Željko Kerum HGS ponovno osuđen: Prekršajni sud u Splitu bez milosti...

Nema nikako sreće Željko Kerum sa splitskim Prekršajnim sudom: nije prošlo ni pola godine otkako je praktički u istoj sudnici osuđen zbog izazivanja prometne nesreće dok mu je bila oduzeta vozačka dozvola te je proveo veći dio božićnih blagdana u zatvoru na Bilicama, a sada je pak osuđen na kaznu od devet tisuća eura! Dobro, za reći istinu, ovaj put nije osuđen Željko Kerum, nego Željko Kerum Hrvatska građanska stranka. Dakle, politička stranka kao pravna osoba završila je na Prekršajnom sudu, a HGS-u (kako se skraćeno zove) to nije prvi put, što je uračunato u presudu kao otegotna okolnost.

A riječ je, s aspekta nekih drugih političkih opcija, praktički o trivijalnosti: stranka koja nosi ime Željka Keruma osuđena je zbog povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti! Po jednoj točki optužnog prijedloga, jer za drugu nije bilo dovoljno dokaza pa je odbijena, stav je sutkinje Prekršajnog suda u Splitu.

Provedenim nadzorom financiranja izborne promidžbe Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da su svoju stranku nakon završetka kampanje s po nekoliko tisuća kuna donirali aktualni predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i ostali istaknuti dužnosnici Kerumove stranke: Jure Šundov, Nevenka Bečić, Petroslav Sapunar, Toni Jurišić Sokić, Martina Nimac Kalcina, Miranda Ivanišević Dvornik, Lidija Bekavac i Josip Kerum. Uglavnom je riječ o donacijama od dvije tisuće kuna, Dolce Mania donirala je pet tisuća kuna, a Josip Kerum 1.400...

Po drugoj točki optužnog prijedloga problem je bio i s donacijom od 9.500 kuna tvrtke Krušćica. Riječ je bila o usluzi cateringa, no kako nisu poznati podaci vodi li se protiv donatora Željko Kerum Hrvatska građanska stranka postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu, tako je ta točka otpala.

Iz stranke se, inače, nisu baš pretrgli odazvati pozivima suda pa na ročištu i objavi nije bilo nikoga iz HGS-a. A kako je ta stranka već prekršajno osuđena – nisu dostavili financijski izvještaj o donacijama u kampanji 2020. godine – tako je sankcija određena između minimuma (1.330 eura, odnosno bivših deset tisuća kuna) i maksimuma od 15 tisuća eura.

Moraju vratiti tih 3.200 eura donatorima, odnosno u proračun, a nešto će otići i na troškove suđenja, nekih 200 eurića… Naravno, ako to sve plate u roku, onda vrijedi ono umanjenje na dvije trećine ukupnog iznosa, poznato i iz prometnih prekršaja, koje je zakonodavac uveo kako bi se donekle olakšala naplata prekršajnih kazni i smanjili žalbeni postupci.