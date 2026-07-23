Ženi se Šime Vrsaljko

Buduća supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka proslavila je djevojačku večer u društvu najbližih prijateljica. Vesela zabava održana je u luksuznoj vili s bazenom, a Kaja Vidmar za ovu je posebnu prigodu odabrala atraktivnu odjevnu kombinaciju.

Slovenska ljepotica zablistala je u bijelom bikiniju i suknjici, koje je upotpunila kaubojskim čizmama i šeširom ukrašenim bijelim velom. Prizore veselja, opuštanja uz bazen i druženja s prijateljicama podijelila je na svom profilu na Instagramu uz kratak i emotivan opis na slovenskom jeziku: "Preplavala sem razburkano morje" ("Preplivala sam nemirno more").

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Dvoje djece kao kruna ljubavi

Kaja Vidmar i Šime Vrsaljko u sretnoj su vezi od 2022. godine, no svoju privatnost od samog početka nastoje sačuvati daleko od očiju javnosti. Zajednički život izgradili su u Madridu, a kruna njihove ljubavi je dvoje djece.

U proljeće 2022. godine dobili su kćerkicu Viktoriju, dok im je krajem 2023. stigao i sin, čije ime još uvijek nisu otkrili javnosti. Vrsaljko iz prvog braka ima i starijeg sina Bruna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kaja Vidmar (@kaja.vidmar)