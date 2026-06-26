Žena (50) bez paljenja motora pogurnula automobil, izgubila kontrolu i zabila se u betonski stup

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Nesmotrena žena (50) ozlijeđena je u srijedu oko 9.20 sati u Seketinu, mjestu između Varaždina i Novog Marofa.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ona je na nizbrdici tjelesnom snagom pogurnula automobil bez paljenja i potom ušla u vozilo. Automobil je jurnuo niz cestu, a vozačica je izgubila kontrolu nad njim, javlja Danica.hr.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Dolaskom do raskrižja ulice Vladimira Nazora i Prečne ulice, vozilom je prešla na središnji dio raskrižja, gdje je prednjim dijelom udarila u betonski stup. Hitno je prevezena u varaždinsku bolnicu, rekli su u četvrtak u policiji.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.