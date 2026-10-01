Žena iz Dalmacije dala 10 tisuća eura muškarcu 'na ruke'. Nećete vjerovati kakvu su joj priču 'prodali'

Policijski službenici Policijske postaje Makarska uhitili su 65-godišnjaka iz Zagreba kojeg sumnjiče da je kao pomagač sudjelovao u računalnoj prijevari u kojoj je 79-godišnjakinja ostala bez ukupno 24.000 eura.

Muškarac je uhićen na području Zagreba, a potom doveden u Policijsku postaju Makarska na kriminalističko istraživanje.

Policija sumnja da je 65-godišnjak 25. rujna 2026. godine, uz obećanu novčanu nagradu te u dogovoru i na poticaj više zasad nepoznatih osoba, došao na adresu oštećene žene i od nje preuzeo čak 10.000 eura u gotovini.

Preuzeti novac potom je, prema sumnjama istražitelja, putem kriptomata uplatio na nepoznatu adresu.

Sve je počelo s lažnim ulaganjem

Žena je prethodno komunicirala s osobom koja joj se predstavila kao posrednik za ulaganje. Prevaranti su je, navodi policija, uvjerili da će ulaganjem novca ostvariti zaradu.

Tijekom komunikacije 79-godišnjakinja je ustupila svoje osobne podatke, nakon čega joj je s bankovnog računa neovlašteno skinuto 14.000 eura.

No, prevaranti se tu nisu zaustavili.

Ženu su navodno uvjerili da može dodatno zaraditi ako preda još novca muškarcu koji će doći na njezinu adresu. Tako je 65-godišnjaku predala dodatnih 10.000 eura u gotovini.

Ukupno je ostala bez 24.000 eura.

Policija ga pronašla nakon samo nekoliko dana

Makarska policija samo nekoliko dana nakon prijave dovršila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjakom te ga povezala s prijevarom kao mogućeg pomagača.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Istraga se nastavlja, a policija nastoji utvrditi identitet ostalih osoba koje su sudjelovale u prijevari.