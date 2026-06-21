Žena (61) ostala bez 9.000 eura, evo kako ju je prevarant navukao

Bjelovarskoj policiji je u petak, 19. lipnja, 61-godišnjakinja prijavila kazneno djelo računalne prijevare kojim je oštećena za 9.000 €.

Prema njezinoj prijavi, prije otprilike mjesec dana telefonski ju je kontaktirala nepoznata muška osoba koja joj je rekla da ima pravo na isplatu 1.000 € navodno ostvarene zarade od ulaganja u kriptovalute. Budući da ju je svakodnevno kontaktirao s različitih telefonskih brojeva, oštećena je iako je na početku odbijala suradnju ipak na kraju slijedila njegove upute te na mobilni uređaj instalirala dvije aplikacije i omogućila pristup svom internetskom bankarstvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon toga nepoznata osoba provela je neovlaštene transakcije i s njezina računa na drugi račun prebacila 9.000 €.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.

"Građanima ponovno skrećemo pozornost da ne instaliraju aplikacije na zahtjev nepoznatih osoba te da nikome ne omogućavaju udaljeni pristup svojim uređajima, internetskom bankarstvu ili osobnim podacima.

Banke, financijske institucije i državna tijela nikada neće telefonskim putem tražiti pristupne podatke, lozinke ili autorizaciju transakcija", poručuju iz policije.