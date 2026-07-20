Žena iz Hrvatske osumnjičena za prijevaru! Evo kako su 73-godišnjaku preko aplikacije uzeli nekoliko tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Ston su dovršili kriminalističko istraživanje za kazneno djelo „Računalne prijevare“ u kojem je putem telefonskog poziva oštećen 73-godišnjak.

Oštećeni je preko internetskog preglednika pregledao oglas kojim se nudi brza zarada ulaganjem, u sklopu kojeg oglasa je unio svoje osobne podatke.

Potom ga je nazvala muška osoba koja se predstavila kao djelatnik agencije za ulaganje, koji ga je tražio uplatu novca preko bonova, što je i napravio te je kupio 6 bonova u vrijednosti od 250 eura, čije aktivacijske kodove je dao navodnom agentu koji mu se nakon toga više nije javio.

Potom je dobio poziv ženske osobe koja mu je rekla da je dobio 4000 eura te ga nagovorila da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za koju nije znao svrhu, a radilo se o aplikaciji kojom se omogućuje direktna, udaljena kontrola računa.

Upravljajući računom, počinitelji su s računa oštećenog u dva navrata digli ukupno 4000 eura.

Tragom novca, policija je utvrdila kako je u spomenutoj računalnoj prijevari sudjelovala 48-godišnja hrvatska državljanka koja je u prosincu prošle godine dogovorila, sa za sada nepoznatim osobama, da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za daljinsko upravljanje bankovnim računima iako je znala da aplikacija služi za podizanje novca s računa oštećenih osoba bez njihovog znanja, nakon čega je taj novac dalje transferirala na inozemne račune prikrivajući nezakonito podrijetlo novca.

Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo „Računalna prijevara“ i kazneno djelo „Pranje novca“ osumnjičena je kazneno prijavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Policija poziva građane da budu oprezni, a u slučaju da posumnjaju u prijevaru, prijave događaj policiji na broj 192.