Željan Rakela u završnici životnog pothvata: Prešao više od 108 tisuća kilometara i prikupio više od 410 tisuća eura za borbu protiv raka!

Priča 10/12

Da se podsjetimo…

Vožnja je počela 15. 11. 2025. godine i toga je dana kilometar-sat na Bumblebeeu pokazivao je 103.445 km.

Danas je 329-ti dan od početka akcije. U tom razdoblju imao sam 128 voznih dana, odvozio 108.380 km i prikupio više od 410.00 € donacija.

Do kraja akcije, 15. 11. 2026., ostalo je još 36 dana. U tom razdoblju moram odvoziti još 11.620 km i prikupiti što više donacija, a cilj je sada sa 120.000 km pomaknut 4 puta više na 480.000km što znači da bi bilo ljepo da prikupim jos 70.000€.

Zadnjih 10.000 km razmišljao sam o pitanju ZAŠTO?

Ponekad u životu krenemo na put misleći da znamo kamo idemo, a tek godinama kasnije shvatimo da nas je taj put vodio prema nečemu mnogo većem od nas samih.

Danas, dok se približavam završnici PROJEKTA 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME, često se pitam zašto sam sve ovo započeo. Zašto sam odlučio godinu dana svog života podrediti jednom cilju, provesti tisuće sati na motociklu, prijeći 120.000 kilometara i pokušati prikupiti novac za one kojima je najpotrebniji? Odgovor nije nastao prošle godine. Mislim da je počeo mnogo ranije, na jednom neobičnom mjestu, daleko od kuće, u nepalskom Katmanduu.

Susret u Nepalu koji nikada nisam zaboravio

Bila je 2007. godina. Motociklom sam krenuo iz Splita, prošao Srbiju, Bugarsku, Tursku, Iran, Pakistan i Indiju te stigao u Nepal. Putovao sam u vrijeme kada nije bilo GoPro kamera, kamera od 360 stupnjeva ni dronova kakve danas poznajemo. Sve sam snimao kamerom na kazete, pokušavajući sačuvati trenutke koje će vrijeme možda izbrisati iz sjećanja, ali koje sam želio zauvijek imati zabilježene.

U Katmanduu sam snimao pogrebni ritual na kojem su spaljivali pokojne. Nekoliko tijela istodobno je gorjelo, pepeo je padao po meni, a ja sam stajao ondje, promatrao i pokušavao razumjeti svijet koji je bio toliko drukčiji od našega. U jednom trenutku mala ptica pokakala me po lijevom ramenu.

Možda zvuči smiješno, ali upravo se tada dogodilo nešto što nikada nisam zaboravio.

Prišao mi je čovjek za kojeg sam pretpostavio da je neki redovnik, mislim budistički . Pogledao me i rekao:

„Namaste! You are holy man!”

Pokušao sam ga se riješiti. Rekao sam mu: „Evo ti deset dolara, samo me pusti na miru.” Ali nije odustajao. Inzistirao je da moramo razgovarati, pa smo otišli u malu kamenu prostoriju u kojoj je molio i meditirao. Zapalio je mirisne štapiće, vjerojatno i tamjan, a ja sam se našao u razgovoru koji će mi ostati urezan u pamćenje gotovo dva desetljeća.

Pitao me odakle dolazim.

Rekao sam mu da sam iz Splita, iz Hrvatske, i počeo nabrajati zemlje kroz koje sam prošao da bih stigao do njega. Sve to na motociklu.

Iznenađeno me pogledao i ponovio:

„Motorcycle?”

„Da”, odgovorio sam. „Motociklom.”

Objasnio sam mu da sam do tada zbog motocikla imao više od dvadeset prijeloma, plučnu emboliju i pet punkcija kralježnice. Rekao sam mu da je to moja strast, moj način života, ono što volim i što me pokreće.

Saslušao me, a onda izgovorio rečenicu koju nikada nisam zaboravio:

„Zbog lude glave cijelo tijelo pati.”

Nakon te izjave sam se uozbiljio, ali on nije završio. Pogledao me i pitao:

„Znaš li što je najvažnije u životu?”

Odgovorio sam da ne znam.

