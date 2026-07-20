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Ženu je u kampu na otoku Krku udario grom

Riječki KBC potvrdio je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam

Ženu je u kampu na otoku Krku udario grom, doznaju 24sata. "Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku", ispričao je čovjek koji je svjedočio prizorima.

Riječki KBC potvrdio je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam.

"Obrađena je i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja. Provode se svi potrebni postupci liječenja", rekli su iz KBC-a.

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