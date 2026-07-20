Željan Rakela ne staje: Nakon gotovo 80.000 kilometara otkrio kroz što prolazi, a iznos donacija je nevjerojatan

Splitski humanitarac Željan Rakela, pokretač velikog "PROJEKTA 120" piše za Dalmaciju Danas. Željan Rakela je splitski motociklist i humanitarac, idejni pokretač projekta "Bradata vožnja Extreme". U sklopu projekta planira u godinu dana prijeći 120.000 kilometara motociklom kako bi se prikupljale donacije za kupnju magnetske rezonance namijenjene prvenstveno onkološkim pacijentima.

Priča 07/12

Da se podsjetimo…

Vožnja je počela 15. 11. 2025. godine i toga je dana kilometar-sat pokazivao 103.445 km.

Danas, 18. 7. 2026., kilometar-sat pokazuje 182.724 km. Ovo je 276. dan od početka akcije, a u tom sam razdoblju imao 98 voznih dana, odvozio 79.279 km i prikupio više od 310.000 € donacija.

Do kraja akcije, 15. 11. 2026., ostalo je još 120 dana, a u tom razdoblju moram odvoziti još 67.279 km.

Posljednjih 10.000 kilometara puno sam razmišljao o svim pritiscima i poteškoćama kroz koje prolazim. U jednom sam ih trenutku usporedio s materijalima u prirodi i nastala je ova, nadam se, zanimljiva priča.

Od kakvog sam materijala?

Često me ljudi pitaju: "Kako možeš?"

Kako možeš danima voziti po tisuću kilometara? Kako možeš izdržati hladnoću, kišu, vrućinu, neprospavane noći, bol, umor i stalni pritisak? Kako možeš svakoga jutra ponovno sjesti na motor kao da jučer nije postojalo?

A odgovor nije u snazi tijela.

Odgovor je u materijalu od kojega je čovjek napravljen.

Priroda nas tome uči od prvog dana.

Dijamant nije nastao u udobnosti. Nastao je duboko ispod zemlje, pod nezamislivim pritiskom i golemim temperaturama. Da nije bilo tog pritiska, bio bi samo običan ugljik. Upravo ga je ono najteže pretvorilo u nešto gotovo neuništivo.

Zlato je također moralo proći kroz vatru. Što je vatra jača, ono postaje čišće i iz nje izlazi sjajnije nego prije.

Ni mirno more nikada nije stvorilo izvrsnog kapetana.

I tada se zapitam…

Od kakvog sam ja materijala?

Sigurno nisam ni dijamant ni zlato.

Ali znam da me život godinama stavljao pod velike pritiske. Svaka prepreka, svaki pad, svaka ozljeda, svaka neprospavana noć, svaka izdaja, svaka uvreda, svaka sumnja i svaka žrtva ostavili su trag. Nisu me slomili, nego oblikovali.

Danas vozim PROJEKT 120, koji traži više od snage. Traži karakter, upornost, disciplinu i vjeru u ono što radim baš onda kada razum govori da odustanem. Traži da ustanem svaki put kada bi bilo lakše ostati ležati.

Na motoru se ne borim samo s kilometrima nego i sa samim sobom.

Svakoga dana pobjeđujem umor koji govori: "Stani", bol koja šapuće: "Dosta je" i strah koji pita: "Ima li ovo smisla?"

I svaki put odgovorim isto.

Ima.

Jer čovjeka ne određuju okolnosti u kojima živi. Određuje ga način na koji ih podnosi, izdržava i svaki put ponovno ustaje kada ga život sruši.

Možda je upravo to materijal od kojega sam napravljen.

Ne materijal koji nikada ne puca, nego materijal koji svaki put kada ga život pritisne postane još čvršći.

Ako ova moja Bradata vožnja Extreme nekoga nauči samo jednu stvar, neka to bude ova:

Ne boj se pritiska, vatre, teških dana i izazova jer upravo oni stvaraju ono najvrjednije u nama.

