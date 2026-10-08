Ženi (69) rekli da joj je kći stradala u nesreći pa joj uzeli 50.000 eura! Uhićeni na granici sa Srbijom, novac skrivali u prijenosnom hladnjaku

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom i 70-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 69-godišnjakinje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, prema prethodnom dogovoru i s ciljem da pribave nepripadnu imovinsku korist, treći zasad nepoznati počinitelj, sumnja se, više puta je nazvao je 69-godišnjakinju te joj se lažno predstavio kao liječnik njezine kćeri, navodeći da je kći stradala u prometnoj nesreći. Nedugo nakon poziva, u stan oštećene u Susedgradu u Zagrebu pristupio je 42-godišnjak kojemu je ona, vjerujući u lažnu priču, predala novac. Tek naknadno shvatila je kako je prevarena i događaj prijavila policiji.

Sljedećeg dana, prilikom pokušaja izlaska iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo, policijski službenici operativnim su radom uhitili osumnjičene. Nalazili su se u vozilu marke Mercedes Vito zagrebačkih registarskih oznaka.

Na temelju naloga, tijekom detaljne pretrage vozila, policija je u prijenosnom hladnjaku pronašla skrivenu torbicu s novčanim iznosom za koji se sumnja da potječe upravo iz ovog kaznenog djela prijevare. Nakon uhićenja, osumnjičene su preuzeli policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, koji su proveli daljnje dokazne radnje i obavili pretrage domova na adresama njihova boravka u Zagrebu.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, a posebno izvješće je poneseno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 50.000 eura.

Radi se o muškarcu (42) prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina nekoliko puta postupala i kazneno ga prijavljivala zbog raznih kaznenih djela.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.