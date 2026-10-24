Željan Rakela za 50. rođendan ima samo jednu želju: U pet dana prijeći 6.000 kilometara za oboljele od raka

Dok će mnogi svoj 50. rođendan proslaviti uz obitelj, prijatelje i rođendansku tortu, Željan Rakela odlučio je svoj jubilarni dan provesti na motociklu, na cesti, u još jednom ekstremnom pothvatu posvećenom onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Pod nazivom „120 SATI ZA ŽIVOT”, u sklopu humanitarnog projekta PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME, Rakela kreće u posljednji veliki izazov prije završnice svoje jednogodišnje humanitarne misije.

Od 26. do 30. listopada pokušat će u samo 120 sati prijeći čak 6.000 kilometara, odnosno prosječno 1.200 kilometara dnevno tijekom pet uzastopnih dana.

Njegova poruka je jednostavna:

5 dana. 1 motocikl. 1 cilj. SVAKI KILOMETAR JE NADA.

Od planiranih 120.000 do više od 430.000 eura donacija

Projekt 120 započeo je 15. studenoga 2025. s dva ambiciozna cilja: u 365 dana prijeći 120.000 kilometara motociklom i prikupiti 120.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka Split, s ciljem pomoći u nabavi magnetske rezonance za KBC Split – Firule.

Jedanaest mjeseci poslije rezultati su nadmašili početna očekivanja. Prema podacima iz najave projekta, Rakela je na motociklu prešao približno 115.000 kilometara, dok je iznos prikupljenih donacija premašio 430.000 eura.

Umjesto da uspori i pričeka završetak projekta, Rakela je odlučio pojačati tempo i u posljednje dane svoje humanitarne misije ući s još jednim pothvatom koji spaja ekstremnu vožnju i humanost.

Cilj je dosegnuti najmanje 120.000 kilometara čak 15 dana prije prvotno planiranog roka, odnosno u približno 350 dana.

Svoj 50. rođendan posvećuje borbi protiv raka

Rakela je odlučio svoj 50. rođendan, 26. listopada, obilježiti na poseban način. Umjesto uobičajenog slavlja, odabire cestu i još jedan izazov posvećen prikupljanju pomoći za oboljele od raka.

Iza te odluke krije se i osobna obiteljska žrtva.

Zbog intenzivnog angažmana na Projektu 120 ove godine nije uspio biti na rođendanima svoje troje djece – Lane Marije (10), Mihaela (3) i Leona (3). Odlučio je zato da neće organizirati ni proslavu vlastitog jubilarnog rođendana.

Umjesto darova, prijateljima koji su mu namjeravali nešto pokloniti uputio je poziv da novac doniraju Županijskoj ligi protiv raka Split i tako podrže projekt koji je odavno prerastao osobni izazov i postao velika zajednička humanitarna priča.

Njegova je želja da svaki dar, svaka donacija i svaki prijeđeni kilometar doprinesu cilju koji je važniji od bilo kojeg osobnog slavlja.

Šest tisuća kilometara u 120 sati

Pred Rakelom je izazov koji zahtijeva iznimnu organizaciju, izdržljivost i koncentraciju. Tijekom pet dana i noći planira prijeći 6.000 kilometara, uz prosjek od 1.200 kilometara dnevno.

Na tom putu njegov će vjerni suputnik biti BMW K 1600 B, poznat pod imenom Bumblebee, motocikl koji je postao jedan od prepoznatljivih simbola Projekta 120.

Iza njega su mjeseci vožnje, tisuće kilometara, brojne humanitarne aktivnosti i podrška ljudi iz različitih dijelova Hrvatske i šire.

Svaki novi kilometar dio je iste poruke: zajedništvom i upornošću moguće je učiniti mnogo za one koji se bore s teškom bolešću.

Velika završnica na Poljudu

Poseban trenutak očekuje se u subotu, 31. listopada, kada bi Rakela sa svojim Bumblebeejem trebao stići na Poljud u 14.45 sati.

Prema najavi, planiran je ulazak na stadion i počasni krug po tartan-stazi prije početka utakmice Hajduk – Gorica.

Taj dolazak simbolično će povezati motociklizam, humanitarnost i Hajduk, klub koji za mnoge predstavlja mnogo više od sporta.

Nakon gotovo godinu dana neumorne vožnje, brojnih kilometara i donacija koje su višestruko premašile početni cilj, završnica Projekta 120 trebala bi biti još jedan podsjetnik na to koliko daleko može stići pojedinac kada iza sebe ima zajednicu koja vjeruje u isti cilj.

Poziv svima: Budimo dio ove priče!

Projekt 120 od početne ideje prerastao je u veliku humanitarnu akciju koja okuplja donatore, motocikliste, klubove, prijatelje i brojne ljude spremne pomoći.

Sada, u završnim kilometrima, Rakela poziva sve koji su dosad pratili njegov put, kao i one koji će za njega tek čuti, da podrže Županijsku ligu protiv raka Split i pomognu u borbi protiv raka.

Jer ovaj pothvat nije samo priča o kilometraži, izdržljivosti i motociklu. To je priča o ljudima, solidarnosti i nadi.

Podržimo Željana Rakelu u stvaranju njegova životnog djela.

Umjesto rođendanskog poklona – donacija. Umjesto ravnodušnosti – podrška. Umjesto odustajanja – idemo dalje, nezaustavljivo.

PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME

120 SATI ZA ŽIVOT

Kako pratiti vožnju i podržati projekt?

Rakelina humanitarna vožnja, koja počinje 26. listopada i traje do 30. listopada, moći će se pratiti putem poveznice:

PRATITE VOŽNJU UŽIVO – PROJEKT 120

Svi koji žele podržati humanitarnu akciju mogu to učiniti i donacijom putem stranice:

DONIRAJTE I PODRŽITE ŽELJANA RAKELU