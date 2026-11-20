Splitska gradska vijećnica HDZ-a Ivana Runjić žestoko se obrušila na Bojana Ivoševića, gradskog vijećnika stranke Centar i bivšeg zamjenika gradonačelnika Splita. Povod njezinoj objavi na Facebooku bila je polemika o honoraru Dine Merlina, čiji je nastup na splitskoj Rivi, planiran za 30. prosinca, otkazan nakon burnih reakcija javnosti. Runjić je Ivoševića optužila za iznošenje netočnih podataka, ali i za dvostruke kriterije kada je riječ o trošenju gradskog novca.

Predsjednica Gradskog kotara Brda nije birala riječi, a u svojoj se objavi osvrnula na nekoliko tema koje su posljednjih mjeseci izazivale političke sukobe u Splitu. Uz troškove Adventa, spomenula je prošlogodišnje otvorenje Žnjanskog platoa, skupocjeni šampanjac Dom Pérignon te pitanje financiranja zdravstvene opreme. Njezina je objava dodatno zaoštrila političku raspravu između HDZ-a i Centra.

„ZA SVE JE STVOREN, SAMO MU DVIJE STVARI NIKAKO NE IDU”

„Za sve je stvoren, samo mu dvije stvari nikako ne idu. Pronalazak posla i matematika”, započela je Runjić svoju objavu na Facebooku, izravno prozivajući Ivoševića.

Zatim se osvrnula na njegove ranije tvrdnje da bi Dino Merlin za najavljeni koncert u Splitu trebao dobiti 140.000 eura, dok bi za nastup u crnogorskom Baru, zakazan za 1. siječnja 2027., trebao dobiti 90.000 eura. Ivošević je upravo na toj razlici temeljio dio kritika prema aktualnoj gradskoj vlasti, tvrdeći da je Split pristao na znatno nepovoljnije uvjete. Runjić sada iznosi potpuno drukčiji podatak.

„E pa, Bojane, nastup Dine Merlina u Baru koštao je 160.000 €! Toliko o tvojoj provjeri, vjerodostojnosti i čuvenom jedan kroz jedan”, napisala je HDZ-ova vijećnica.

Međutim, važno je naglasiti da iznos od 160.000 eura, koji Runjić navodi za Bar, zasad nije neovisno potvrđen javno dostupnim ugovorom ili službenom objavom organizatora. Ivoševićeva ranija tvrdnja o 90.000 eura također se temeljila na informacijama koje nisu bile potkrijepljene objavljenim ugovorom. Stoga su obje brojke, dok se ne objavi službena dokumentacija, predmet političke polemike, a ne konačno utvrđene činjenice.

„NEKAKO MU JE IZ GLAVE ISHLAPILO 400.000 EURA ZA ŽNJAN”

Runjić se nije zaustavila na Merlinovu honoraru, nego je otvorila i pitanje troškova svečanog otvorenja novouređenog Žnjanskog platoa u lipnju 2025. godine. Organizacija tog događaja izazvala je brojne reakcije već u vrijeme njegova održavanja, a u međuvremenu su se pojavile i dodatne političke optužbe o poslovanju gradske tvrtke Žnjan. HDZ-ova vijećnica smatra da Ivošević prema izdacima bivše gradske vlasti ne primjenjuje iste kriterije kojima danas kritizira aktualnu.

„Ali nije Bojanu problem samo matematika. Problem mu je i pamćenje”, napisala je Runjić, a potom nastavila:

„Dok danas glumi čuvara gradskog novca i zgraža se nad troškovima, nekako mu je iz glave ishlapilo 400.000 € koje su on i Puljak utukli u jednu jedinu večer otvorenja Žnjana. Uz Dom Pérignon, naravno!”

