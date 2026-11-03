Žene će od 2027. morati raditi dulje za mirovinu: Evo koliko će godina života i staža trebati imati

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), žene će tijekom 2027. godine pravo na redovitu starosnu mirovinu moći ostvariti s navršene 64 godine i tri mjeseca života te najmanje 15 godina mirovinskog staža. U odnosu na 2026. godinu, kada je dobna granica 64 godine, riječ je o povećanju za tri mjeseca.

Mijenjaju se i uvjeti za prijevremenu mirovinu

Promjene se odnose i na žene koje planiraju otići u prijevremenu starosnu mirovinu. Tijekom 2026. godine za ostvarivanje tog prava potrebno je imati najmanje 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža. Međutim, od početka 2027. godine uvjeti će biti stroži. Žene će tada morati imati najmanje 59 godina i tri mjeseca života te 34 godine i tri mjeseca mirovinskog staža. To znači da se za prijevremeno umirovljenje istodobno povećavaju i potrebna životna dob i trajanje mirovinskog staža.

Evo kako će se dobna granica povećavati do 2030. godine

Prema službenim podacima HZMO-a, uvjeti za redovitu starosnu mirovinu za žene postupno će se mijenjati na sljedeći način:

Za redovitu starosnu mirovinu pritom je potrebno najmanje 15 godina mirovinskog staža. Od 1. siječnja 2030. godine uvjeti za žene i muškarce bit će potpuno izjednačeni, odnosno za redovitu starosnu mirovinu bit će potrebno navršiti 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.

Što je s umanjenjem prijevremene mirovine?

Osim dobne granice, važno je znati da odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu u pravilu podrazumijeva i umanjenje njezina iznosa. Prema pravilima HZMO-a, polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine smanjuje se za 0,2 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanu dob za redovito umirovljenje. Ipak, od 1. siječnja 2026. godine vrijedi i važna promjena. Korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se takozvana penalizacija od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem navrše 70 godina života.

Promjene su predviđene zakonom

Važno je naglasiti da se ne radi o iznenadnoj odluci, nego o unaprijed propisanom rasporedu postupnog povećavanja dobne granice za umirovljenje žena. Pravila su utvrđena Zakonom o mirovinskom osiguranju, objavljenim u Narodnim novinama, a cilj prijelaznog razdoblja jest postupno izjednačavanje uvjeta za odlazak u mirovinu žena i muškaraca.