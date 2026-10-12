Zemljište u Dalmaciji prodaje se za samo 6180 eura. Ima više od 1400 kvadrata, ali postoji nekoliko važnih detalja

U vrijeme kada cijene zemljišta i nekretnina u Dalmaciji dosežu iznose koji su mnogim građanima teško dostupni, pozornost privlači jedna ponuda iz dalmatinskog zaleđa. Država je na prodaju ponudila parcelu površine 1410 četvornih metara, a početna cijena iznosi svega 6180 eura.

Zemljište se nalazi u Planjanima, na administrativnom području Grada Drniša u Šibensko-kninskoj županiji. Riječ je o nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske koja je uvrštena u javni natječaj za prodaju.

Kvadrat zemljišta za manje od pet eura

Kada se početna cijena podijeli s ukupnom površinom, dolazi se do iznosa od približno 4,38 eura po četvornom metru. Takva cijena može privući pozornost potencijalnih kupaca, osobito onih koji traže zemljište izvan obalnih gradova i turistički najtraženijih područja.

Prema natječajnim podacima, riječ je o katastarskoj čestici broj 1358/61, upisanoj u katastarskoj općini Planjane.

Za sudjelovanje u natječaju predviđena je jamčevina od 618 eura, odnosno deset posto početne cijene nekretnine.

Uz osnovnu cijenu zemljišta, u dokumentaciji su navedeni i određeni povezani izdaci. Trošak procjene nekretnine iznosi 215,62 eura, dok je naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja utvrđena na 187,14 eura.

Zbroj tih dvaju iznosa je 402,76 eura, no prije prijave na natječaj potrebno je provjeriti tko ih je obvezan podmiriti i pod kojim uvjetima.

Važno je imati na umu i da je 6180 eura tek početna cijena. Konačni iznos kupnje ovisit će o pristiglim ponudama i pravilima natječaja.

Jamčevina se odabranom ponuditelju u pravilu uračunava u kupoprodajnu cijenu, ali konkretne uvjete potrebno je provjeriti u službenoj dokumentaciji.

Može li se na zemljištu izgraditi kuća?

Iako površina od 1410 četvornih metara na prvi pogled može djelovati privlačno, sama veličina parcele ne znači da je na njoj dopuštena gradnja.

Prije kupnje potrebno je utvrditi nalazi li se zemljište unutar građevinskog područja, kakva mu je namjena prema važećem prostornom planu te postoje li ograničenja koja bi mogla utjecati na njegovo korištenje.

Jednako je važno provjeriti ima li parcela osiguran pristup javnoj prometnici, kakve su mogućnosti priključenja na infrastrukturu te postoje li eventualni tereti ili druga ograničenja upisana u zemljišnim knjigama.

Budući da se u natječajnoj dokumentaciji spominje i naknada povezana s izdvajanjem iz šumskogospodarskog područja, posebno je važno razjasniti status zemljišta i uvjete njegove buduće uporabe.

Povoljna prilika ili ulaganje s ograničenjima?

Kupnja zemljišta u dalmatinskom zaleđu za nešto više od šest tisuća eura svakako je ponuda koja može pobuditi zanimanje. Ipak, razlika između povoljne kupnje i neisplativog ulaganja često se krije upravo u dokumentaciji.

Zainteresiranim kupcima stoga se preporučuje da prije predaje ponude provjere zemljišnoknjižno i katastarsko stanje, zatraže informacije o prostornoplanskoj namjeni te detaljno prouče uvjete državnog natječaja.

Tek nakon tih provjera moguće je procijeniti predstavlja li zemljište u Planjanima dobru priliku za ulaganje ili nekretninu čija niska početna cijena odražava ograničene mogućnosti korištenja.