Dijamant nije postao dijamant slučajno, kao što ni zlato nije postalo zlato bez vatre. Tako ni čovjek ne postaje najbolja verzija sebe dok god bježi od izazova.

Zato nastavljam dalje, nezaustavljivo. Ne zato što je lako, nego zato što znam da se najveće vrijednosti stvaraju tek onda kada odbijemo odustati. A ja sam, kako kaže pjesma MOTO MAN, „uporan k'o zvijer“ i nikada ne odustajem… 🐝

Najljepša stvar koja mi se dogodila u posljednjih 10.000 km bio je odlazak u Lovište na Pelješcu, na poziv Ivana Matijaševića, koji je organizirao prekrasan humanitarni događaj. Sve je počelo svetom misom za sve motoriste, zatim su nastupili glazbenici koji su svirali besplatno, vrijedne žene iz mjesta pekle su kolače i prikupljale donacije, a djeca su prodavala školjke. U toj prekrasnoj akciji prikupljeno je oko 5.000 €.

Već sutradan krenuo sam put Švicarske, na poziv MK-a Sokolovi, koji je organizirao party povodom 20. obljetnice postojanja kluba. Tamo se okupila gotovo cijela moto-scena s prostora bivše države i još jednom pokazala koliko veliko srce imaju naši motoristi.

Samo na tom partyju prikupljeno je čak 7.500 € donacija:

Cro-Mot Jastreb – 1.000 €

WhatsApp grupa Zmajevi – 1.000 €

MK Škorpioni – 1.000 €

MK Skorpion – 1.000 €

MK Pume – 396 €

MK Sokolovi – 3.000 CHF

Nakon tog događaja otišao sam kod svojeg prijatelja Vedrana Veke Fisica, koji je napravio veliki servis na Bumblebeeju. Radio je od jednog sata iza ponoći pa sve do sljedećeg dana kako bih na vrijeme stigao u Split. Na kraju mi nije htio ništa naplatiti, iako je vrijednost servisa bila veća od 1.000 €. Još jednom veliko hvala, Veka.

Najteži trenutak

Najteži trenutak bio je na putu prema Švicarskoj, kroz Njemačku. Velike gužve i visoke temperature dovele su do toga da se Bumblebee počeo pregrijavati. Morao sam stati uz autocestu kako motor ne bi prokuhao i kako ne bi nastala velika šteta. Tih trideset minuta stajanja na suncu, pri +38 °C i u punoj moto-opremi, bilo je iznimno teško, ali znao sam da moram paziti na svojeg vjernog suputnika.

Moje psihofizičko stanje nakon gotovo 80.000 km

Često imam žuljeve na nogama zbog stalnog nošenja čizama po velikim vrućinama. Boli me i lijevo koljeno koje je nakon starog prijeloma ostalo deformirano pa mi štitnici na hlačama stvaraju rane. I dalje imam problema s hemoroidima, bolovima u leđima te trncima u rukama i nogama.

Osjećam da se umor polako gomila i da ga je sve teže podnositi, zato ću u sljedećem razdoblju morati napraviti nekoliko kraćih pauza kako bih se što bolje oporavio za završnicu projekta.

Stanje Bumblebeeja

Ni Bumblebee više nije isti. Troši nešto više ulja, povremeno se pregrijava, a hladnjaci se zbog goleme kilometraže prijeđene u kratkom vremenu brzo zaprljaju i teško ih je održavati čistima.

Ali, kao i njegov vozač, još se uvijek ne predaje.

Pred nama je još 67.279 kilometara i samo 120 dana.

Idemo dalje… nezaustavljivo. 🐝

Svi koji se žele priključiti akciji ili donirati mogu me kontaktirati:

+385 98 222 893 / rakelags@gmail.com

Link za donacije 👇

https://bradata-aukcija.com/bradonja/doniraj-kilometre/