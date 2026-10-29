Željan Rakela u 140 voznih dana prešao 120.015 kilometara i prikupio 480.000 eura za oboljele od raka

Motociklist, putopisac i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela nastavlja ispisivati nevjerojatnu humanitarnu priču. U sklopu projekta 120 – Bradata vožnja EXTREME, u 140 voznih dana prešao je impresivnih 120.015 kilometara i prikupio čak 480.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka Split i pomoć onkološkim pacijentima KBC-a Split.

Brojke su impresivne same po sebi, ali iza njih stoje mjeseci odricanja, neprospavane noći, tisuće kilometara na cestama i nebrojeni susreti s ljudima koji su odlučili podržati ovu plemenitu inicijativu.

Od osobnog izazova do pokreta solidarnosti

Projekt je pokrenut s ambicioznim ciljem – u 365 dana prijeći 120.000 kilometara motociklom i prikupiti 120.000 eura za pomoć oboljelima od raka. No, kako je projekt napredovao, tako su rasli i odaziv građana, podrška motociklističke zajednice, navijačkih skupina, Rotary klubova i brojnih tvrtki.

Prvotni financijski cilj višestruko je premašen - prikupljeno je 480.000 eura, odnosno četiri puta više od početno zacrtanog iznosa.

Ovaj rezultat pokazuje koliko se može postići kada se osobna odlučnost poveže s humanošću i zajedničkim ciljem.

120.000 kilometara nije kraj

Prelaskom 120.000 kilometara Rakela je ostvario svoj početni kilometarski cilj, ali nije odlučio stati. Od prvoga dana njegova je namjera bila voziti punih 365 dana, sve do 15. studenoga 2026. godine.

„Ne mislim stati ni s vožnjom ni s prikupljanjem donacija. Obećao sam da ću voziti 365 dana i to obećanje želim ispuniti do kraja. Akcija traje do 15. studenoga 2026. godine i nastavljam po planu. Svaki novi kilometar i svaka nova donacija prilika su da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija”, poručuje Rakela.

Svaki novi kilometar zato predstavlja nastavak borbe za oboljele od raka, njihove obitelji i sve one kojima je potrebna podrška.

Poseban susret na Poljudu

Poseban trenutak projekta očekuje se u subotu, 31. listopada 2026. godine, kada će Rakela na Poljudu, prije utakmice Hajduka i HNK Gorice, počasnim krugom na svom motociklu Bumblebee odati priznanje svim donatorima i ljudima koji su podržali projekt.

Istoga dana, od 10 do 12 sati, na splitskoj Rivi, ispred restorana THE BANK, održat će se druženje pod nazivom „Kava s Rakelom”, na koje su pozvani građani, prijatelji, motociklisti i svi ljudi velikog srca.

Bit će to prilika za susret s čovjekom koji je svoju 50. godinu života odlučio posvetiti humanitarnom radu, ali i za zajedničko obilježavanje rezultata koji nadilaze same brojke.

Najvažniji kilometri tek trebaju biti odvoženi

Željan Rakela još nije završio svoju misiju. Pred njim su novi kilometri, novi izazovi i nastavak prikupljanja sredstava za pomoć oboljelima od raka.

120.015 kilometara. 480.000 eura. 140 voznih dana. Jedan čovjek i tisuće ljudi koji su odlučili biti dio iste priče.

Projekt 120 – Bradata vožnja EXTREME još jednom potvrđuje da se veličina humanitarne akcije ne mjeri samo novcem ili kilometrima, nego ljudima kojima pruža nadu i konkretnu pomoć.

Rakela nastavlja voziti do posljednjeg dana akcije, 15. studenoga 2026. godine, odlučan ispuniti obećanje koje je dao na samom početku.

Jer ovo nije samo priča o motociklu i izdržljivosti. Ovo je priča o životu, solidarnosti i vjeri da zajedno možemo učiniti više.

PROJEKT 120 – KILOMETRI ZA ŽIVOT.