Želite smanjiti račune za grijanje? Jednostavan trik s prozorima može pomoći zadržati toplinu u domu

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja mnogi razmišljaju o tome kako smanjiti potrošnju energije, a pritom zadržati ugodnu temperaturu u domu. Iako se često spominju skupa ulaganja u izolaciju i zamjenu prozora, postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva nikakve dodatne troškove. Rješenje se krije u roletama i rolo zavjesama koje većina kućanstava već ima.

Dok jedni pokušavaju uštedjeti smanjivanjem temperature na termostatu, drugi razmišljaju o energetskoj obnovi svojih domova. No, kako prenosi Metropolitan, pravilno korištenje roleta i rolo zavjesa može pridonijeti smanjenju gubitka topline kroz prozore.

Iako ih uglavnom koristimo za zaštitu od sunčeve svjetlosti i neželjenih pogleda, njihova uloga tijekom zimskih mjeseci može biti znatno važnija nego što mislimo.

Jednostavno pravilo koje vrijedi zapamtiti

Tijekom zime preporučuje se pridržavati jednostavnog pravila: danju podignite rolete kada je sunčano, a navečer ih spustite.

Naime, sunčeve zrake koje tijekom dana prolaze kroz staklo mogu prirodno zagrijavati unutrašnjost prostorije. Zato je korisno omogućiti što više sunčeve svjetlosti, osobito na prozorima okrenutima prema jugu.

Međutim, kada sunce zađe i vanjska temperatura počne padati, situacija se mijenja.

Spuštene rolete stvaraju dodatni sloj između prozora i vanjske okoline, čime mogu usporiti prijenos topline i smanjiti njezin gubitak.

Sličan učinak mogu imati i unutarnje rolo zavjese, posebno one koje dobro prianjaju uz prozorski okvir.

Naravno, rolete ne mogu zamijeniti kvalitetnu stolariju i odgovarajuću toplinsku izolaciju, ali mogu pomoći da se prostorije sporije hlade.

Istraživanje pokazalo zanimljive rezultate

Koliko rolete i rolo zavjese mogu biti učinkovite, istraživali su stručnjaci sa Sveučilišta Salford u Velikoj Britaniji.

U laboratoriju Energy House Labs, za Britansko udruženje za rolete i kapke (BBSA), testirali su nekoliko vrsta unutarnjih roleta i zavjesa na modernom prozoru s dvostrukim ostakljenjem.

Rezultati su pokazali da različite vrste mogu smanjiti gubitak topline kroz testirani prozor za 13 do 33 posto, ovisno o materijalu i konstrukciji.

Najbolje rezultate ostvarila je posebna rolo zavjesa s bočnim vodilicama i tkaninom koja smanjuje prijenos topline. Kod nje je zabilježeno smanjenje gubitka topline od 33 posto.

Odmah iza nje našle su se takozvane saćaste rolete, koje zahvaljujući posebnoj strukturi zadržavaju zrak i stvaraju dodatni izolacijski sloj.

One su smanjile gubitak topline za 32 posto.

Koje rolete najbolje čuvaju toplinu?

Prema rezultatima istraživanja, učinkovitost pojedinih vrsta bila je sljedeća:

Posebno je zanimljivo da su testiranja provedena na modernom prozoru s dvostrukim ostakljenjem.

To pokazuje da dodatna zaštita može biti korisna čak i u domovima koji već imaju relativno kvalitetnu stolariju.

Ipak, navedeni postoci odnose se na smanjenje gubitka topline kroz testirani prozor, a ne na ukupnu uštedu na računima za grijanje.

Male promjene mogu pomoći u smanjenju troškova

Stvarna ušteda ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući vrstu i veličinu prozora, kvalitetu roleta, vanjske temperature, izolaciju objekta i način grijanja.

Ipak, spuštanje roleta nakon zalaska sunca jednostavna je navika koja ne zahtijeva nikakvo ulaganje.

U vrijeme kada grijanje predstavlja značajan dio kućanskih troškova, svaka mjera koja pridonosi učinkovitijem korištenju energije može biti korisna.

Zato sljedeći put kada padne mrak i vanjska temperatura počne padati, prije nego što pojačate grijanje, provjerite jesu li vam rolete spuštene. Taj jednostavan potez može pomoći da toplina dulje ostane u vašem domu.