„Balans”, rekao je. „Najvažniji je balans. Otrov u malim količinama može biti lijek, a lijek u prevelikim količinama može postati otrov. Čovjek mora znati pronaći mjeru.”

Zatim mi je rekao da, ako želim pronaći balans u životu, do svoje četrdesete godine moram napraviti tri stvari.

Postati roditelj.

Posaditi stablo.

Napisati knjigu.

Tada sam imao 31 godinu. Pomislio sam kako imam dovoljno vremena i da ću sve to jednom napraviti. Vjerojatno je taj čovjek iste riječi izgovorio tisućama ljudi prije mene i poslije mene. Možda je to bila njegova životna filozofija koju je prenosio svakome tko bi sjeo pred njega. Ali neke riječi, bez obzira na to koliko su puta izgovorene, pronađu put upravo do čovjeka kojemu su u tom trenutku potrebne.

Meni su ostale urezane u pamćenje.

Sve tri stvari napravio sam u svojoj trideset devetoj godini. Postao sam roditelj, napisao knjigu i posadio stablo. Hajdukovu bilu murvu posadio sam samo dva dana prije svojeg četrdesetog rođendana.

Jesam li danas u balansu? Ne znam. I dalje volim motocikl, izazove i granice za koje mnogi misle da ih je nemoguće prijeći. I dalje sam čovjek koji ponekad ide glavom kroz zid. Ali znam da sam presretan što sam ispunio sva tri zadatka koja mi je jedan nepoznati čovjek zadao u dalekom Nepalu.

Možda je balans nešto što nikada ne pronađemo jednom zauvijek. Možda je to svakodnevna borba između onoga što želimo i onoga što dugujemo ljudima koje volimo. Između vlastitih snova i tuđih potreba. Između želje da ostavimo trag i spoznaje da život nije samo ono što ostaje iza nas, nego i ono što činimo za druge dok smo ovdje.

Kako je nastala ideja o životnom projektu?

Kako se približavao moj pedeseti rođendan, 27. listopada 2026., počeo sam razmišljati što bih mogao napraviti za taj veliki životni jubilej. Nakon toliko godina na motociklu, toliko kilometara, padova, uspona i osobnih pobjeda, želio sam napraviti nešto što će imati smisla i onda kada mene jednoga dana više ne bude.

A onda se dogodila jedna večer u zagrebačkom hotelu Esplanade, na obilježavanju 120 godina Rotaryja u svijetu.

Slušao sam divna predavanja tadašnjeg guvernera i drugih govornika. Govorili su o ljudima, zajedništvu, pomaganju i vrijednostima koje nadilaze pojedinca. Te večeri, negdje između jave i polusna, u glavi mi se počela oblikovati ideja.

PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME.

120 godina Rotarya u svijetu ,

120.000 kilometara za 120.000 eura.

Želio sam spojiti ono što najviše volim, vožnju motociklom, s onime što smatram važnim, pomaganjem ljudima kojima je pomoć potrebna. Nisam želio samo još jednu avanturu, još jednu zemlju na popisu, još jednu fotografiju ili još jednu priču koju ću jednoga dana prepričavati prijateljima. Želio sam da svaki kilometar ima razlog. Da svaki prijeđeni kilometar nekome donese nadu, da svaka kap goriva, svaki umor, svaka neprospavana noć i svako odricanje budu dio nečega većeg od mene.

Želio sam napraviti svoje životno djelo.

Želio sam ostaviti trag, pomaknuti vlastite granice i pokazati da pojedinac može učiniti mnogo više nego što okolina često vjeruje. Ne zato što je poseban, nego zato što se odlučio posvetiti jednom cilju i ne odustati kada postane teško.

Na početku su mi mnogi govorili:

„Budimo realni. Tko će donirati novac zato što ti voziš motocikl? Sto dvadeset tisuća kilometara ogroman je trošak. Bolje je organizirati predstavu, koncert ili večeru. Tako se prikuplja novac.”

Razumio sam njihov koncept. I ja sam znao da je cilj golem, da će biti teško i da će svaka pogreška, svaki kvar i svaki dan bez donacije značiti dodatni teret. Ali negdje duboko u sebi vjerovao sam da ljudima ne moram ponuditi samo motocikl i kilometre. Moram im ponuditi razlog da povjeruju u ideju.

