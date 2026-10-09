"Žena vrač" boravi u Splitu: "Hrvatska, apsolutno si prekrasna!"

Split je privukao još jedno poznato svjetsko ime! Slavna glumica Jane Seymour, široj publici najpoznatija po ulozi doktorice Michaele Quinn u kultnoj televizijskoj seriji „Dr. Quinn, žena vrač“, ovih dana boravi u Hrvatskoj, a dio svojeg putovanja posvetila je istraživanju Splita.

Glumica je posjetila središte grada, uživala u razgledavanju i svoje dojmove podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. Uz videozapis iz Hrvatske objavila je poruku prepunu oduševljenja.

– Hrvatska, apsolutno si prekrasna! Svaki mali zavoj kao da vodi do još jednog divnog iznenađenja. Prekrasno se provodim istražujući i upijajući sve oko sebe. Što bih sljedeće trebala istražiti? – napisala je Seymour.

Video pogledajte OVDJE.

Njezina objava još je jedna lijepa promocija Hrvatske, a posebno Splita, koji svojim povijesnim znamenitostima, mediteranskim ugođajem i prepoznatljivom atmosferom privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.

Od Bondove djevojke do doktorice Quinn

Jane Seymour, koja ima 75 godina, iza sebe ima bogatu glumačku karijeru. Svjetsku slavu stekla je ulogom Bondove djevojke Solitaire u filmu „Živi i pusti umrijeti“ iz 1973. godine, u kojem je glumila uz Rogera Moorea.

Posebno je ostala zapamćena po glavnoj ulozi u seriji „Dr. Quinn, žena vrač“, koja se prikazivala tijekom 1990-ih i stekla veliku popularnost, uključujući i među hrvatskim gledateljima.

Tijekom karijere osvojila je dva Zlatna globusa i nagradu Emmy, a i danas je aktivna u glumačkom svijetu.

Sudeći prema njezinoj najnovijoj objavi, Hrvatska je na slavnu glumicu ostavila snažan dojam. A kako je svoje pratitelje upitala kamo bi trebala krenuti dalje, ostaje vidjeti koje će još hrvatske ljepote otkriti tijekom svojeg boravka.