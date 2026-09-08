Žene kod Knina ugasile plamen uz cestu: "Strah me i pomisliti što bi bilo da nisam imala vode"

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vidi kako su četiri žene na povratku iz Knina zaustavile automobil i ugasile plamen koji su primijetile uz cestu u Parčiću. Prema objavi jedne od njih, na požar su naišle oko 21:30, a vatru su ugasile vodom koju su imale u automobilu.

"Nakon dana koji smo provele u Kninu, predivnog, neplanskog, na povratku kući oko 21:30 naišle smo u Parčiću na prizor koji ledi krv u žilama", navodi se u objavi.

Autorica objave sumnja da je požar podmetnut te je uputila oštru poruku osobi za koju vjeruje da ga je izazvala. Međutim, iz same snimke nije moguće utvrditi kako je vatra nastala ni je li riječ o namjernom paljenju.

"Dragi ljudi, uvijek sa sobom u autu imajte bocu vode jer da je ja nisam imala, strah me i pomisliti što bi bilo. Samo mi je žao što nisam naišla kada si palio. Jedino to ne mogu prežaliti, što te nisam uhvatila na djelu", napisala je.

Plamen ugasile vodom iz automobila

Na snimci se vidi kako žene prilaze plamenu uz cestu i gase ga vodom iz boce. Pritom pokušavaju utvrditi točnu lokaciju kako bi mogle prijaviti incident.

Objava je izazvala brojne reakcije, a komentatori su pohvalili njihovu prisebnost i brzu reakciju.

"Sam Bog te poslao u pravo vrijeme na pravo mjesto. Bravo, cure!", "Dobro da si naišla i imala vodu, nadam se da će ga naći" i "Bravo cure, moj naklon!", neki su od komentara.

Za sada nema službenih informacija o uzroku požara ni potvrde da je riječ o podmetanju.

U slučaju požara uz cestu važno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili nazvati 112. Gašenju se treba približavati samo ako je riječ o vrlo malom požaru koji se može sigurno ugasiti, bez izlaganja opasnosti.