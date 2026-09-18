"Žena je mrtva. Što meni znači da je on bio neuračunljiv?" Rada Borić otvoreno o femicidu i propustima sustava

Kada prvo pomislite na zaštitu žena, najčešće vam se pred očima ukaže pojava Rade Borić, prepoznatljive crvenokose aktivistice za prava žena koja i u 75. godini života kroči saborskim hodnicima te je jedno od imena koje se izborilo da pojam femicida postane točka 111.a KZ-a Republike Hrvatske. Kad joj kažemo koliko je njezino ime vezano uz prava žena, odmah na početku dijeli zasluge i spominje žene poput Sanje Sarnavke i Neve Tolle. No ona je ipak specifična, smatramo, jer je radila sa ženama u ratu koje su prošle neopisivo, a posjeduje i rječnik poput bilo kojeg pravnog stručnjaka. Karijera joj je fascinantna – i ne samo zbog onoga što je postigla s krhkim bićima koja su joj dolazila po pomoć. Znate li, primjerice, da je napisala i rječnik?

Ova hrvatska feministica, ženska i mirovna aktivistica, sveučilišna profesorica te lektorica iza sebe ima zaista zavidan životopis koji stalno nadopunjava. Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu (1995.), suosnivačica stranke Nova ljevica (2016.), članica koalicije Možemo!, bivša zastupnica u Skupštini Grada Zagreba te zastupnica u Hrvatskom saboru. Autorica je prvog finsko-hrvatskog i hrvatsko-finskog rječnika. Sukladno Borićinu feminističkom stavu, rječnik je specifičan po tome što je u njega uvršten i ženski rod za sve imenice. Tijekom Domovinskog rata bila je aktivna u Antiratnoj kampanji Hrvatske, a od 1993. u Centru za žrtve rata, pružajući podršku i radeći s prognanicama i izbjeglicama te zagovarajući ljudska prava žena i manjina. Sudjelovala je u izradi prvog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu. Bila je jedna od osnivačica i izvršna direktorica Centra za ženske studije.

Prema časopisu Forbes, jedna je od sedam najmoćnijih feministica na svijetu (2010.). Sudirektorica je poslijediplomskog seminara pri IUC-u u Dubrovniku, "Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi", a bila je i članica Upravnog odbora te potpredsjednica Europskog ženskog lobija. Aktivna je u Ženskoj mreži Hrvatske od njezina početka, suosnivačica je nekoliko ženskih udruga, poput B.a.B.e. i Ženske sobe, te je aktivna u feminističkom pokretu u regiji i svijetu. Bila je članica koordinacijskog odbora inicijative žena nobelovki za mir te je organizirala posjet Zagrebu nobelovki Jody Williams i Shirin Ebadi. Danas je članica mreže medijatorica žena koje se bave rješavanjem sukoba, naziva Mediterranean Women Mediators Network, a sudjelovala je i u mirovnim razgovorima na Cipru.

Naravno, razgovor započinjemo s aktualnim pravnim dijelom, femicidom, koji je kao pojam ušao u Kazneni zakon, što još imaju jedino Cipar i Malta. U vrijeme vođenja razgovora u Saboru još nije bila održana tematska sjednica o femicidu, a nakon toga ni rasprava zbog prijedloga Možemo! da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo o istome. Naime, ta stranka smatra da je potrebno utvrditi što u sustavu ne funkcionira, odnosno zašto zaštita žena od nasilja nije bolja.

Argument za svoj zahtjev Možemo! je našao u lanjskoj statistici: u Hrvatskoj je ubijeno 19 žena, s tim da su njih 15 ubile bliske osobe, najčešće supružnici ili partneri. Godinu ranije ubijena je jedna manje. Možemo! je u svom zahtjevu za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva upozorio i da je femicid rodno uvjetovano nasilje, ubojstvo žene zato što je žena, a ne izolirani incident, kako se to često prikazuje. Stoga smatraju da se femicid može predvidjeti i spriječiti, pogotovo kada je riječ o opetovanom nasilju. No Vlada se s tim nije složila pa je prijedlog Možemo! odbila, smatrajući da bi povjerenstvo zadiralo u kaznene postupke te da je to nedopustivo jer bi donekle preuzelo dužnost DORH-a i suda. Tako se na početku odlučujemo pitati kada je inicijativa oko femicida uopće počela.

