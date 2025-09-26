Željko se s curom snimao dok su vodili ljubav pa snimke poslao njenim prijateljicama

Željko je proglašen krivim i osuđen jer je neovlašteno snimao seks sa svojom djevojkom, pa snimke slao njezinim prijateljicama.

Sve se dogodilo tijekom kolovoza u Zagrebu. Prethodno je “bez znanja i odobrenja svoje bivše intimne partnerice sačinio snimku njihovog spolnog odnosa u stanu”.

“Potom je, u nakani da obezvrijedi njezinu intimu, fotografije spolno eksplicitnog sadržaja nastale iz navedene snimke 23. kolovoza poslao putem aplikacije WhatsApp jednoj, a 27. kolovoza drugoj prijateljici svoje partnerice.

Time je obezvrijedio intimu i povrijedio privatnost partnerice, dakle, drugoga u stanu neovlašteno snimio i takvu snimku učinio dostupnom trećim osobama, čime je povrijedio privatnost te počinio kazneno djelo protiv privatnosti – neovlašteno slikovno snimanje”, navela je sutkinja.

Željko je na sudu sve priznao i pokajao se za to što je učinio.

“Potvrđujem sve navode iz optužnice. Bio sam nerazuman i pod utjecajem alkohola. Obećavam da tako nešto više nikada neću učiniti”, rekao je Željko.

Sutkinja ga je osudila na 10 mjeseci uvjetnog zatvora i izrekla mu trogodišnju zabranu prilaska i uznemiravanja žrtve. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti, piše Danica.hr.