Jer motocikl sam po sebi ne liječi nikoga. Kilometri sami po sebi ne spašavaju živote. Ali čovjek koji odluči svoje vrijeme, energiju, strast i sposobnosti staviti u službu drugih može pokrenuti nešto što nadilazi sve njegove početne mogućnosti.

Više od 100.000 kilometara i 410.000 eura donacija

Danas, dok ovo pišem, iza mene je više od 100.000 kilometara i više od 410.000 eura donacija. Preda mnom je još nešto više od mjesec dana do završetka akcije, 15. studenoga 2026.

Ponekad se zaustavim i pokušam shvatiti što smo zajedno napravili. Ne kažem što sam napravio, nego što smo napravili. Jer nijedan kilometar ovoga projekta nema punu vrijednost bez ljudi koji su ga prepoznali, podržali i pretvorili u pomoć onima kojima je potrebna.

Od srca zahvaljujem svakom donatoru, svakom prijatelju, svakom motociklistu, svakom Rotary klubu, svakom pojedincu i svakoj tvrtki koji su stali iza PROJEKTA 120. Hvala vam što niste vidjeli samo čovjeka na motociklu, nego i ono zbog čega taj čovjek vozi. Hvala vam što ste mi pomogli dokazati da dobra ideja, kada se spoji s ljudima velikoga srca, može narasti daleko iznad svih početnih očekivanja.

Životne lekcije: O podršci, prijateljstvu i razočaranjima

Ipak, ovaj me projekt naučio i nekim manje ugodnim životnim lekcijama.

Zaboli kada te ne podrže ljudi s kojima se poznaješ cijeli život. Kada znaš da su vidjeli što radiš, da su čuli za cilj, a ipak se ponašaju kao da se ništa ne događa. Ne zato što očekuješ da ti netko nešto duguje, nego zato što si vjerovao da će barem mali znak podrške doći od onih s kojima si dijelio godine, uspomene i životne trenutke.

A onda se jave ljudi koje nikada prije nisi upoznao. Ljudi koji nemaju nikakav osobni razlog pomoći baš tebi, ali ipak otvore srce i novčanik jer vjeruju u ono što radiš.

I tada shvatiš da blizina nije uvijek stvar udaljenosti, a prijateljstvo nije uvijek stvar broja zajedničkih godina.

Ne želim nikoga osuđivati. Svatko ima svoje razloge, svoje mogućnosti, svoje borbe i svoje prioritete. Nitko nije dužan podržati moj projekt. Ali ne mogu se praviti da me ovaj put nije naučio nešto o ljudima, o očekivanjima i o meni samome.

Kažu da sat pokazuje vrijeme, a vrijeme pokazuje karakter.

Možda je upravo to jedna od najvažnijih lekcija ove avanture. Projekt 120 postao je svojevrsno putovanje kroz ljude koje poznajem, kroz prijateljstva za koja sam mislio da ih dobro razumijem i kroz nova poznanstva koja su me ugodno iznenadila. Pokazao mi je na koga mogu računati, ali još važnije, naučio me da ne smijem izgubiti vjeru u ljude samo zato što su me neki razočarali.

Jer kada bih svu svoju energiju potrošio na one koji nisu pomogli, ne bih imao snage zahvaliti se tisućama onih koji jesu.

A njih ne želim zaboraviti.

Možda je najveća vrijednost ovoga projekta upravo u tome što me naučio da se dobrota ne mjeri time koliko nam je netko blizak, nego time koliko je spreman učiniti za drugoga. Ponekad će ti ruku pružiti čovjek od kojeg to najmanje očekuješ. Ponekad će te razočarati netko koga si smatrao svojim. Ali na kraju dana, važno je što ćeš ti učiniti sa svime što si doživio.

Hoćeš li postati ogorčen ili zahvalan? Hoćeš li se zatvoriti ili nastaviti vjerovati? Hoćeš li prestati pomagati zato što nisu svi pomogli tebi?

Ja sam odlučio nastaviti.