– Sigurno već deset godina u hrvatskom javnom prostoru ženske grupe govore o ubojstvima žena samo zato što su žene. Prvi femicid, i to trostruki, dogodio se 22. rujna 1999. te od tada obilježavamo naš Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Podsjetimo, tada je žena konačno odlučila ostaviti nasilnika, brakorazvodna parnica bila je na Općinskom sudu u Zagrebu i muž je ubio nju, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško je ranio zapisničarku. Mogao je ući s pištoljem preko porte i osiguranja jer je bivši policajac – to je drugi par rukava. Saznali smo da je žena prije toga pobjegla svojim roditeljima u Austriju jer ju je on, gdje god bi potražila sklonište, našao putem svojih policijskih veza. Policija je također zatajila da su našli otisak njegove tenisice na jednom od mjesta gdje se skrivala, nestajali su dokazi, da zaboravimo sve propuste, ali on je tamo rekao: "Sve ću vas ubiti." I sad je priča da je ona konačno odlučila ostaviti njega: kako si se to usudila?!

Ono što se pokazalo jest da naš Vrhovni sud nema izvješće čak ni u bazičnom rodnom pristupu, nego samo ima ubojstva – ne kaže se ni tko je koga ubio, a da ne kažem da ne postoji ni neka osnova prema kojoj bi se to radilo. Ono što smo uspjele nakon trideset godina, što je jako dobro, jest da je uopće zaživio termin i sintagma "rodno uvjetovano nasilje" jer su ovi bili protivnici takvog specifičnog definiranja femicida, a femicid definiramo kao ubojstvo žene od strane bliske osobe, i to s ciljem da se pokaže da su, zapravo, femicidi predvidljivi – govori Borić, nastavljajući o rizicima koji se ne prepoznaju na nižim razinama u sustavu koji je neosjetljiv.

– Dok smo bili "u čekaonici" za EU, potpisali smo sve potrebne dokumente. Međutim, provedba je problem. Žene se u sudskim procesima najviše ponižava. Zakonodavstvo postoji, ali praksa je doista neujednačena i neodvraćajuća. Dakle, silovatelj će za silovanje dobiti dvije godine. Kako je to odvraćajuće? Kad bi svaki silovatelj znao da će dobiti po 15 godina, pa možda bi malo razmislio.

Koliko Hrvatska uopće poštuje zakone koji se tiču zaštite žena, a trebali smo ih provesti ulaskom u Uniju, pitamo.

– Sama zamjenica predsjednika Vrhovnog suda rekla nam je da se, iako nas obvezuje nekoliko zakona – Konvencija Vijeća Europe o borbi protiv nasilja nad ženama i Istanbulska konvencija, oko koje desnica uvijek ima nešto protiv – oni krše. EU ima posebno tijelo koje se zove GREVIO i koje je napravilo evaluacijsko izvješće za sve zemlje u Europi o tome kako funkcionira pravosuđe u odnosu na rodno utemeljeno nasilje. Hrvatska je dobila apsolutne kritike i preporuke da se, primjerice, u sudstvu mora organizirati ne samo kontinuirana edukacija nego i specijalizacija, pa čak i da se u hrvatskom zakonu malo preformuliraju neke stvari. Tu sam malo oprala ministra pravosuđa Habijana – primjerice, u Zakonu o sudovima stoji da se za predmete koji su vezani uz nasilje nad ženama moraju birati ljudi – to u zakonu stoji malo blesavo – koji "imaju osjećaj" za takve predmete. Ne znam koji su to "kriteriji osjećaja", ali dodatno se kaže da moraju biti specijalizirani i licencirani. Dakle, ne mogu se ja baviti predmetima nasilja nad ženama u kojima su onda presude različite pa će se negdje za silovanje dobiti tri godine, negdje sedam, a negdje ništa jer će se žrtvu viktimizirati, što pokazuje da sadašnji rad pravosuđa obeshrabruje žene da prijavljuju nasilje. Kad sam savjetovala žene koje su bile silovane u ratu – ne siluje Srbin Hrvaticu, Hrvat Bošnjakinju – siluje muškarac ženu.

