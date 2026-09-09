Žena ubijena oštrim predmetom! Policija uhitila muškarca

Virovitičko-podravska policija uhitila je muškarca za kojeg se sumnja da je u utorak oko 22.00 sati u Slatini oštrim predmetom ubio ženu.

Policija ga je zatekla na mjestu ubojstva te ga je odmah uhitila i privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Traje kriminalističko istraživanje

U noći na srijedu, od 2.13 do 5.51 sati, trajao je očevid kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnju s policijom.

Nakon očevida, tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o ubojstvu, piše Net.hr.