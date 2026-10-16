Željezničko-cestovni prijelaz u Kistanjama privremeno izvan funkcije

Zbog radova na obnovi željezničke pruge Knin – Zadar, na dionici Benkovac – Knin od 19. listopada 2026. do kraja veljače 2027. svjetlosna i zvučna signalizacija na željezničko-cestovnom prijelazu u Ulici Ante Starčevića u Kistanjama neće biti u funkciji.

Riječ je o željezničko-cestovnome prijelazu u km 25+103, na kojemu će tijekom izvođenja radova biti primijenjene propisane sigurnosne mjere radi sigurnog tijeka željezničkog i cestovnog prometa.

U takvim slučajevima postupa se prema uobičajenoj sigurnosnoj proceduri, prema kojoj su strojovođe obaviješteni da uređaj za osiguranje prijelaza nije u funkciji te postupaju u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom.

To znači da su strojovođe prije nailaska na željezničko-cestovni prijelaz dužni zaustaviti vlak te, nakon što se uvjere da sudionici cestovnoga prometa ne prelaze preko prijelaza, nastaviti vožnju brzinom do najviše 10 km/h dok čelo vlaka ne prijeđe preko prijelaza. Pritom su dužni zvučnim signalom »Pazi« upozoriti sudionike cestovnoga prometa na nailazak vlaka.

Pozivamo sve sudionike cestovnoga prometa na dodatan oprez i obvezno zaustavljanje ispred znaka STOP. Posebno upozoravamo da, unatoč tome što se vlak zaustavlja prije prijelaza, cestovna vozila ne smiju prelaziti preko pruge dok vlak ne prođe. Prije prelaska potrebno je uvjeriti se da ni iz jednog smjera ne nailazi vlak te da je prelazak siguran.

Poštivanje propisanih sigurnosnih postupaka i prometnih pravila ključno je za sigurnost svih sudionika u prometu. Molimo sudionike cestovnoga prometa i lokalno stanovništvo za razumijevanje i dodatan oprez tijekom trajanja radova.