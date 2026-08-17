Žena u crnom odijelu napravila je čudo za hrvatski otok: Turisti dolaze zbog njezinih TikTok videa

Zaboravite savršeno ispeglane turističke spotove, snimke tirkiznog mora iz drona i generičke poruke o "skrivenom biseru Mediterana". Lošinj je dobio možda najbolju reklamu koju je mogao poželjeti - gospođu Tihanu Dakić-Barichievich, mrtvo ozbiljan izraz lica i humor zbog kojeg ljudi iz različitih dijelova svijeta nakon nekoliko minuta gledanja videa požele spakirati kofere i doći na otok.

TikTok profil GoLošinj postao je pravi hit. U jednom od viralnih videa Veli Lošinj uspoređuje se s New Yorkom, predstavljaju se lokalni stanovnici i njegov "predsjednik", a ni cesta koja još nije dovršena ne pokušava se sakriti od potencijalnih gostiju. U drugom Tihana, ponovno besprijekorno ozbiljna i odjevena u svoje prepoznatljivo odijelo, objašnjava lošinjske mulove i demonstrira kako ih koriste domaći ljudi. Završava tako što – i dalje u odijelu - skače u more.

Internet je takav pristup prepoznao. Videozapisi skupljaju golem broj pregleda, a među komentarima se pojavljuje nešto što bi poželjela svaka turistička destinacija: ljudi otvoreno pišu da zbog njih žele posjetiti Lošinj.

Umjesto savršenih razglednica, GoLošinj publici nudi stvarni život otoka, njegove ljude, humor, običaje i svakodnevicu. Posebno je zanimljivo što iza viralnog fenomena ne stoji velika nacionalna kampanja niti turistička zajednica. Riječ je o projektu privatne obiteljske tvrtke.

Razgovarali smo s Tihanom Dakić-Barichievich, ženom koja je gotovo slučajno završila pred kamerom i postala zaštitno lice GoLošinja. Otkrila nam je kako je nastao projekt, što se dogodilo nakon što su videi postali viralni, dolaze li turisti doista na otok zahvaljujući TikToku i kako na njezinu neočekivanu internetsku slavu reagiraju sami Lošinjani.

A prvo smo morali razjasniti jednu stvar – iza GoLošinja ne stoje ni Turistička zajednica ni državne institucije.

"GoLošinj je naš osobni način da pokažemo otok"

GoLošinj nastao je unutar privatne obiteljske tvrtke ASL Agency d.o.o. i turističke agencije Turist, koja u Velom Lošinju posluje još od 1993. godine.

"GoLošinj nije projekt Turističke zajednice niti državne institucije, iako naravno surađujemo s turističkim zajednicama i drugim lokalnim institucijama kada za to postoji prilika", pojašnjava Tihana.

♬ original sound - GoLosinj @golosinj In our previous report, we noted one remaining issue. The road. I am pleased to confirm that the situation has improved significantly. We now appear to have everything. 📍 Veli Lošinj, Croatia #golosinj

Iako agencija pruža klasične turističke usluge poput smještaja, izleta, najma brodova i putovanja, godinama im je, kaže, bilo važno promovirati otok na nešto drugačiji način.

"GoLošinj je zapravo naš osobni način da pokažemo Lošinj. Osim klasičnih turističkih usluga smještaja, izleta, najma brodova, putovanja i slično, godinama nam je bilo važno promovirati otok kroz njegove ljude, običaje, događanja i ono što se ne može pronaći u klasičnom turističkom katalogu."

Projekt je s vremenom prerastao u zaseban storytelling projekt, ali je i dalje čvrsto povezan s njihovim stvarnim životom i poslovanjem na otoku.

"GoLošinj je nastao iz ljubavi prema otoku, ali i iz želje da ga pokažemo kroz ljude, njihove priče, običaje, humor i svakodnevni život."

Tihana pritom ispravlja jednu čestu pretpostavku. Nije direktorica obiteljske tvrtke – direktor je njezin suprug. Ona mu pruža podršku u vođenju poslovanja, a bavi se i stvaranjem novih turističkih proizvoda te dizajnom interijera.

"To su možda naizgled različite stvari, ali meni se sve nekako spaja kroz isti princip – stvaranje doživljaja i traženje drugačijeg načina da ljudima nešto približim."

Kako je završila pred kamerom? "Sasvim slučajno"

Kako je onda upravo ona postala glavni lik videa i zaštitno lice profila?

"Nisam imala ambiciju postati 'glavni lik' niti sam krenula s idejom da ću snimati sebe", priznaje.

Godinama radeći s turistima primjećivala je da ljude često ne osvoje samo plaže, more i pejzaži.

"Stalno sam primjećivala koliko su upravo ljudi, njihove osobnosti, humor i lokalne priče ono zbog čega se netko zaljubi u Lošinj."

U jednom trenutku odlučila je odmaknuti se od klasičnog turističkog predstavljanja destinacije i ljudima Lošinj početi približavati kroz njegove stanovnike.

"Kamera je prvo bila samo alat, a onda sam se nekako našla ispred nje", govori kroz smijeh.

Upravo je spontanost danas jedan od ključnih sastojaka GoLošinja.

