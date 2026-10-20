Želite zaviriti iza vrata splitskog suda? Imate priliku, evo detalja

Građani Splita uskoro će imati priliku zaviriti iza vrata Županijskog suda i iz prve ruke doznati kako funkcionira pravosudni sustav. U petak, 23. listopada, od 9 do 11 sati održat će se Dan otvorenih vrata, tijekom kojeg će zainteresirani moći obići sudsku zgradu i upoznati se sa svakodnevnim radom ove institucije.

Događaj se organizira povodom Europskog dana pravosuđa, a cilj mu je približiti građanima rad sudova, njihove nadležnosti i način funkcioniranja pravosudnog sustava.

Tijekom dvosatnog programa posjetitelji će imati priliku upoznati se s radnim procesima na Županijskom sudu u Splitu te doznati više o digitalnim alatima koji građanima omogućuju pristup određenim pravosudnim informacijama.

Posebna pozornost bit će posvećena javno dostupnim informacijskim sustavima e-Predmet i e-Oglasna ploča, putem kojih je moguće pratiti određene informacije o sudskim postupcima i objavama.

Predviđen je i obilazak sudske zgrade, a posjetitelji će moći postavljati pitanja o organizaciji i funkcioniranju suda.

Iz Županijskog suda pritom naglašavaju da Dan otvorenih vrata nije namijenjen pružanju pravnih savjeta niti davanju informacija o konkretnim sudskim predmetima. Takve informacije neće biti dostupne ni građanima ni predstavnicima medija.

Kako bi se posjeti mogli što bolje organizirati, zainteresirani građani i organizirane skupine trebaju unaprijed najaviti svoj dolazak.

Prijave se zaprimaju najkasnije do četvrtka, 22. listopada 2026. godine, u 13 sati, i to putem elektroničke pošte na adresu tea.Marusic@zsst.pravosudje.hr ili telefonom na broj 021/387-645.

Dan otvorenih vrata održat će se dan kasnije, u petak, 23. listopada, od 9 do 11 sati.

Riječ je o prilici da građani izvan uobičajenih sudskih postupaka bolje upoznaju instituciju čiji rad ima važnu ulogu u svakodnevnom životu i funkcioniranju društva.