I tu dolazimo do osnovnog problema spomenutog zločina: na silovanoj, istraumatiziranoj ženi jest da iznosi sav teret dokaza, da u sudnici pred svojom najgorom noćnom morom, pred svojim silovateljem i ostalim prisutnima, iznosi teret dokaza znajući da će je branitelj optuženoga sasvim legitimno pitati koliko je imala partnera – kao da je to bitno za slučaj. Ali njemu jest jer je dokazivanje da je promiskuitetna i da je zapravo "željela biti silovana" obrana njegova klijenta.

Borić tvrdi da je od svih institucija koje su nadležne za takve slučajeve – policije, socijalne službe te na kraju pravosuđa – upravo ovo posljednje najslabija karika.

– Policija se u proteklih trideset godina promijenila, i to prema protokolu – kako ispituju, kako prijavljuju, kako rade izvješća – sve je dijametralno suprotno od pravosuđa koje nema nikakve kriterije, gdje svaki sudac ima svoju prosudbu. Gledamo i olakotne okolnosti koje se daju ubojicama i silovateljima ili bilo kojim drugim nasilnicima, u stilu: "On je inače dobar otac, on je branitelj", a branitelji barem ne bi trebali biti nasilni, nego štititi. Čak ne provode neke stvari propisane KZ-om. Primjerice, u Zakonu o sudovima pod člankom 10.a posebno stoji da suci moraju biti kontinuirano educirani o rodno uvjetovanom nasilju. Ne provode edukaciju. A femicid se događa jer netko nije prepoznao rizike. Ni same žene ih u početku ne prepoznaju. Primjerice, kažu: "On je ljubomoran jer me voli", a ne: "On je ljubomoran jer me kontrolira", što je zapravo, da se vratimo na naše narodne poslovice, "ili moja ili ničija".

Kako živimo u kapitalizmu, možda bismo trebali vidjeti kolika je cijena nasilja za samu zajednicu: što znači da taj policajac, umjesto da lovi lopova, reagira na moju prijavu, da se liječnici bave žrtvama umjesto onkološkim bolesnicima, koliko košta smještaj žrtava nasilja u skloništu, koliko košta ženino bolovanje, koliko košta kada je jedna žena ubijena. Primjerice, u Finskoj su napravili priručnik "The Price of Violence" ("Cijena nasilja", op. a.) u kojem su pokazali koliko to košta – to grozno zvuči – od 200 tisuća do milijun eura. Ja sam ljevičarka i ne mogu tako govoriti, ali ako netko misli da je u redu tući žene, zlostavljati ih, ucjenjivati i ubijati, onda je to moj posljednji argument. A i gubimo kćeri, sestre, unuke...

Znači, niste zadovoljne kaznama, pitamo.

– Naravno. To nam govori da nismo važne. Ne može kumica koja je grincajg prodavala bez dozvole biti isto kažnjena kao silovatelj – prisjeća se jednog apsurdnog primjera našeg pravosuđa.

Dodaje kako pri utvrđivanju radi li se o rodno uvjetovanom nasilju sud posebno uzima u obzir okolnosti kao što su bliski odnos počinitelja i žrtve (partner, član obitelji i sl.), ranije nasilje prema žrtvi, odnos moći i kontrole nad žrtvom te činjenica da je djelo dio obrasca nasilja nad ženama. I zašto je još femicid u KZ-u važan:

– Konačno da netko vidi zašto je ta razlika, zašto su suci koji su bili protiv govorili da se može raditi o teškom ubojstvu. Jer teško ubojstvo može neki muškarac počiniti sada i ubiti bilo koga od nas, ali onda nećemo govoriti o rodno uvjetovanim ubojstvima, odnosno o femicidu. Zato što se doista pokazalo iz prakse da postoji obrazac – da su prijetnje postojale, a nitko nije reagirao, da je, primjerice, zapalio kuću ženinih roditelja. U tom vremenu nitko ne djeluje dok se ne dogodi femicid i upravo je dobro da se vidi da postoji kontinuitet nasilja – objašnjava ova saborska zastupnica.

Uzima za primjer mladog policajca Marka Smažila koji je službenim pištoljem ubio djevojku, 21-godišnju studenticu Mihaelu Berak. Podsjetimo, umjesto da je odmah pozvao policiju i hitnu medicinsku pomoć, tada 27-godišnji policajac, koji se inače na sudu izjasnio kako se smatra krivim, ali ne za ubojstvo, već za prouzročenje smrti iz nehaja, odlučio je poduzeti radnje s ciljem prikrivanja kaznenog djela koje je počinio, pri čemu je prvo tvrdio da se djevojka sama upucala. Na kraju je ipak priznao da je on ispalio hitac, a policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu za blaže kazneno djelo protiv opće sigurnosti, ali je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva.