Pritom treba podsjetiti da je gradonačelnik Tomislav Šuta u lipnju 2025., neposredno prije otvorenja Žnjana, za Dalmaciju Danas izjavio kako će cijeli program stajati oko 300.000 eura. Kasnije je Željko Kerum tvrdio da je trošak dosegnuo 374.000 eura. Točan konačan iznos zahtijeva uvid u obračun svih troškova, pa se Runjićinih 400.000 eura ne može bez dodatne dokumentacije predstavljati kao potvrđen iznos.

DOM PÉRIGNON PONOVNO U SREDIŠTU POLITIČKOG SUKOBA

Spominjanje skupocjenog šampanjca nije slučajno. Krajem listopada objavljene su informacije o troškovima reprezentacije gradske tvrtke Žnjan, među kojima su se našli računi za restorane, poklone i šampanjac Dom Pérignon. Ti su podaci otvorili novu raspravu o načinu trošenja sredstava gradske tvrtke za vrijeme prethodne uprave.

Prema ranije objavljenim informacijama, predstavnica gradske tvrtke objasnila je da je Dom Pérignon bio dio posebnih zahtjeva DJ Antoinea, koji je nastupao na dočeku Nove 2025. godine. To znači da se taj konkretni trošak ne može bez dodatnih dokaza izravno povezivati sa svečanim otvorenjem Žnjana u lipnju 2025. godine. Ipak, cijeli slučaj postao je jedno od prepoznatljivih pitanja političkog sukoba između bivše i sadašnje gradske vlasti.

„TADA JE TO BIO SPEKTAKL, DANAS JE SKANDAL”

Runjić je svoju objavu zaključila usporedbom odnosa prema izdacima za javne manifestacije u različitim mandatima gradske vlasti. Smatra da je Ivošević, dok je bio dio izvršne vlasti, drukčije pristupao velikim troškovima nego danas, kada djeluje iz oporbe. Pritom je posegnula i za usporedbom s financiranjem zdravstvene opreme, temom koja je posljednjih dana izazvala veliko zanimanje splitske javnosti.

„Tada je to bio spektakl. Danas je skandal. Koliko li je to magnetskih rezonancija?”, zaključila je HDZ-ova vijećnica.

Njezina poruka dolazi nakon što je dio građana pokrenuo peticiju protiv planiranih izdataka za Merlinov nastup, predlažući da se sredstva umjesto toga usmjere za nabavu PET/CT uređaja za KBC Split. Riječ je o medicinskom uređaju koji nije isto što i magnetska rezonancija, ali su oba pojma u javnoj polemici postala simbol usporedbe troškova zabavnih događaja sa zdravstvenim potrebama.

ŠUTA OTKAZAO MERLINOV NASTUP, PJEVAČEV TIM SPOMINJE PRAVNE KORAKE

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta u petak, 20. studenoga, objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor za nastup Dine Merlina na Rivi. Planirani bruto honorar pjevača i njegova tima iznosio je 140.000 eura, dok se dodatnih procijenjenih 160.000 eura odnosilo na produkciju programa za 30. i 31. prosinca, uključujući nastupe drugih izvođača. Šuta je odluku obrazložio reakcijama javnosti i podjelama koje je najava koncerta izazvala.

U međuvremenu se oglasio i Merlinov tim, navodeći da su komercijalni sponzori trebali pokriti 80.000 eura naknade, čime bi se smanjilo izravno izdvajanje iz gradskog proračuna. Istaknuli su da ugovor nije bio potpisan, ali da su pregovori bili u završnoj fazi, te su najavili razmatranje mogućih pravnih koraka zbog reputacijske štete koju smatraju da je pjevač pretrpio.

I dok se Merlinov nastup u Splitu više ne planira, politički obračuni oko njegova honorara očito se nastavljaju. Nova objava Ivane Runjić pokazuje da se rasprava proširila i na troškove prethodne gradske vlasti, ali i da je za potpunu sliku potrebno razjasniti nekoliko financijskih podataka. Pitanje nije samo koliko je koji događaj koštao, nego i jesu li usporedbe političkih protivnika utemeljene na jednakim i provjerljivim kriterijima.