Žena ubijena oštrim predmetom! Policija uhitila muškarca

Virovitičko-podravska policija uhitila je muškarca za kojeg se sumnja da je u utorak oko 22.00 sati u Slatini oštrim predmetom ubio ženu.
Policija ga je zatekla na mjestu ubojstva te ga je odmah uhitila i privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Traje kriminalističko istraživanje
U noći na srijedu, od 2.13 do 5.51 sati, trajao je očevid kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnju s policijom.
Nakon očevida, tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica.
U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o ubojstvu, piše Net.hr.
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