Osječki sud ga je potom, nakon suđenja koje je bilo zatvoreno za javnost, osudio, prihvativši tezu tužiteljstva da je motiv ubojstva bila ljubomora. Sada se Smažilu ponovno sudi jer je Visoki kazneni sud prihvatio njegovu žalbu, upućenu putem odvjetnika Dražena Srba, te zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja ukinuo spomenutu prvostupanjsku presudu od 20. ožujka 2025. godine, koju je donijelo sudsko vijeće pod predsjedanjem suca Mladena Radičevića. Stoga je počelo ponovljeno suđenje, i to, po odluci VKS-a, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem kojim sada predsjeda sudac Antun Bušić. Riječ je o novom sucu koji je na dužnost stupio u rujnu prošle godine, a prije toga bio je sudac Općinskog suda u Vinkovcima. Sjećamo se riječi odvjetnika Veljka Miljevića, koji tvrdi da bi za ovakve slučajeve trebali biti dodijeljeni suci koji "imaju kilometražu", koji ne sude tek dvije-tri godine, tako da treba vidjeti kako će se ovaj novi sudac snaći u teškom slučaju tragične nesreće ili femicida.

No vratimo se na Radu Borić i njezino viđenje događaja.

– Ona je i prijateljicama pisala da je on sumnjičav i kontrolirajući tip; znaju se i činjenice – da je prvo lagao, pa ljudi kažu da je bio u nekom "pobuđenom" stanju, tražeći liječenje. Tamo se vidjelo – kad je prvi put nazvao svoje kolege u policiji – da je sve prvo počistio, a tek onda zvao nakon sat vremena, zatim oca da se konzultira. Da je prvo slagao da se ona igrala pa se sama ubila, pa kad su vidjeli da se nije sama ubila... Dakle, sad se vidi pravosuđe, a i on je policajac i sad ide na to da je bio neuračunljiv. Ali svi dokazi pokazuju da je bio uračunljiv – uvjerena je Borić.

Pitamo je smatra li i koliko femicid ruši ustavno načelo jednakosti muškarca i žene. Naime, oponenti kažu da nitko ne ubija ženu zato što je žena već, primjerice, zato što ga je nečime isprovocirala. Navodimo joj primjer poznatog skladatelja Alfonsa Vučera: kad je sagledao svoj život koji je uništio alkoholom, u njemu je nešto "puklo" te je satarom izmasakrirao ženu tako da je na obdukciji bilo teško uopće prebrojiti sve udarce. Rada odmah odgovara:

– OK, on je "puknuo". Kako to da je tada to svoje "puknuće" pokazao na njoj, a ne na vlasniku kluba gdje je svirao ili bilo kome koga je sreo putem dok se vraćao kući? To nije protuustavno jer kod rodno uvjetovanog nasilja nigdje ne stoji da se nasilje odnosi samo na muškarce koji to čine nad ženama. Nasilje i ubojstva žena uvijek se događaju zbog disbalansa moći. Najčešće znamo tko tradicionalno uglavnom ima moć u vezi – kratko objašnjava i uz ovaj primjer veže što znači patrijarhat u današnje doba i do čega nas je doveo. Pa i do "klečavaca", koje spominje.

– Ja sam predavala feminističku kritiku jezika i reći ću vam jednu rečenicu koju izgovara žena i jednu koju izgovara muškarac. Kad žena kaže: "Mi se moramo brinuti o svojim muževima", to obično znači kuhanje, pranje, peglanje i domaćinstvo. To semantički znači brinuti. Muškarac kaže: "Mi se moramo brinuti o našim ženama." To ne znači krpati i kuhati, nego hraniti i braniti. Kako su se vremena promijenila, ti odnosi... Što će nas braniti, pa nema do tramvaja dinosaura. Hraniti u vremenima kada svi prebrzo živimo i kada dvije plaće nisu dovoljne, ili žena može imati veću plaću, a muškarac kaže – pa nama je to tako apsolutno svejedno.