„Vozio sam za ljude koji se suočavaju s dijagnozom”

Odlučio sam se moliti dragom Bogu, zahvaljivati na ljudima koji su uz mene i nastaviti voziti do posljednjeg dana. Umor, bolovi, neprospavane noći, kiša, vjetar, kvarovi i svi oni trenuci kada bih najradije ostao kod kuće postali su dio cijene koju sam svjesno prihvatio platiti za ono u što vjerujem.

Tijekom ovih 365 dana PROJEKT 120 nije bio samo jedna humanitarna akcija. Postao je moj svakodnevni život. S njim sam se budio svakoga jutra i s njim odlazio spavati svake večeri. Dok su drugi planirali vikende, odmore i druženja, ja sam razmišljao o sljedećim kilometrima, donacijama, ljudima koje treba povezati i načinima na koje možemo napraviti još nešto dobro.

Ponekad sam se pitao jesam li pretjerao. Jesam li ponovno zaboravio onaj balans o kojem mi je prije gotovo dvadeset godina govorio nepoznati čovjek u maloj kamenoj prostoriji u Nepalu?

Možda jesam. Možda sam ponovno dao previše sebe jednoj ideji. Ali ovaj put imao sam razlog koji je bio veći od mene. Nisam vozio samo zbog adrenalina, osobnog rekorda ili vlastitog zadovoljstva. Vozio sam za ljude koji se suočavaju s dijagnozom od koje strahuju i oni sami i njihove obitelji. Vozio sam za nadu da će se prikupiti novac koji može pomoći bolesnima i unaprijediti liječenje. Vozio sam kako bih pokazao da se strast može pretvoriti u nešto korisno i da čovjek svoje najveće slabosti ponekad može pretvoriti u snagu za druge.

Završnica velike avanture: 15. studenoga

A sada se bliži 15. studenoga.

Toga dana u Planu B želim staviti točku na ovu nevjerojatnu avanturu. Ne zato što će prestati postojati potreba za pomaganjem, nego zato što će završiti jedno posebno poglavlje mojega života. Tristo šezdeset i pet dana tijekom kojih je gotovo sve bilo podređeno jednoj ideji. Godina koju sam odlučio posvetiti drugima, u svojoj pedesetoj godini života.

Ne znam hoću li ikada više napraviti nešto slično. Ne znam hoću li ikada više imati snage, volje i prilike ponoviti ovakav pothvat. Ali znam da ne želim jednoga dana, kada se osvrnem na svoj život, žaliti što nisam pokušao.

Jer na kraju, što nam zapravo ostaje?

Ne kilometri koje smo prešli. Ne novac koji smo prikupili. Ne stvari koje smo kupili ni titule koje smo stekli. Ostaju ljudi kojima smo pomogli, trenuci u kojima smo nekome vratili nadu, uspomene koje smo stvorili i trag koji smo ostavili u životima drugih.

Možda se upravo tu krije odgovor na ono pitanje iz Nepala. Možda balans ne znači da uvijek moramo jednako davati sebi i drugima. Možda znači da u različitim razdobljima života prepoznamo što je najvažnije i imamo hrabrosti tome se posvetiti.

Ja sam svojih prvih pedeset godina proveo slijedeći strast prema motociklima, putovanjima, slobodi i izazovima. A ovu svoju pedesetu godinu odlučio sam posvetiti humanitarnom radu.

Odgovor na pitanje: Zašto?

I kada me netko ponovno pita zašto sam krenuo u PROJEKT 120, mogao bih nabrajati kilometre, donacije, motocikle, izazove i rekorde.

Ali pravi je odgovor mnogo jednostavniji.

Krenuo sam jer sam mogao. Jer sam imao strast koju sam mogao pretvoriti u nešto dobro. Jer sam želio dokazati da pojedinac može pokrenuti ljude, povezati različite svjetove i napraviti nešto što se na početku činilo nemogućim i to bez nacijonalnih medija i PR stručnjaka.

Krenuo sam jer nisam želio da moj život bude samo priča o tome gdje sam sve bio i što sam sve prošao. Želio sam da barem jedan dio te priče nekome pomogne da lakše nastavi svoju borbu.

