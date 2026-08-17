Žena krala milodare iz crkve na Veliku Gospu, policija je uhvatila

Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjom hrvatskom državljankom osumnjičenom za krađu novca iz kutije za milodare u crkvi na području Dubrovnika.

Policija je utvrdila da je žena tijekom poslijepodnevnih sati 15. kolovoza iz kutije za milodare izvlačila papirnate novčanice te otuđila ukupno 90 eura.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da to nije bio izoliran slučaj. Prema navodima policije, 64-godišnjakinja je na isti način svakodnevno krala novac namijenjen za milodare još od srpnja ove godine.

Protiv nje je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinila kazneno djelo krađe.