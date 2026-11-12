Žena preminula nakon konzumacije droge: Policija sumnja da su je bez svijesti iznijeli iz stana i ostavili pred zgradom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje protiv dvojice muškaraca zbog događaja u kojem je nakon konzumacije droge preminula 39-godišnja žena.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, 38-godišnjak je osumnjičen za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga, dok se 47-godišnjaka sumnjiči za pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Ženi pozlilo u stanu, potom je pronađena ispred zgrade

Prema dosad utvrđenim okolnostima, događaj se zbio 5. studenoga oko 18 sati na području Novog Zagreba.

Policija sumnja da je 38-godišnjak u svoj stan pustio 39-godišnju poznanicu te joj omogućio konzumiranje droge.

Ženi je nakon toga pozlilo, a osumnjičeni je pozvao 47-godišnjeg prijatelja.

Prema policijskim sumnjama, 47-godišnjak je ženu, koja je bila bez svijesti, iznio iz stana i ostavio ispred ulaza u stambenu zgradu kako bi prikrio stvarno mjesto događaja.

Hitna pomoć pokušala je reanimaciju

Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su pokušali reanimirati 39-godišnjakinju, no njezin život, nažalost, nije bilo moguće spasiti.

Policija je provela kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i uloge osumnjičenih muškaraca.

Po dovršetku istraživanja obojica su predana pritvorskom nadzorniku, a protiv njih su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Iz policije navode da se 38-godišnjaka sumnjiči za omogućavanje trošenja droga, dok se 47-godišnjaka tereti za pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.