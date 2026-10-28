Željana Zovko završila posjet Indiji: Otvaraju se nove gospodarske prilike za Hrvatsku, važnu ulogu mogla bi imati Rijeka

Europarlamentarka Željana Zovko boravila je od 26. do 28. listopada u Indiji kao članica izaslanstva Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET). Osmeročlano izaslanstvo predvodio je predsjednik Odbora David McAllister, a riječ je o prvom službenom posjetu ovog odbora Indiji u aktualnom sazivu Europskog parlamenta. Glavna tema susreta bilo je daljnje jačanje strateških odnosa Europske unije i Indije, s naglaskom na sigurnost i obranu, trgovinu, tehnološki razvoj, inovacije i čistu energiju. Razgovaralo se i o aktualnim geopolitičkim izazovima, posebice o sigurnosnim pitanjima u indo-pacifičkoj regiji.

Susreti s najvišim indijskim dužnosnicima

Tijekom službenog posjeta europsko izaslanstvo sastalo se s nizom visokih indijskih dužnosnika, među kojima su bili ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar, predsjednik donjeg doma indijskog parlamenta Om Birla te potpredsjednik Indije i predsjednik gornjeg doma C. P. Radhakrishnan. Održani su i razgovori s predsjednikom parlamentarnog Odbora za vanjske poslove Shashijem Tharoorom, članovima tog odbora te tajnikom za obranu Rajeshem Kumarom Singhom. Poseban naglasak stavljen je na jačanje parlamentarne suradnje, razmjenu iskustava i povezivanje građana Europske unije i Indije. Zovko je tijekom sastanaka istaknula važnost parlamentarne diplomacije kao jednog od instrumenata za produbljivanje međusobnih odnosa, ali i pretvaranje zajedničkih političkih i gospodarskih interesa u konkretnu suradnju.

Jedna od tema posjeta koja bi mogla imati izravan značaj za Hrvatsku bio je gospodarski koridor Indija – Bliski istok – Europa (IMEC). Riječ je o inicijativi usmjerenoj na jačanje prometne, logističke i gospodarske povezanosti Indije, bliskoistočnih država i Europe. O mogućnostima razvoja ovog koridora europsko izaslanstvo razgovaralo je sa zamjenikom savjetnika za nacionalnu sigurnost Indije Pavanom Kapoorom. Zovko je tom prilikom istaknula potencijal Luke Rijeka kao jedne od mogućih europskih ulaznih točaka koridora IMEC, naglašavajući gospodarske prilike koje bi takvo povezivanje moglo otvoriti Hrvatskoj. Posebno je ukazala na ulaganja u proširenje riječkih lučkih kapaciteta te prisutnost međunarodne brodarske kompanije Maersk, što dodatno osnažuje logistički potencijal Rijeke i njezinu poziciju u međunarodnim trgovinskim tokovima. Uključivanje Rijeke u buduće prometne pravce povezane s koridorom IMEC moglo bi otvoriti dodatne mogućnosti za razvoj hrvatske logistike, prijevoza i međunarodne trgovine. Ipak, riječ je o potencijalnoj ulozi luke, a ne o potvrđenom uključivanju u koridor.

Gospodarska suradnja i trgovinski sporazum EU-a i Indije

Osim političkih i sigurnosnih pitanja, tijekom posjeta razgovaralo se i o mogućnostima snažnijeg gospodarskog povezivanja. Europsko izaslanstvo sastalo se s predstavnicima Federacije europskih poduzeća u Indiji, pri čemu je posebna pozornost posvećena važnosti sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije. Takav sporazum prepoznat je kao važan instrument za otvaranje novih gospodarskih mogućnosti, poticanje ulaganja i jačanje suradnje europskih i indijskih poduzeća.

Posjet je uslijedio nakon summita Europske unije i Indije održanog 27. siječnja 2026. godine u New Delhiju, na kojem je usvojena sveobuhvatna strateška agenda za daljnji razvoj međusobnih odnosa. Agenda obuhvaća nekoliko ključnih područja, među kojima su prosperitet i održivost, tehnologija i inovacije, sigurnost i obrana te prometna i gospodarska povezanost. Održanim sastancima europarlamentarci su nastojali dodatno ojačati parlamentarnu potporu provedbi dogovorenih prioriteta, dok je Zovko posebno naglasila mogućnosti koje razvoj novih međunarodnih prometnih i trgovinskih pravaca može otvoriti za Hrvatsku.