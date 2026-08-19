Žena iz Hrvatske dobila na Eurojackpotu: "Provjeravala sam više puta, nisam mogla vjerovati..."

Da izreka o trećoj sreći ponekad itekako vrijedi, pokazuje primjer igračice iz Pitomače. Eurojackpot je zaigrala tek nekoliko puta, a treći listić donio joj je čak 113.041,60 eura.

Njezin prvi pokušaj završio je dobitkom od 20 eura, drugi joj je također donio manji iznos, no treći je potpuno promijenio priču. Pogodila je dobitak 5 i osvojila više od 113 tisuća eura.

Dobitnica se među lutrijskim igrama odlučila upravo za Eurojackpot, pri čemu svoje brojeve bira sama. Dobitni listić uplatila je za 10 eura na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Gajevoj 39 u Pitomači.

Da bi provjerila rezultat, poslala je SMS poruku. Odgovor koji je dobila potpuno ju je iznenadio – poruka je pokazala da je osvojila iznos veći od 100.000 eura. Kako bi se uvjerila da nije riječ o pogrešci, rezultate je potom provjerila još nekoliko puta.

– Bila sam u šoku. Rezultate sam nakon toga provjeravala više puta jer jednostavno nisam mogla vjerovati da je stvarno. Od adrenalina tu noć gotovo nisam ni spavala – ispričala je.

Među prvima koji su doznali za veliki dobitak bili su njezin suprug i brat. Ni oni u prvi trenutak nisu mogli vjerovati što se dogodilo, no početnu nevjericu ubrzo je zamijenilo slavlje.

Dobitnica već zna i na što će potrošiti novac. Planira obnoviti kuću i kupiti automobil, a neočekivani dobitak nije je naveo na odustajanje od igre. Naprotiv, Eurojackpot namjerava igrati i ubuduće.

– Uvijek sam vjerovala da ću jednom osvojiti. A ako ne igraš, ne možeš ni osvojiti – poručila je.

Ljubitelji lutrijskih igara novu priliku imaju već večeras, kada se u Lotu 7 igra za jackpot od dva milijuna eura. U četvrtak slijedi izvlačenje Lota 6 s jackpotom od 170.000 eura, dok Eurojackpot u petak donosi mogućnost osvajanja 31 milijuna eura.