Željko Bebek oduševio Dugopolje, trg bio prepun: "Možda i najbolji mihovilski koncert dosad"

Željko Bebek sa svojim je bendom sinoć nastupio pred brojnom publikom na Trgu domovinske zahvalnosti u Dugopolju, u sklopu programa kojim se obilježavaju blagdani zaštitnika općine, svetog Mihovila i svetog Jeronima.

Sudeći prema dojmovima nakon koncerta, Dugopoljci i njihovi gosti uživali su u večeri ispunjenoj poznatim pjesmama, energijom i emocijama, a zadovoljan odazivom bio je i načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić.

Bosančić: Možda i najbolji mihovilski koncert dosad

Načelnik je nakon nastupa na društvenim mrežama podijelio dojmove s koncerta te zahvalio Bebeku na večeri koju je priredio publici.

– Sinoć smo pred prepunim Trgom domovinske zahvalnosti održali koncert Željka Bebeka i benda. Meni je ovo bio možda i najbolji mihovilski koncert do sad. Hvala legendarnom Bebeku na energiji i emociji koju nam je donio i poklonio – poručio je Bosančić.

Koncertom, međutim, program u Dugopolju ne završava. Pred stanovnicima i posjetiteljima slijede nove aktivnosti uoči blagdana dvojice općinskih zaštitnika.

– Nastavljamo s aktivnostima do blagdana naših zaštitnika sv. Mihovila i sv. Jeronima – najavio je načelnik.

Nastup jednog od najprepoznatljivijih pjevača regionalne rock scene tako je obilježio završnicu rujanskih događanja u Dugopolju, a ispunjeni Trg domovinske zahvalnosti pokazao je koliko je Bebek i dalje omiljen među publikom.