Osnova definicije zašto se događa rodno uvjetovano nasilje jest gubitak kontrole, kada muškarci misle da više nemaju kontrolu, ili gubitak upravo te neke moći, pa imamo sada i "klečavce" koji smatraju da mi moramo biti pokorne, da moramo biti drugotne. Ali ja smatram da je patrijarhat u ovom trenutku više na štetu muškaraca nego žena. Mi smo se osnažile, izašle na tržište rada, raubamo, feminizirano je sve.

Neki dan smo čuli, u pravosuđu je skoro 80 posto sutkinja na nižim razinama, ali predsjednica sudova samo je 14 posto. I sad gledajte, ako znamo činjenicu da je 76 do 80 posto sudskih službenika žena, a na višim položajima je 14 posto predsjednica – je li to disbalans moći? Ne stoji to da postoji diskriminacija prema muškarcima. Ne može biti diskriminatorno dok god ne dijelimo nešto na 50 posto. Podsjetimo na kvote u političkim strankama, da mora biti 40 posto žena. I sad gledamo kako te stranke to izbjegavaju na način da govore da žene nisu zainteresirane za politiku – kaže Borić, usput otkrivajući neke žalosne detalje iz puš-pauze sa saborskih hodnika.

– Kako je onda moguće, pitala sam HDZ-ovca Božinovića, ministra policije, da su izabrali jednog takvog kolegu koji je takve neke gluposti o ženama govorio u Saboru, da to nije bilo za slušati, i on mi kaže: "Pa moji su mi dečki rekli da on donosi 800 glasova." Kako to uopće komentirati? Možda da ste stavili kolegicu – pa sramotno je, vi nosite listu na kojoj vam je prva žena na devetom mjestu i znate da neće ni ući u Sabor. Možda bi vam ona donijela 1000 glasova, pa do stranaka je da podrže kolegicu, kao u svakom poslu, bilo u redakciji, bilo na bilo kojem drugom poslu. Ali zato što u zakonu piše da mora biti 40 posto, lijepo piše "podzastupljenog spola", mi znamo da smo podzastupljene – konstatira Borić i dodaje:

– Mi smo kao Možemo! trebale platiti kaznu jer smo na jednoj izbornoj listi u Slavoniji imale više žena nego muškaraca. No Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova napravila je izuzeće tako da kaznu nismo platile. Bile smo je voljne platiti, oko par tisuća eura. Znači, s obzirom na to da smo u svemu nekakvo izuzeće, a HDZ je na svim listama kršio pravila, oni su trebali platiti više od 50 tisuća eura, pa nisu platili. Čak, nominalno, sama vodeća stranka izglasala je taj zakon, sama natjerala i druge da ga izglasaju. Naravno da smo mi za taj zakon. Ima zakon i da 40 posto žena treba biti u upravama poduzeća, što je direktiva EU-a. I prije pola godine u Saboru mi glasamo i izglasamo da se primijeni taj zakon. Čega se naši dosjete? Razlike privatnih i javnih poduzeća. Primjerice, u HEP-ovu Nadzornom odboru nema žena, kao ni u Croatia Airlinesu. Znači, sve što mogu "izvrnuti", to i naprave – ljutito zaključuje ova vitalna feministica i nastavlja navodeći primjere:

– Godine 2007. bila sam u Norveškoj, gdje su već tada imali kvotu od 40 posto. One su još 2002. imale kampanju da žene budu u upravama poduzeća, a onda su i njihovi muškarci reagirali. Jedan je rekao: "Gdje da nađemo toliko žena, zar ćemo ih tražiti na escort-stranicama?" Žene su poludjele. Muškarac ima mozak da misli da je sve njegovo, da je njegova moć. Sad, kad imaju žene u nadzornim odborima, svi se tuku da žene budu na tim mjestima. A sad zamislite Hrvatske šume. Imaju tri sijeda muškarca. Samo jednu ženu. Barem da su dvije. Žene, kao, genetski ne vole rizik. I to se jako dobro pokazalo u upravama poduzeća. Ne možemo nas pet reći: sad ćemo tu saditi jagode, dok će jedna žena pitati: čekajte, odgovara li ovaj teren, ova zemlja koju imamo u Norveškoj, jagodama? Žene su donijele neke kvalitete i komunikacijske vještine. Rekli su mi čak da se, otkad su žene u upravama poduzeća, muškarci barem naparfimiraju i sad, naravno, ne samo zbog toga (smijeh), nema firme u Norveškoj kojom ne upravlja barem 40 posto žena. I pokazalo se da su žene odličan neiskorišten resurs. Rade, pa rade doma dvostruki neplaćeni posao, tako da stvarno nisu ni u svim svojim potencijalima iskorištene. Tako da se ne ruši ustavno načelo jednakosti muškaraca i žena.

