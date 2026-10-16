Žena (57) platila 1.500 eura za radove na kući u Bribiru: Majstori se nisu pojavili, policija istražila slučaj

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za prijevaru u gospodarskom poslovanju. Prema policijskim informacijama, mladić je od 57-godišnje žene primio predujam od 1500 eura za dogovorene radove na kući u Bribiru, no posao nikada nije započet, a novac joj nije vraćen.

Slučaj se dogodio početkom srpnja 2026. godine, kada je osumnjičeni, nastupajući kao zaposlenik trgovačkog društva, s oštećenom dogovorio izvođenje radova na njezinoj nekretnini.

Uzeli predujam, a radovi nisu ni započeli

Kako je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem, 24-godišnjak je ženi obećao da će ugovoreni radovi biti obavljeni u određenom roku.

Vjerujući da će dogovor biti ispoštovan, 57-godišnjakinja je uplatila 1500 eura predujma.

Međutim, prema navodima policije, osumnjičeni nije započeo dogovoreni posao, a oštećenoj nije vratio ni uplaćeni iznos.

Policija sumnja da je mladić ženu doveo u zabludu kako bi trgovačkom društvu za koje je radio pribavio protupravnu imovinsku korist.

Slijedi kaznena prijava

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Policijske postaje Šibenik, koji su utvrdili okolnosti sklapanja dogovora i uplate novca.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju, protiv 24-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

O daljnjem postupanju odlučivat će nadležno državno odvjetništvo.