Željan Rakela u svom humanitarnom projektu "Bradate vožnje Extreme" u 15 dana prešao više od 10.000 kilometara i prikupio preko 40.000 eura

Humanitarni moto-projekt "Bradata vožnja Extreme" nastavlja se snažnim tempom. Na 15. danu, 22. prosinca 2025., Željan Rakela, poznati splitski motorist, avanturist i humanitarcac ukupno je prešao 10.025 kilometara, dok je iznos prikupljenih donacija dosegao 40.524 eura.

Rakela je 15. dan odvozio 879 kilometara, čime je kilometraža motocikla porasla s početnih 112.590 km na 113.470 km. Ruta je vodila kroz Dalmaciju: Split – Maslenica – Vrgorac – Maslenica – INA Rašćane – Split, a vožnja je odrađena u zahtjevnim zimskim uvjetima, uz kratke dane i nepovoljne vremenske prilike.

Poseban naglasak današnje etape stavljen je na zahvalu donatorima u čiju je čast vožnja odrađena. Ivan Mihalj, Prstac d.o.o. i Ante Ivančić donirali su po 300 eura, čime su zajedno pridonijeli projektu s ukupno 900 eura.

Posljednjih 11 dana bez motocikla, ali ne i bez angažmana

Iako je vozio sam, Rakela posljednjih 11 dana nije bio na motociklu. Razlog nije bio odustajanje, već intenzivan angažman na terenu s ciljem prikupljanja sredstava. U tom je razdoblju boravio tri dana u Rijeci, tri dana u Zagrebu, tri dana u City Centeru One, jedan dan u servisu, a jedan dan proveo je u humanitarnom posjetu Samaritancima.

Rezultati tog angažmana jasno su vidljivi. Na dan 11. prosinca stanje donacija iznosilo je 26.842 eura, dok je samo jedanaest dana kasnije, 22. prosinca, iznos narastao na 40.524 eura.

Pred njim još 330 dana i gotovo 110.000 kilometara

Ispred Željana Rakele nalazi se još 330 dana vožnje i gotovo 110.000 kilometara, no dosadašnji rezultati potvrđuju kako projekt ide u dobrom smjeru. Prikupljena sredstva namijenjena su Županijskoj ligi protiv raka – Split, a dosadašnji prosjek vožnje i donacija, unatoč zimskim uvjetima, daje snažan optimizam za nastavak ovog zahtjevnog, ali iznimno humanog pothvata.

Ako želite donirati svoj iznos, posjetite OVU POVEZNICU