Evo, spomenuli smo da ima puno sutkinja, pa netko za neku krivu presudu može pitati kako onda žene presuđuju toliko loše? Ne radi se o ženama, radi se o patrijarhatu. One ne znaju, uvjetno, za bolje, nemaju primjere, nemaju praksu, kao što, primjerice, ima britansko zakonodavstvo: pozivaju se na bivše slučajeve koji su slični ili imaju dodirne točke i onda nema toga da je sud u starom slučaju presudio deset godina, a ja ću ovome dati samo tri – ukazuje na nepravilnosti.

– Ja znam pitati dečke, nisu ljevičari ništa više cijepljeni protiv patrijarhata, dapače, ima ih raznih. Svi su prvo muškarci pa kad kažu: "Dobro, što vi to sad hoćete?" Onda je najbolji neki blagi ženski odgovor. Ja nisam radikalna, ja sam doista stara profesorica koja voli educirati. Tako da ih ja pitam: "A što vi to imate, a da ne želite podijeliti?" Svu brigu ovog svijeta muškarci su donijeli. Muškarci kažu: "Vi držite tri ugla u kući i budite sretne." Mi kažemo: "Mi mijenjamo jedan za mjesto u Saboru." Još uvijek ćemo držati dva doma. I htjela sam komentirati – nisu ubijene samo zato što su žene – rekla si dobar primjer – ako sam ljut, ja to iskaljujem na ženi zato što to mogu. Zašto se nije prema šefu iskalio? – vraća priču na poznatog skladatelja.

– Najčešće je opravdanje pijanstvo. Žene u skloništu pričale su mi: "On je inače jako dobar, samo kad popije..." A kad pitaš koliko pije, ispada svaki dan. Nije na nama da se liječimo. Ali ne mislim: "Jednom nasilnik, uvijek nasilnik." Muškarce treba reedukirati. Sad na suđenjima nekad određuju psihosocijalni tretman koji provodi "Duga", koja ima savjetovalište. Oni koji su došli svojevoljno, oni i uspiju, oni koji su natjerani – ne – potvrđuje Borić poznatu stvar kod ovisnika. Dok im ne proradi "čip u glavi", tj. dok se sami ne odluče na prekid konzumacije alkohola ili uzimanja drugih supstanci, nitko ih neće natjerati na prekid kruga samouništenja pri kojem stradavaju najbliži.

Opet se približavamo psihijatrijskoj zoni, ovoga puta ne kao pomoći žrtvi, nego psihijatrijskim vještačenjima optuženih za femicid. Koliko su ona važna za osudu? No i tu je njezin odgovor, nažalost, tragično i ledeno logičan.

– Što se tiče psihijatrijskih vještačenja na sudu, kad se dogodi femicid, žena se više ne može braniti jer je mrtva i legitimno je pitanje – kao što vidimo sad u ovom slučaju policajca – da će ubojica, a on je ubojica, pokušati naći najbolje odvjetnike koji će za njega napraviti sve da dobije manju kaznu. I tada se najčešće dogodi da idu dokazivati da je netko bio smanjene uračunljivosti, naći će i papire da se i prije liječio. Naravno da su psihijatrijska vještačenja bitna, ali ona su post festum. Žena je mrtva. Što meni znači da je on bio neuračunljiv? Gdje je to vještačenje bilo kad je žena prijavljivala nasilje, zašto ga tada policija nije uhitila? Uvijek ću se sjetiti riječi Sanje Sarnavke kad su jednom silovatelju kao olakotnu okolnost uzeli to što je žrtva "izazovno izgledala". Zašto onda pri krađi televizora nije olakotna okolnost da ga je televizor baš jako privlačio, njegova veličina i flat screen? Da je sam blinkao? – smije se.

Kako danas, skrolajući društvenim mrežama, naletite zaista na svašta, naletjela sam na video gospodina koji se upravo vraćao s Noćnog antifašističkog marša žena i zbunjeno ispitivao svoju kameru na mobitelu o čemu je to uopće riječ. No onda se okuražio i počeo govoriti floskule primjerene najzabitijim kamenjarima naše zemlje, bez ikakve uvrede stanovnicima tih područja, jer vidimo da ni jedan metropolitanac nije baš upućen u sve. Uz ostale besmislice koje je pritom izgovorio, rekao je kako "sudovi daju djecu ženama, a alimentaciju dodjeljuju muškarcima".

