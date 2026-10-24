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Željan Rakela za 50. rođendan ima samo jednu želju: U pet dana prijeći 6.000 kilometara za oboljele od raka

Željan Rakela kreće u novi humanitarni pothvat
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Dok će mnogi svoj 50. rođendan proslaviti uz obitelj, prijatelje i rođendansku tortu, Željan Rakela odlučio je svoj jubilarni dan provesti na motociklu, na cesti, u još jednom ekstremnom pothvatu posvećenom onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Pod nazivom „120 SATI ZA ŽIVOT”, u sklopu humanitarnog projekta PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME, Rakela kreće u posljednji veliki izazov prije završnice svoje jednogodišnje humanitarne misije.

Od 26. do 30. listopada pokušat će u samo 120 sati prijeći čak 6.000 kilometara, odnosno prosječno 1.200 kilometara dnevno tijekom pet uzastopnih dana.

Njegova poruka je jednostavna:

5 dana. 1 motocikl. 1 cilj. SVAKI KILOMETAR JE NADA.

Od planiranih 120.000 do više od 430.000 eura donacija

Projekt 120 započeo je 15. studenoga 2025. s dva ambiciozna cilja: u 365 dana prijeći 120.000 kilometara motociklom i prikupiti 120.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka Split, s ciljem pomoći u nabavi magnetske rezonance za KBC Split – Firule.

Jedanaest mjeseci poslije rezultati su nadmašili početna očekivanja. Prema podacima iz najave projekta, Rakela je na motociklu prešao približno 115.000 kilometara, dok je iznos prikupljenih donacija premašio 430.000 eura.

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Umjesto da uspori i pričeka završetak projekta, Rakela je odlučio pojačati tempo i u posljednje dane svoje humanitarne misije ući s još jednim pothvatom koji spaja ekstremnu vožnju i humanost.

Cilj je dosegnuti najmanje 120.000 kilometara čak 15 dana prije prvotno planiranog roka, odnosno u približno 350 dana.

Svoj 50. rođendan posvećuje borbi protiv raka

Rakela je odlučio svoj 50. rođendan, 26. listopada, obilježiti na poseban način. Umjesto uobičajenog slavlja, odabire cestu i još jedan izazov posvećen prikupljanju pomoći za oboljele od raka.

Iza te odluke krije se i osobna obiteljska žrtva.

Zbog intenzivnog angažmana na Projektu 120 ove godine nije uspio biti na rođendanima svoje troje djece – Lane Marije (10), Mihaela (3) i Leona (3). Odlučio je zato da neće organizirati ni proslavu vlastitog jubilarnog rođendana.

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Umjesto darova, prijateljima koji su mu namjeravali nešto pokloniti uputio je poziv da novac doniraju Županijskoj ligi protiv raka Split i tako podrže projekt koji je odavno prerastao osobni izazov i postao velika zajednička humanitarna priča.

Njegova je želja da svaki dar, svaka donacija i svaki prijeđeni kilometar doprinesu cilju koji je važniji od bilo kojeg osobnog slavlja.

Šest tisuća kilometara u 120 sati

Pred Rakelom je izazov koji zahtijeva iznimnu organizaciju, izdržljivost i koncentraciju. Tijekom pet dana i noći planira prijeći 6.000 kilometara, uz prosjek od 1.200 kilometara dnevno.

Na tom putu njegov će vjerni suputnik biti BMW K 1600 B, poznat pod imenom Bumblebee, motocikl koji je postao jedan od prepoznatljivih simbola Projekta 120.

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Iza njega su mjeseci vožnje, tisuće kilometara, brojne humanitarne aktivnosti i podrška ljudi iz različitih dijelova Hrvatske i šire.

Svaki novi kilometar dio je iste poruke: zajedništvom i upornošću moguće je učiniti mnogo za one koji se bore s teškom bolešću.

Velika završnica na Poljudu

Poseban trenutak očekuje se u subotu, 31. listopada, kada bi Rakela sa svojim Bumblebeejem trebao stići na Poljud u 14.45 sati.

Prema najavi, planiran je ulazak na stadion i počasni krug po tartan-stazi prije početka utakmice Hajduk – Gorica.

Taj dolazak simbolično će povezati motociklizam, humanitarnost i Hajduk, klub koji za mnoge predstavlja mnogo više od sporta.

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Nakon gotovo godinu dana neumorne vožnje, brojnih kilometara i donacija koje su višestruko premašile početni cilj, završnica Projekta 120 trebala bi biti još jedan podsjetnik na to koliko daleko može stići pojedinac kada iza sebe ima zajednicu koja vjeruje u isti cilj.

Poziv svima: Budimo dio ove priče!

Projekt 120 od početne ideje prerastao je u veliku humanitarnu akciju koja okuplja donatore, motocikliste, klubove, prijatelje i brojne ljude spremne pomoći.

Sada, u završnim kilometrima, Rakela poziva sve koji su dosad pratili njegov put, kao i one koji će za njega tek čuti, da podrže Županijsku ligu protiv raka Split i pomognu u borbi protiv raka.

Jer ovaj pothvat nije samo priča o kilometraži, izdržljivosti i motociklu. To je priča o ljudima, solidarnosti i nadi.

Podržimo Željana Rakelu u stvaranju njegova životnog djela.

Umjesto rođendanskog poklona – donacija. Umjesto ravnodušnosti – podrška. Umjesto odustajanja – idemo dalje, nezaustavljivo.

PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME

120 SATI ZA ŽIVOT

Kako pratiti vožnju i podržati projekt?

Rakelina humanitarna vožnja, koja počinje 26. listopada i traje do 30. listopada, moći će se pratiti putem poveznice:

PRATITE VOŽNJU UŽIVO – PROJEKT 120

Svi koji žele podržati humanitarnu akciju mogu to učiniti i donacijom putem stranice:

DONIRAJTE I PODRŽITE ŽELJANA RAKELU

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