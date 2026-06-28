"Žena mi je trudna, posvetio sam gol njoj i bebi"

Strijelac prvog pogotka Hrvatske u pobjedi 2:1 protiv Gane na Svjetskom prvenstvu, Petar Sučić, nakon utakmice otkrio je da je njegov pogodak imao posebno emotivno značenje.

Sučić je sjajnim udarcem s dvadesetak metara doveo Hrvatsku u vodstvo, a nakon gola proslavio ga je na poseban način. Nakon susreta otkrio je i zašto.

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"Žena mi je trudna, ostala je doma i naravno da nam ovo puno znači. Posvetio sam gol njoj i bebi", rekao je hrvatski reprezentativac.

Iako je Hrvatskoj za plasman u nokaut-fazu bio dovoljan i remi, Vatreni su od prve minute igrali na pobjedu te će u šesnaestini finala igrati protiv Portugala.

"Znali smo da s bodom idemo dalje, ali ovo je Svjetsko prvenstvo i uvijek želiš igrati najbolje što možeš. Igraš za reprezentaciju i uvijek želiš pobjedu. Kada igraš na nulu, postoji mogućnost da izgubiš. Treba biti hrabar. Možda samo jednom u životu igraš na SP-u, zato u svakoj utakmici moraš igrati na pobjedu", poručio je.