Žena osumnjičena za požar zbog kojeg je dim stigao i do Dalmacije: Vatru ostavila bez nadzora

Policija je pronašla i privela osobu koju sumnjiči da je izazvala veliki požar koji je početkom rujna buknuo u Zvirnjači kod Kupresa. Vatra se uz snažan vjetar i izrazito suhu vegetaciju brzo proširila prema planini Ljubuši, a potom i u smjeru Prozor-Rame i Tomislavgrada.

Posljedice požara osjetile su se i daleko od samog požarišta. Dim je danima stizao do Dalmacije, gdje je kvaliteta zraka bila narušena, a osjetljivijim skupinama građana preporučivalo se da smanje boravak na otvorenom. Vatra je zahvatila i nekoliko kuća, a u gašenju su sudjelovali i hrvatski kanaderi.

Vatra krenula iz dvorišta

Kako piše Hercegovina.info, požar je Policijskoj postaji Kupres prijavljen 4. rujna oko 14 sati. Policijskim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se prvo žarište nalazilo u dvorištu obiteljske kuće u Zvirnjači.

Za izazivanje požara osumnjičena je žena rođena 1955. godine. Prema informacijama istog portala, tijekom kriminalističke obrade policiji je potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, koju je potom nakratko ostavila bez nadzora.

Plamen je zahvatio suhu vegetaciju te se počeo nekontrolirano širiti otvorenim prostorom. Jak vjetar dodatno je otežavao situaciju pa je požar u kratkom vremenu zahvatio znatno šire područje.

Policija će slučaj predati tužiteljstvu

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije potvrdili su da će policija, nakon dovršetka istrage, Županijskom tužiteljstvu Hercegbosanske županije dostaviti izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv osumnjičene.

Požar na području Ljubuše danima je predstavljao velik problem vatrogascima zbog suhe vegetacije i nepovoljnih vremenskih uvjeta, a njegovo širenje ugrožavalo je i područja susjednih općina.