Žene u ovoj bolnici mogu izabrati položaj rađanja, a najviše im pomaže 'rajski plin'

Lani u kolovozu mediji su ih istaknuli kao rodilište u kojem se događa pravi baby boom u odnosu na ostatak Hrvatske, u kojoj godinama pada broj novorođene djece. Prošlu godinu su završili sa 787 porođaja, a već u prvih tjedan dana ove godine pomogli su da na svijet dođe 20-ero djece, a dobar glas sve više se širi.

Naime, na mnogim forumima i grupama na društvenim mrežama na kojima trudnice i rodilje razmjenjuju iskustva rodilište Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana ističe se po sjajnim iskustvima, zbog čega se sve više majki iz Zagorja, ali i Zagreba, pa i drugih krajeva Hrvatske, odlučuje na porođaj baš u toj bolnici.

Pozitivna iskustva rodilja

"Ovdje sam prije dva dana rodila svoju prvu kćer, Luciju, i imam samo riječi hvale za rodilište Opće bolnice Zabok. Svi su jako ljubazni i trudili se da sve prođe u redu", kaže još uvijek pomalo uzbuđena mama Snježana Dlesk, jedna od rodilja u toj bolnici. Slično iskustvo ističe i Jasna Vrančić, mama malog Gašpara, kojoj je ovo drugi porod u tom rodilištu.

"Jako puno znači to što su svi oko nas vrlo ljubazni i spremni odgovoriti na bilo koje pitanje, tako da zaista osjećate da imate podršku u prvim danima s bebom", kaže za 24sata. Obje majke ističu i pozitivno iskustvo poroda i kažu kako bi ovo rodilište preporučile -svima.

"Nema neke velike tajne u tome osim što sad već dobrih 20-ak godina radimo na promjenama s ciljem da se poveća zadovoljstvo trudnica i rodilja koje dolaze k nama kako bismo im porođaj doista učinili najljepšim iskustvom u životu. To što nam dolaze žene iz drugih krajeva izraz je povjerenja koje smo izgradili, ali, vjerujte, i velika obveza da i dalje radimo na tome da budemo što kvalitetniji i da ga i dalje opravdavamo", kaže ugledni zagorski ginekolog, izv. prof. prim. dr. sc. Rajko Fureš, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo, koji je na čelu tog odjela 13 godina.

Ističe kako je rodilište od 1993. godine čak četiri puta potvrdilo titulu rodilišta koje je "prijatelj djece", a upravo rade na obnovi te titule, kao i na implementaciji programa "Rodilište prijatelj majki i djece" u svakodnevnu kliničku praksu. Dakle, na tome da budu - još bolji.

"Trebalo je malo truda da kroz edukacije liječnika i primalja počnemo mijenjati ustaljenu praksu i usvajati to da ženama treba dati priliku za to da budu ravnopravni subjekti u razgovorima o trudnoći i porođaju, no uz kvalitetnu komunikaciju moguće je uspjeti u tome", kaže prim. dr. sc. Fureš te ističe kako danas svi djelatnici bolnice žene doživljavaju kao partnere u liječenju, vođenju trudnoće ili porođaju. Sve odluke donose u dogovoru s njima, kako bi im porođaj bio što ugodniji.

Odnedavno nude i epiduralnu analgeziju

"Već dugo kod nas se može izabrati položaj rađanja, još od stolčića za rađanje koji smo uveli prije desetak godina pa do toga da rodilje mogu sjediti na lopti, strunjači, fotelji na napuhavanje, ili rađati držeći se za švedske ljestve, pa sve do izbora položaja za rađanje na suvremenim stolovima za rađanje koji to omogućavaju, kako bi žena rodila u položaju koji je što manje bolan i što manje neugodan za nju. Prije desetak godina, zahvaljujući prim. dr. sc. Jadranki Šanjug, koja puno truda ulaže upravo u 'obezboljavanje' rađanja, uveli smo i tzv. rajski plin, koji nudimo svim ženama. To je jedna od neinvazivnih metoda koja omogućava bezbolan porođaj i ubrzava ga, a nema nikakvih štetnih posljedica za majku i dijete. Odnedavno ženama nudimo i epiduralnu analgeziju i mogu reći da su rezultati jako dobri", kaže sugovornik za 24sata.

Inače, tzv. rajski plin predstavlja mješavinu kisika i dušičnog oksida. Često se naziva i plinom sreće ili smijeha, a koristi se za opuštanje kad treba ublažiti bolove ili strah. U mnogim rodilištima u svijetu često ga nude ženama i često se koristi.

