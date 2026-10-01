Ženu i partnera izrešetali u automobilu: Potvrđena optužnica protiv trojice

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv trojca optuženog za brutalno ubojstvo para u Markuševcu u lipnju prošle godine.

Riječ je o slučaju u kojem su kao počinitelji optuženi bivši pripadnik elitne počasno-zaštitne bojne Matija M. (30), te njegov prijatelj Fran R. (32), dok Andreja B. (37) tužiteljstvo tereti za naručivanje ubojstva bivše supruge Andree K. i njezinog novog partnera Marijana C.

Na prvoj sjednici optužnog vijeća u ožujku ove godine obrane dvojice okrivljenika tražile su izdvajanje nezakonitih dokaza tvrdeći da su pretrage njihovih domova i mobitela bile nezakonite. No, sud je taj zahtjev odbio, a u međuvremenu im je Visoki kazneni sud odbio i žalbe, piše Index.

Detalji mučne optužnice

Ova brutalna likvidacija snažno je potresla javnost jer su ubijeni mlada žena i njezin partner, a iza nje je ostala i kći, koja je nakon majke izgubila i oca jer je optužen kao naručitelj ubojstva. Index od početka detaljno prati slučaj. Do sada je već poznato da je Fran R. priznao pomaganje Matiji M., dok i Matija i Andrej B. i dalje negiraju krivnju.

Prema optužnici, trojica okrivljenika zločin su počeli dogovarati još u svibnju 2025. godine.

Tužiteljstvo sumnja da je Andrej B., potaknut ljubomorom nakon što je njegova bivša supruga započela vezu s drugim muškarcem, odlučio da ih oboje treba ubiti. Nakon toga je, kako se sumnja, kontaktirao prijatelja Matiju M., za kojeg je znao da posjeduje oružje i potrebne vještine, te mu ponudio novac da ubije njegovu bivšu suprugu i njezina partnera.

Matija M. je, prema optužnici, pristao na dogovor, a zatim je u plan uključio Frana R., koji mu je trebao pomoći u realizaciji zločina.

Hladnokrvna likvidacija u garaži

Ubojstvo je počinjeno 13. lipnja prošle godine u večernjim satima. Prema optužnici, Matija M. čekao je žrtve u garaži stambene zgrade u Markuševcu. Dok su sjedili u automobilu, u njih je ispalio veći broj hitaca. Andrea K. i Marijan C. preminuli su na mjestu.

Tijekom istrage je u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" provedeno balističko vještačenje oružja i streljiva oduzetih osumnjičenima. Vještaci su utvrdili da su Andrea K. i Marijan C. ubijeni pištoljem HS Echelon, ali da su smrtonosni hici ispaljeni iz cijevi koja tom pištolju nije izvorno pripadala.

Čahure pronađene na mjestu ubojstva potječu iz pištolja oduzetog Matiji M., dok su zrna ispaljena iz cijevi pronađene kod Frana R.

Utvrđeno je i da je cijev nakon pucnjave bila očišćena. Fran R. tijekom obrane priznao je da je Matiji M. posudio rezervnu cijev. Istražitelji sumnjaju da je to učinjeno kako bi se promijenio balistički otisak oružja i otežalo njegovo povezivanje s ubojstvom.

Bivši suprug postao ključna poveznica

Nakon uhićenja prve dvojice osumnjičenih, među kojima je bio i vojnik, istražitelji su pokušavali utvrditi tko je naručio ubojstvo. Kao ključna poveznica između žrtava i osumnjičenih ubrzo se pojavio bivši suprug ubijene žene. Tijekom istrage ispitani su brojni svjedoci, analizirani podaci baznih stanica i snimke nadzornih kamera te tragovi s motocikla kojim su se osumnjičeni koristili.

Osumnjičenima je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, utjecaja na svjedoke i posebno teških okolnosti zločina.

Kako su pokušali sakriti tragove?

Detalji iz optužnice otkrili su i kako su osumnjičeni, prema sumnjama istražitelja, pokušavali prikriti tragove nakon ubojstva. Osim što su zamijenili cijev oružja, nastojali su zbuniti istražitelje prikrivajući tragove na motoru.

Ipak, očito su napravili ključnu grešku, jer su do njihova identiteta istražitelji došli analizom mobitela kojima su se koristili pri dolasku u Markuševec te vozila tijekom bijega s mjesta zločina.

Na motocikl Matije M., na kojem se ranije više puta fotografirao i objavljivao te fotografije na društvenim mrežama, prije ubojstva zalijepljene su različite naljepnice. Dio naljepnica bio je postavljen na gornji, a dio na donji dio motocikla, kako bi se, sumnjaju istražitelji, promijenio njegov izgled.

Motocikl kojim se Fran R. nakon ubojstva odvezao iz Markuševca ipak je identificiran. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Matija M. tim se motociklom dovezao do ulice Crna voda, a nakon zločina osumnjičeni su zamijenili vozila kako bi otežali njihovo praćenje.

Ispaljeno najmanje 16 hitaca

Prema nalazima istrage, napadač je ispalio najmanje 16 hitaca. Prvo je pucao u Marijana C., koji je sjedio na vozačkom mjestu automobila, i nanio mu četiri smrtonosne rane. Andrea K. zadobila je više od 25 ustrijelnih i prostrijelnih rana. Oboje su preminuli na mjestu događaja.