakcija na Barbi­rovu raniju izjavu u kojoj je prozvao HDZ i poručio da "znaju da su sljedeći".