Želite prestati pušiti? U Splitu kreće nova Škola nepušenja, broj mjesta je ograničen

Služba za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizira 26. grupu polaznika Škole nepušenja, namijenjenu pušačima koji žele prestati pušiti i usvojiti zdravije životne navike.

Novi Petodnevni program odvikavanja od pušenja održavat će se od 12. do 16. listopada 2026. godine u prostorijama Službe za mentalno zdravlje u Vukovarskoj 44 u Splitu.

Broj mjesta je ograničen – u jednoj grupi može sudjelovati najviše 15 polaznika.

Pet dana intenzivnog programa

Škola nepušenja zamišljena je kao edukativno-informativni i psihoterapijski program. Rad se odvija u grupi, ali je predviđen i individualni pristup svakom polazniku, ovisno o njegovim potrebama.

Temeljni dio programa traje pet dana, odnosno ukupno deset sati. Susreti će se održavati svakoga dana od 17.30 do 19.30 sati.

Cilj nije samo prestanak pušenja, nego i stvaranje novih, zdravijih navika koje bi polaznicima trebale pomoći u održavanju života bez cigareta.

Podrška ne završava posljednjim danom osnovnog programa. Nakon petodnevne škole bit će organizirane tri grupe podrške, jednom tjedno po dva sata.

Polaznicima će tijekom sljedeća dva mjeseca biti dostupno i telefonsko savjetovanje i informiranje, a onima kojima bude potrebna dodatna podrška omogućit će se i individualna pomoć.

Voditeljica Škole nepušenja je prof. Katarina Čolak Jurić.

Prijave se obavljaju putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ: Prijavite se za Školu nepušenja.