"Najdraže mi je upravo to što nikada ne znam što će se dogoditi kada krenem snimati. Najbolje priče često nisu one koje unaprijed isplaniramo."

Ljudi zbog TikToka dolaze u agenciju

Viralnost nije ostala samo na lajkovima, komentarima i pregledima. GoLošinj počeo je donositi i vrlo konkretne rezultate.

"Utjecaj je velik, ali ne bih rekla da je najveća vrijednost samo u brojkama pregleda. GoLošinj nam je donio ogromnu vidljivost i ljudi su počeli dolaziti u agenciju upravo zato što su nas prvo upoznali preko društvenih mreža", govori Tihana.

Javljaju im se ljudi iz Hrvatske, ali i različitih dijelova svijeta, s vrlo konkretnom porukom – nakon što su pogledali njihove videe, poželjeli su doći na Lošinj.

"To je zanimljivo jer prije nekoliko godina turistička agencija nije nužno bila mjesto na koje bi netko došao 'upoznati' destinaciju. Danas nam ljudi dolaze i zbog priče koju su vidjeli na TikToku ili Instagramu."

Virtualna popularnost tako se prelijeva i u konkretan posao – smještaj, izlete, iskustva i ostale usluge koje nude.

"Ne bih si pripisivala zasluge za turističku posjetu Lošinju"

Unatoč velikom uspjehu, Tihana ne želi GoLošinju pripisivati zasluge koje mu , kako ona skromno smatra, ne pripadaju.

"Ne bih si pripisivala zasluge za općenitu turističku posjetu Lošinju jer je to rezultat rada cijele destinacije, turističkih zajednica, hotelijera, privatnih iznajmljivača, ugostitelja i brojnih drugih ljudi."

No jedno je, kaže, sigurno - GoLošinj je omogućio da priča o otoku dođe do ljudi do kojih tradicionalnim načinima komunikacije možda nikada ne bi stigla.

"Posebno mi je zanimljivo kada nam se jave ljudi iz inozemstva i kažu: 'Vidjela sam vaš video i sada želim doći na Lošinj.' Tada shvatiš da jedan mali lokalni video može napraviti puno više nego što si očekivao."

Upravo se tu, smatra, vidi i promjena načina na koji ljudi danas biraju destinacije.

"Mislim da danas destinaciju više ne prodaje samo lijepa fotografija mora. Ljudi žele osjetiti kakav je život u tom mjestu i upoznati ljude koji tamo žive."

Mještani je zaustavljaju: "Kad ćeš doći kod nas snimati?"

Ni sami Lošinjani u početku nisu znali što misliti o svemu.

"Neki su bili skeptični, neki su se smijali, a neki nisu mogli vjerovati da će netko uopće gledati video o njima ili nekom lokalnom običaju."

Dogodilo se upravo suprotno. Mještani su postali srce cijele priče, a danas joj sami predlažu nove teme i ljude koje bi trebala upoznati.

"Danas me ljudi sami zaustavljaju i govore: 'Kad ćeš doći kod nas snimati?' ili mi preporučuju nekoga koga bih trebala upoznati."

U videima nema profesionalnih glumaca ni statista.

"Najljepše mi je što ljudi koji se pojavljuju u videima nisu glumci. To su naši susjedi, prijatelji, poznanici i ljudi koje svakodnevno susrećemo."

Upravo je ta autentičnost, smatra, jedan od razloga zbog kojih je publika prihvatila GoLošinj.

"Mislim da su upravo zato priče ljudima zanimljive – nema glume i nema pokušaja da Lošinj izgleda kao nešto što nije."

♬ original sound - GoLosinj @golosinj Yesterday in Veli Lošinj: Dagnjada. ❤️ Behind every local tradition are people who give their time, energy and heart to make it happen. Dagnjada, just like Veloselske ljetne užance, is about food, people, laughter and bringing the whole village together. Dagnjada – a friendly competition to see who makes the best mussel dish Come as a guest, leave as a friend. #golosinj

"Vi ste ona s TikToka!"

A Tihana je u međuvremenu postala toliko prepoznatljiva da joj se događa ono što vjerojatno nije očekivala kada je prvi put stala pred kameru.

"Dogodi se da me ljudi zaustave na ulici, u trgovini, na rivi ili u agenciji i kažu: 'Vi ste ona s TikToka!'"

Posebno su joj simpatični susreti sa stranim turistima koji je ponekad prepoznaju prije nego što uopće saznaju kako se zove.

No osobna popularnost, kaže, nikada nije bila cilj.

"Ono što mi je najdraže nije to što prepoznaju mene, nego što kroz mene počinju prepoznavati Lošinj. Kada mi netko kaže da je zbog nekog videa odlučio doći na otok, to mi je zapravo najveći kompliment za cijeli projekt."

I možda upravo njezine posljednje riječi najbolje objašnjavaju cijeli fenomen GoLošinja.

"I možda je upravo to ono što želim da GoLošinj bude – ne još jedan turistički profil, nego mali prozor kroz koji ljudi mogu upoznati naš otok i njegove ljude.

Cilj nikada nije bio da ljudi upoznaju mene. Cilj je bio da kroz mene upoznaju Lošinj."