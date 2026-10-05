Žena iz Dalmacije otišla na liječenje raka u Zabok pa morala unajmiti hotel: Na smještaj će potrošiti cijelu mirovinu

Pacijentica iz Zadra koju je onkolog uputio na radioterapiju u centar UPMC Hillman u Zaboku našla se pred neočekivanim problemom – za vrijeme terapije mora sama platiti smještaj. Kako tvrde iz udruge Nismo same, hotelski troškovi odnijet će joj cijelu mirovinu.

Pacijentica se udruzi obratila nakon dolaska u Zabok. Prema njihovim navodima, prije puta nije dobila informaciju da će odmah ostati na liječenju niti da će se za smještaj morati pobrinuti sama.

Povratak u Zadar tog dana također nije bio moguć jer nije bilo odgovarajućeg javnog prijevoza, dok je taksi koji joj je preporučen u bolnici bio zauzet. Na kraju je unajmila hotelsku sobu u kojoj će boraviti tijekom terapije, piše Novi list.

HZZO plaća prijevoz, ali ne i smještaj

Problem proizlazi iz načina na koji je organizirano financiranje liječenja. HZZO pacijentima koji na liječenje putuju više od 50 kilometara od mjesta stanovanja pokriva troškove prijevoza, ali ne i hotelski ili drugi smještaj.

UPMC Hillman Cancer Center Zabok s HZZO-om ima ugovorene određene postupke u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ali nema ugovorene posteljne kapacitete ni dnevnu bolnicu.

Iz centra navode da pacijentima koji dolaze iz udaljenijih dijelova Hrvatske pomažu pri organizaciji smještaja kada im je potreban, no smještaj u sklopu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana nije dostupan.

Iz Dalmacije ove godine upućena 124 pacijenta

Problem se ne odnosi samo na jednu pacijenticu. Prema podacima HZZO-a, tijekom 2026. godine u UPMC u Zaboku upućena su ukupno 873 pacijenta, od kojih čak 124 iz Dalmacije. Četrdesetak ih je stiglo iz Slavonije, a približno toliko iz Rijeke i Istre.

Za pacijente kojima je potrebna višednevna terapija to znači i dodatni trošak smještaja koji obvezno zdravstveno osiguranje ne pokriva.

U većim gradovima dio problema ublažavaju udruge i druge organizacije koje nude besplatan smještaj oboljelima. U Zagrebu, primjerice, djeluju Prihvatilište Križ, Udruga fra Mladen Hrkać i Udruga Sve za nju, dok u Rijeci postoji Kuća sestre Žarke.

„Sustav malog čovjeka dovodi u bezizlaznu situaciju“

Predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalogjera upozorava na položaj pacijenata koji se preko javnog zdravstvenog sustava upućuju na liječenje u privatne ustanove, a potom sami moraju snositi dodatne troškove.

„Ako su privatne bolnice prešutno dio javnog zdravstva, a očito je da jesu, postavlja se pitanje zašto tako posložen sustav malog čovjeka dovodi u bezizlaznu situaciju“, kazala je Kalogjera.

Udruga Nismo same pacijenticama pomaže organiziranjem besplatnog prijevoza na terapije, ali ta se usluga odnosi na liječenje u javnim bolnicama. Kalogjera smatra da bi privatne ustanove trebale razviti vlastito rješenje za prijevoz pacijenata.

„Jasno je da su ljudi za zdravlje spremni na sve, pa čak i prodati svu svoju imovinu, i očito oni koji na njima debelo zarađuju na to računaju“, poručila je.

Kao primjer drugačijeg sustava navela je Nizozemsku, prema čijem su modelu u udruzi razvili uslugu besplatnog taksi prijevoza. Ondje, kako navodi Kalogjera, država pacijentima osim prijevoza financira i hotelski smještaj tijekom liječenja.