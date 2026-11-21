Tužna vijest pogodila je prijatelje i sudionike velike humanitarne akcije „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme”. Preminuo je Josip Kuzmić, dugogodišnji onkološki bolesnik i zaljubljenik u motocikle, koji je unatoč teškoj bolesti sudjelovao u humanitarnoj vožnji zajedno sa splitskim motociklistom Željanom Rakelom. Od prijatelja se Rakela oprostio dirljivom objavom u kojoj je otkrio detalje njihova posljednjeg susreta i vožnje koja će mu zauvijek ostati u sjećanju.

Josip je tijekom ove godine, unatoč brojnim kemoterapijama, odlučio sudjelovati u Balkan Rallyju i odvoziti čak 1.000 kilometara. Posebno je potresno što je, prema Rakelinim riječima, na vožnju stigao ravno s kemoterapije, želeći biti dio humanitarne priče koja je okupljala ljude u borbi protiv malignih bolesti. Bila je to njegova posljednja motociklistička vožnja.

„Rekao si mi da ti je to posljednja vožnja”

U emotivnom oproštaju Rakela se prisjetio trenutka kada mu je Josip, još tijekom zajedničke vožnje, dao naslutiti da se možda više neće susresti na cesti. Njegove riječi danas posebno teško odjekuju jer se ono čega su se obojica pribojavala nažalost ostvarilo. Rakela je otkrio i što mu je tada rekao, pokušavajući prijatelju dati nadu da će ponovno zajedno voziti.

„Neću zaboraviti taj dan kad si zbog Projekta 120 došao ravno s kemoterapije kako bismo zajedno odvozili 1.000 kilometara. Rekao si mi da ti je to posljednja vožnja. Zamolio sam te da mi obećaš da ćemo se voziti i dogodine. Nisi ništa odgovorio, samo si me pogledao očima punim suza… kao da si znao da je to tvoja posljednja vožnja”, napisao je Rakela.

„Nisi mi dao obećanje, ali si mi ostavio uspomenu za cijeli život”

U nastavku oproštaja splitski humanitarac istaknuo je koliko mu je značilo što je Josip bio dio njihove zajedničke motociklističke priče. Njegova odlučnost da, unatoč teškoj bolesti, prijeđe tisuću kilometara među prijateljima ostavila je snažan dojam na sve koji su poznavali okolnosti njegove borbe. Rakela je posebno naglasio da će uspomena na posljednje zajedničke kilometre ostati trajna.

„Nisi mi dao obećanje, ali si mi ostavio uspomenu za cijeli život”, napisao je.

Oproštaj je završio riječima kojima je prijatelju poželio mir nakon dugotrajne borbe s bolešću.

„Neka ti je laka nebeska cesta, dragi prijatelju. Tamo gdje više nema boli ni umora, neka te prate mir i Božji blagoslov.”

Za splitsku bolnicu prikupljeno više od 550.000 eura

Josipova posljednja vožnja bila je dio velike humanitarne priče Željana Rakele, koji je tijekom proteklih godinu dana motociklom prošao nevjerojatnih 134.685 kilometara. Projekt „Bradata vožnja Extreme” provodio se u suradnji s Bradatom aukcijom, a cilj mu je bio prikupljanje novca za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju namijenjenog prvenstveno onkološkim pacijentima KBC-a Split. Rakela je svoju jednogodišnju vožnju završio 15. studenoga, premašivši prvotno zacrtani cilj od 120.000 kilometara.

Humanitarni pothvat ostvario je izniman rezultat jer je do završetka vožnje prikupljeno više od 550.000 eura donacija. Iako je motociklistički dio projekta završen, prikupljanje donacija nastavlja se do 5. prosinca, kada je predviđeno i simbolično završno događanje. Više o završetku velikog projekta možete pročitati u našem ranijem članku: Kraj velike avanture Željana Rakele! Za splitsku bolnicu prikupio je više od 550.000 eura.

Tisuću kilometara koji će zauvijek ostati u sjećanju

Priča Josipa Kuzmića podsjetnik je na ljudsku stranu humanitarnih akcija, na pojedince zbog kojih se takvi projekti i pokreću. Dok se mnogi rezultati mjere prikupljenim novcem i prijeđenim kilometrima, iza njih ostaju osobne sudbine, prijateljstva i trenuci koje nije moguće izraziti brojkama. Josip je svojom posljednjom vožnjom ostavio upravo takvu uspomenu.

Rakela je svoju veliku humanitarnu vožnju uspješno završio, ali jedan od ljudi koji su s njim dijelili cestu više neće ponovno sjesti na motocikl. Ostaje sjećanje na Josipovu hrabrost, njegovu ljubav prema motociklima i tisuću kilometara koje je, unatoč bolesti, odlučio prijeći s prijateljima.

Počivao u miru Božjem.

[POTRESAN OPROŠTAJ] Splitski humanitarac Željan Rakela oprostio se od prijatelja Josipa Kuzmića, koji se godinama borio s teškom bolešću. Unatoč liječenju, Josip je pronašao snagu da sudjeluje u velikoj humanitarnoj motociklističkoj vožnji. Njihov posljednji razgovor danas ima posebno bolno značenje.