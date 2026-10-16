Ženi prišao s leđa i ubo je nožem u vrat, podignuta optužnica

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 46-godišnjeg muškarca kojeg tereti za pokušaj ubojstva 69-godišnjakinje. Napad se dogodio sredinom lipnja ove godine u stubištu stambene zgrade u Dubrovniku, a žena je, srećom, prošla s lakšim ozljedama.

Prema navodima optužnice, 46-godišnjak je 14. lipnja 2026. godine, oko 18.30 sati, prišao ženi s leđa dok se nalazila na stubištu zgrade te je nožem ubo u vrat. Tužiteljstvo smatra da su povod napadu bile nesuglasice koje su između njih postojale od ranije.

Ozlijeđenoj 69-godišnjakinji liječnička pomoć pružena je u dubrovačkoj bolnici, gdje je utvrđeno da je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Tužiteljstvo traži produljenje istražnog zatvora

Osumnjičeni muškarac uhićen je nakon napada te mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U njemu se nalazi od lipnja, a dubrovačko tužiteljstvo sada je, uz podizanje optužnice, zatražilo da mu se boravak u istražnom zatvoru produlji.

Policija je nakon njegova uhićenja izvijestila da je riječ o osobi koja im je otprije poznata. Naime, 46-godišnjak je u prošlosti više puta kazneno prijavljivan zbog različitih kaznenih djela.

O osnovanosti optužnice i daljnjem trajanju istražnog zatvora odlučivat će nadležni sud.