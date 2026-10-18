Žena poginula u frontalnom sudaru s bivšim partnerom, sin otkrio zastrašujuće detalje

U talijanskom gradu Cassano Magnagu, u pokrajini Varese, 69-godišnja žena poginula je u frontalnom sudaru s automobilom kojim je upravljao njezin bivši partner (73). Iako se u početku sumnjalo da je do nesreće došlo nakon što je ženi pozlilo za volanom, novi detalji istrage otvorili su pitanje je li sudar doista bio slučajan. Naime, prema riječima odvjetnice poginule žene, ona je ranije prijavila bivšeg partnera zbog navodnog uhođenja i uznemiravanja.

Tragedija se dogodila u petak, 16. listopada, u jutarnjim satima, na obilaznici grada Cassano Magnago na sjeveru Italije. Žena je upravljala svojim automobilom kada je došlo do frontalnog sudara s vozilom za čijim se upravljačem nalazio njezin 73-godišnji bivši partner, piše Sky News.

Prve informacije upućivale su na mogućnost da je ženi pozlilo tijekom vožnje, zbog čega je mogla izgubiti nadzor nad automobilom. Međutim, tijekom istrage pojavile su se okolnosti koje upućuju na mogućnost da sudar nije bio nesretan slučaj.

Nadležno tužiteljstvo otvorilo je predmet zbog sumnje na kazneno djelo usmrćenja u cestovnom prometu, a 73-godišnjak je pod istragom. Točne okolnosti nesreće tek se trebaju utvrditi, pri čemu bi važnu ulogu mogli imati rezultati obdukcije i daljnji istražni postupci.

Hitne službe koje su stigle na mjesto nesreće mogle su samo potvrditi smrt 69-godišnjakinje. Njezin bivši partner zadobio je ozljede nogu te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u bolnicu Circolo u Vareseu.

Sin poginule: "Moju majku bivši partner čekao je i pratio"

Prema dostupnim informacijama, 69-godišnjakinja i 73-godišnjak bili su u vezi osam godina, sve do lipnja ove godine, kada je žena odlučila prekinuti njihov odnos.

Nakon njezine smrti članovi obitelji podnijeli su prijavu i zatražili da policija detaljno istraži mogućnost da sudar nije bio slučajan.

Jedan od sinova poginule žene iznio je ozbiljne optužbe na račun njezina bivšeg partnera, piše Sky News.

„Moju majku progonio je njezin bivši partner, koji je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke. Čekao ju je i pratio, što dokazuju videosnimke koje imam kod sebe”, izjavio je za talijanski Tg3.

Slučaj istražuje lokalna policija pod koordinacijom nadležnog državnog odvjetnika iz Busto Arsizija.

Žena ga je ranije prijavila zbog navodnog proganjanja

Posebno zabrinjavajuće okolnosti otkrila je odvjetnica poginule žene Cinzia Botta, koja je potvrdila da je njezina klijentica još tijekom ljeta prijavila ponašanje bivšeg partnera nadležnim pravosudnim tijelima.

„Krajem srpnja već smo pravosudnim tijelima prijavili njegovo ponašanje. Upravo smo ovih dana dovršavali podnesak koji smo namjeravali predati tužiteljstvu kako bi se precizirala pravna kvalifikacija kaznenog djela koje mu se stavlja na teret”, izjavila je odvjetnica.

Prema njezinim riječima, muškarac se navodno nije mogao pomiriti s prekidom osmogodišnje veze, koju je žena odlučila okončati u lipnju.

Odvjetnica navodi da su prekidu i razdoblju nakon njega prethodile odnosno uslijedile prijetnje, svađe i navodno praćenje žene.

Nakon što su saznali za majčinu smrt, njezini sinovi upoznali su istražitelje s ranijim događajima i problemima koje je imala s bivšim partnerom.

„Ne želim iznositi dodatne pojedinosti jer je istraga još u tijeku. Ono što mogu sa sigurnošću reći jest da djeca gospođe Buffon žele da se ovaj slučaj istraži do kraja i da se utvrdi istina o onome što se dogodilo”, poručila je Botta.

Novi detalji istrage: Jaguar navodno prešao u suprotni trak

Policijski službenici u subotu su ponovno obavili mjerenja i izvide na mjestu nesreće kako bi što preciznije rekonstruirali frontalni sudar.

Dok se u početku razmatrala mogućnost da je nesreću prouzročilo iznenadno pogoršanje zdravstvenog stanja žene, prvi rezultati istrage upućuju na drukčiji mogući tijek događaja.

Naime, prema dosadašnjim saznanjima, Jaguar kojim je upravljao 73-godišnjak navodno je prešao u suprotni prometni trak upravo u trenutku kada je iz suprotnog smjera nailazio manji automobil kojim je upravljala njegova bivša partnerica.

Istražitelji sada pokušavaju utvrditi kako je došlo do prelaska vozila u suprotni trak te je li riječ o prometnoj nesreći ili namjerno izazvanom sudaru, piše Sky News.

Konačne zaključke trebala bi dati daljnja istraga, uključujući obdukciju i analizu svih prikupljenih dokaza.