"Mi smo malo rodilište, pa je i to jedna od stvari koje nam omogućavaju da se više posvetimo radu na kvaliteti i odnosu s pacijenticama. Naime, proteklih godina imali smo oko 1000, pa zadnjih godina oko 800 porođaja godišnje, što nam omogućava da postignemo opstetricijski standard prema kojem na jednu rodilju imamo jednu primalju i jednog liječnika. To u velikoj mjeri omogućava da svakoj ženi posvetimo posebnu pažnju. U većim bolnicama, gdje je broj rodilja obično puno veći, to ipak nije moguće", kaže prim. dr. sc. Jadranka Šanjug. No zabočki stručnjaci svesrdno koriste priliku za jedinstven pristup svakoj ženi kako bi onima koje to žele i kod kojih medicinsko stanje to dozvoljava, omogućili prirodni vaginalni porođaj sa što manje medikamenata.

"Prije svega, već od 36. i 37. tjedna trudnoće, nastojimo educirati žene o porođaju kroz našu ambulantu kako bi psihički bile što spremnije na njega. Pazimo na tip ličnosti pa, ako uočimo da je žena plašljivija, primjerice, ponudit ćemo joj na vrijeme odgovarajuće lijekove i dogovoriti s njom u kojem slučaju ćemo ih koristiti da bi se smanjili bolovi. Naravno, vodimo računa i o fiziologiji tijela, odnosno građi žene, što također može utjecati na porođaj, pa i tome prilagođavamo pristup kako bismo ženi što više olakšali situaciju",pojašnjava sugovornica.

Žene se ne moraju osjećati kao pacijentice

Žene u zabočkom rodilištu, tako, mogu jesti, piti i hodati dok god im to nije neugodno, tako da često i više od pola porođaja prođe a da se ne moraju osjećati kao pacijentice, kaže prim. dr. sc. Šanjug. To pomaže da psihološki budu snažnije i da lakše podnesu drugi dio porođaja, dodaje. Prenosimo joj pohvalu jedne mame s foruma, koja kaže kako je za nju bilo posebno iskustvo to što su primalja i doktorica uoči porođaja pred njom pročitale ranije dogovoreni plan porođaja i rekle joj da na temelju pregleda mogu potvrditi kako ga se mogu držati. I cijelo vrijeme povremeno su joj objašnjavale što se događa, kako bi se mogla osjećati i kako joj mogu pomoći ako bude previše bolno za nju, što joj je uvelike olakšalo situaciju. Kao i to da su muža na vrijeme pozvali u boks i mogao je biti s njom i poslije porođaja.

"Da, to je kod nas normalno kad god medicinske indikacije to omogućavaju i moguće je upravo zbog dobrog omjera kad je riječ o broju rodilja, primalja i liječnika. Na taj način uspostavljamo povjerenje i dolazimo do onoga što uvijek tvrdim: da rodilja drži sve konce porođaja u svojim rukama te da uvijek ima mnogo manje komplikacija i problema ako može biti sigurna da ćemo joj mi u tome biti prava potpora ako i kad je to potrebno", kaže prim. dr. Šanjug za 24sata.

Dodaje kako uspjehu sigurno pridonosi i to što su sve primalje u zabočkom rodilištu baš školovane primalje, kao i to što svi djelatnici mnogo rade na cjeloživotnom učenju i edukaciji. Također, svi su uključeni u velik broj tečajeva i edukacija za trudnice, koje bolnica organizira, a kojima nastoje raditi na tome da žena bude što spremnija na porođaj.

"Puno se toga u našoj struci promijenilo, pa je iznimno važno da se i mi prilagođavamo tome, stalno učimo i radimo na metodama koje ženama mogu pomoći da iskustvo rađanja za njih bude što ugodnije", zaključuje sugovornica.

Sjajan liječnički tim

Prim dr. sc. Fureš dodatno ističe kako su sva "čuda" moguća ako postoji sjajan tim.

"Uz kolegicu Šanjug, koja je voditeljica rodilišta, tu su sjajne specijalistice prim. dr. Žana Stanić, dr. Sanja Malinac Malojčić i dr. Vesna Borgudan. Imam sreću da imamo odličan tim primalja i medicinskih sestara, na čelu s glavnom sestrom Josipom Vdović i mag. sestrinstva Katarinom Svažić, te sreću što nitko od njih ne razmišlja o odlasku u inozemstvo. Već godinama gradimo odjel zajedno i sad smo već velika obitelj, a ne samo suradnici, pa nas prvenstveno to vjerojatno drži na okupu ",zaključuje.

"Držim se one da je ovo moja domovina i kako ne bi bilo dobro da svi odemo van, a u Zaboku imam priliku raditi posao koji neizmjerno volim i stalno se usavršavati u njemu. Ovo je ipak najljepša grana medicine jer k nama ulazi jedan pacijent, a izlaze dva čovjeka i teško bi mi bilo otići", dodaje prim. dr. sc. Šanjug.