Prepričavamo Radi video i ona mirno komentira:

– Mislim da je jako dobro da dosta muškaraca pri rastavi doista želi djecu. Po defaultu su žene ostajale same s djecom, dok bi bivši muževi odlazili u novi život s novim partnericama, a sudstvo se nije promijenilo. Bitno je da dijete ima oba roditelja. Da ih očevi žele. Ne možeš ih natjerati da jednom tjedno obiđu dijete. Hrvatska je osnovala alimentacijski fond jer muškarci nisu isplaćivali alimentaciju – sad, znači, meni plaća država, a onda država njega tuži – i to smo uspjele izboriti. Ali postoji i ucjena preko djeteta, što tko govori djetetu o drugom roditelju. Za sve postoje škole osim škole za roditeljstvo – zaključuje.

Ne postoje. I muškarci i žene ubijaju svoju djecu, koliko god to monstruozno zvučalo, ali sjetimo se samo da ljudski mozak vjerojatno nikad neće biti istražen do kraja. No neka ubojstva, upravo zbog smanjene ubrojivosti roditelja, budu blaže sankcionirana ili roditelj-ubojica bude smješten u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa. Nailazimo i na čedomorstva, majke koje zadave svoje netom rođeno dijete, no tada je najčešće riječ o traumi, a zakoni u većini država takvim majkama čak priznaju "poremećeno stanje uma" za cijelo vrijeme laktacije. Borić komentira:

– Zna se da je to neka postnatalna trauma. Sjećam se jednog slučaja, žena je dugo pokušavala ostati trudna, pokušavali su godinama, i kad je napokon dobila to dijete, ona ga je nakon dva tjedna ugušila. Rekla je kako je dijete dvadeset i četiri sata na dan plakalo. Sigurno kao netko tko je toliko želio djecu nije to napravila namjerno. Ona je bila oslobođena, ali s tom je stigmom ostala živjeti cijeli život i sigurno joj je bilo stravično teško. Što se tiče slučaja s Paga, oca koji je bacio djecu s balkona (op. a.), vrlo često nasilnici djecom prijete ženama. Sjećam se slučaja kad je muž rekao ženi: "Ako me ostaviš, bacit ću dijete kroz prozor." Dakle, znaju koliko su majke vezane za djecu i to je bio jedan od razloga zbog kojih je ostala s njim. I ima jako puno žena koje trpe nasilje upravo zbog toga. Imali smo u skloništu ženu kojoj je cijela noga bila rasječena – ona je trpjela dok on nije s razbijenom bocom krenuo na djevojčicu od 10 do 12 godina i onda ga je tek ostavila – komentira Borić slučajeve pokušaja ubojstva, ubojstva djeteta i čedomorstva, ali pritom nam objašnjava kako kontrolirajući tipovi muškaraca u početku djeluju:

– Kako ide obrazac – ova žuta haljina ti jako lijepo stoji, no možda je ona zelena prikladnija. Kako imaš lijepe noge, no one su samo za mene. One tvoje prijateljice te samo ogovaraju – samo te ja najviše volim. I onda te izolira da bi došlo do faze: "Kako si glupa, ne znaš ni obično meso spremiti, ja ću ti pokazati." Do te mjere da žene toliko obesnaži da više ne znaju ponovno preuzeti kontrolu – kaže.

I što onda? Iz takvog se položaja teško maknuti, ne samo zbog psihičkog stanja nego se treba i fizički odvojiti od nasilnog manipulatora. I tu je sustav napredovao.

– Puno puta žene nemaju kamo otići, nemaju ekonomske uvjete da se maknu od nasilnika. Sad ipak imamo tri skloništa u Zagrebu. Grad Zagreb dodijelio je prvih nekoliko stanova ženama na moju ideju, kad sam bila u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova, da se žene maknu jer u skloništu mogu biti maksimalno godinu dana. Gdje onda? I sad Grad dodjeljuje stanove ženama koje su bile žrtve nasilja, vrlo malo naplaćuju, 50 eura najma. Moglo je to biti i besplatno, ali ovako znaš da moraš nekako planirati. Čak smo našli jednu zgradu gdje žene jedna drugoj pružaju potporu – oko čuvanja djece, oko davanja podrške, pomoći oko toga da se zaposle.