I možda sam upravo zbog toga svih ovih godina vozio toliko daleko. Možda nisam tražio samo nove ceste i nove granice. Možda sam, a da toga nisam bio svjestan, cijelo vrijeme tražio način kako sve ono što jesam pretvoriti u nešto što vrijedi i za druge.

Danas znam da ne mogu promijeniti cijeli svijet. Ne mogu pomoći svima. Ne mogu zaustaviti svaku bolest, ukloniti svaku bol ni riješiti svaki problem.

Ali mogu napraviti ono što je do mene.

Mogu sjesti na motocikl, upaliti motor, prijeći još kilometara i pokušati taj kilometar pretvoriti u nečiju nadu.

A kada 15. studenoga ugasim motor i završim PROJEKT 120, nadam se da ću moći reći da nisam samo pomaknuo vlastite granice, nego da sam zajedno s vama pomogao pomaknuti granice onoga što smo mislili da je moguće i spojiti nespojivu i pokazati zajedništvu u borbi protiv raka.

Zato vam hvala. Svima koji ste vjerovali, svima koji ste donirali, svima koji ste me bodrili, svima koji ste dijelili objave, širili priču i pomogli da ova ideja postane stvarnost.

Hvala i onima koji nisu vjerovali, jer su me podsjetili da se velike stvari ne smiju graditi na tuđem odobravanju, nego na vlastitoj vjeri u ono što radiš.

Molim se dragom Bogu da mi podari snagu da izdržim do kraja, da sigurno stignem do cilja i da sve što smo zajedno napravili bude na korist onima kojima je najpotrebnije.

A onom čovjeku iz Nepala, kojega se nakon toliko godina još uvijek sjećam, volio bih danas reći:

Napravio sam sve tri stvari koje si mi rekao. Postao sam roditelj, posadio sam stablo i napisao knjigu. Ne znam jesam li pronašao balans, ali znam da sam pronašao još jedan razlog zbog kojeg vrijedi živjeti.

Možda je upravo to odgovor na pitanje ZAŠTO.

Stanje Bumblebeeja: Novi tehnički problemi

Stanje Bumblebee:

Bumblebee i ja ulazimo u najtežu završnicu PROJEKTA 120 – BRADATE VOŽNJE EXTREME. Nakon zamjene hladnjaka problem pregrijavanja je riješen, ali pojavili su se novi izazovi. Potrošnja ulja ekstremno je porasla, na oko 3,5 litre na 10.000 kilometara. U BMW servisu stavili su ulje 15W-50 umjesto tvorničkog 5W-40, čime se potrošnja smanjila za otprilike 50 posto. Prednji amortizer također pokazuje znakove kvara, a servis imam zakazan tek 5. studenoga. Novi amortizer, vrijedan oko 2.000 eura, mogao bi stići tek tjedan dana nakon toga. Zato, uz sve rizike koje moram ozbiljno procijeniti, pokušavam pronaći način da završim preostalih 12.000 kilometara, vožnja sa takvim amortizerim je dosta neudobnija što prenosi bol po sredini mojih leda.

Fizička i psihička iscrpljenost uoči cilja

Moje psihofizičko stanje:

Ni moje stanje nije ništa bolje. Fizički i psihički sam jako iscrpljen. Sve češće imam grčeve u bedrima, imao sam i snažan grč vilice što do sada nisam nikad doživio, a hladnoća pojačava bolove starih lomova, zglobova i tetiva. Pokušavam slušati svoje tijelo, odmarati se i dozirati napore, svjestan da i ja imam svoje granice.

Neću glumiti da je lako, nije ali znam zašto sam krenuo i koliko mogu.

Bumblebee ima svoje ožiljke, a imam ih i ja. Ipak, do 15. studenoga želim ostvariti ono što sam zamislio, sačuvati zdravlje i završiti ovu priču uz minimalne posljedice za zdravlje.

Cilj nije dokazati da mogu izdržati baš sve nego pokazati koliko možemo učiniti uz odricanje, fokus, upornost, kada se borimo za druge jer ne vozim zbog sebe VOZIM ZA ŽIVOT i idemo dalje nezaustavljivo do 15.11.26 i 120.000km

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