U Ženskoj sobi, koja je jedini centar za seksualno nasilje, radi liječnica kojoj je muž radio u "Plivi" i odmah dobio posao. U braku su najprije dobili dvoje djece, zatim su se preselili u Moldaviju, gdje je ona rodila dječaka s invaliditetom. Muž je uskoro našao zgodnu Ukrajinku i ostavio ženu s troje djece. Mi smo joj pomogli i sad radi kao liječnica u zatvorskom sustavu. Obožava to i baš se nekako pronašla. Ona se brinula za njega, iako je bila liječnica, i naravno da joj je bilo teško sa 45 godina, bez dana radnog staža, pronaći posao. To nije bilo ovakvo doba, sad bi posao dobila bilo gdje, ali ovo je bilo prije petnaest godina, kad nije bilo mjesta za liječnike. Najčešće žene ne odlaze iz ekonomskih razloga i zato što im se stalno govori kako su glupe, nesposobne te kako ne mogu bez njega. I onda počnu misliti da je to zaista tako – prisjeća se i spašenih žena.

Naglašavamo da pojam femicid označava rodno uvjetovano ubojstvo žene od strane bliske osobe, a u tu skupinu potpadaju i sinovi koji su ubili majke.

– Napravile smo upitnik "Nevidljive" koji se anonimno mogao popuniti po raznim mjestima gdje bismo ih ostavljale, poput ambulanti. Prvo pitanje bilo je: jeste li ikada vidjele i/ili doživjele nasilje? Ako da, jeste li prijavile nasilje? Kako da ja prijavim nasilje? Ako ja prijavim nasilje od sina, onda ćeš mi ti kao susjeda reći: "Pa kako si ga to odgojila?" A drugo je bilo ekonomsko, i to ne da mater njega žica, nego i djeca od tih jadnih majki, od kojih su neke i u mirovini, žicaju, i onda kad nema, on je istuče, primjerice, po leđima kabelom od pegle – mirno govori, jer je čula ama baš sve priče o nasilju nad ženama.

Što je sa strankinjama? Lijepu našu preplavila su neka tamnoputija lica migrantica, ima li s njima dodira, pitamo.

– Zamisli da se ti sad, primjerice, u Kazahstanu udaš za nekoga pa nemaš ni kučeta ni mačeta ni prijateljice. Sutra, tu vidimo te mlade žene po dućanima, primjerice s Filipina, i kako su oni isto katolici; pa u Velikoj Britaniji ih zlostavljaju, spavaju na otiračima, one nestaju u velikom Londonu i drugim gradovima. Kako će to tek ovdje izgledati? One su poslušne same po sebi, drugi mentalitet, drugi odgoj. Hoćemo li biti na pomoći tim ženama koje su doslovno kućno roblje? Ono što najviše zabrinjava jest jedno od posljednjih istraživanja koje kaže kako većina mladih muškaraca misli da žene moraju biti pokorne, i to najnovije generacije muškaraca – najgore ostavlja za kraj Borić.

A ona, koja pomaže cijeli svoj životni vijek, za sebe kaže:

– Nisam se ja feministicom rodila, feministkinjom se postaje, zapravo ženom se postaje – kako bi rekla Simone de Beauvoir: "Ženom se ne rađa, ženom se postaje." I živimo u patrijarhatu. Tako, kad bi mene moj bivši Bračanin pitao gdje su mu gaće, ja bih pomislila: "Pitam li ja tebe ikad gdje je moj grudnjak?" Tako sam u Finskoj jednom sjedila s prijateljicom i muž je pita što treba kupiti u dućanu. Ona mu fino kaže: "A zašto sam ne otvoriš hladnjak i vidiš što nam treba?" Te neke male stvari su bitne.

Nitko ne govori o ekonomiji rada. Žene najčešće u svim obiteljima planiraju – ako imaju djecu, što treba za vrtić, školu... Muškarac će otići u dućan kad mu se kaže i on će kupiti, i još po mogućnosti nešto zaboraviti. Dok ih ne nagovorimo da zajedničku ekonomiju, ne mislim materijalnu, pravilno podijelimo, da nije sva briga na nama, neće biti dobro – zaključuje Borić.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti